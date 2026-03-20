Huawei opět zkopíroval Porsche. A dal mu mimořádně hloupý název
Po pár letech, kdy to vypadalo, že se čínské automobilky naučily vlastní design, se vracíme do minulosti. Dokazuje to už druhá kopie vozu od Porsche, kterou opět představila automobilka spadající pod Huawei.
Čínská technologická firma Huawei se v posledních letech velmi silně pustila do automobilového segmentu. Automobilkám dodává software i komponenty pohonu či autonomního řízení. Je ale také přímo aktivní ve vývoji a prodeji automobilů, a to hned pod několika značkami.
Nejsilnější pod tzv. aliancí HIMA, ve které Huawei ve spolupráci s automobilkami provozuje pět samostatných značek. Vedle toho ale má spolupráci také s automobilkou Changan na značce Avatr a nově také s jihočínským GAC na nově založené značce Qijing. Ta právě představila svůj první model a také své mezinárodní jméno. Ani jedno se neobešlo bez kontroverzí.
Mezinárodní neboli anglické jméno značky je totiž Aistaland. Už takto to zní bizarně, navíc má jít o zkrácenou verzi věty „AI Start New Land“, tedy něco jako „umělá inteligence otvírá novou zemi“. Tedy snaží se spojit technologii (AI) s emocí objevování („New Land“), ale v češtině to zní spíše jako název zábavního parku nebo jako vlhký sen marketingového oddělení.
Prvotinou nové značky je vůz Aistaland GT7. Nedávno jsem tu psal o kopii Porsche Taycan od značky SAIC, spadající do aliance HIMA od Huawei. I novinka si vzala za vzor Porsche, i když tentokrát křivky připomínají spíše spalovací model Panamera. Samotná automobilka GAC se přitom po většinu existence kopírování západních vozů vyhýbala.
Nejde o až tak doslovnou kopii jako SAIC Z7, ale přední část se světly, profil i záď jsou jasně inspirovány u shooting brake varianty panamery, ale i taycanu. Také jde o další čínský kombík, což je kategorie, která donedávna mezi tamními automobilkami téměř neexistovala. GT7 má na délku 5050 mm, jde už tedy o pořádný kus auta, velikostně téměř totožný jako současná panamera (která už ale verzi kombi nemá).
Novinka je samozřejmě elektrická a stojí na nové platformě vyvinuté u GAC. Auto má 800V architekturu s ultra rychlým nabíjením. Auto má tři elektromotory a baterii od CATL. Nic moc dalšího se při představení o technice neřeklo, očekávat se ale dají zbytečně vysoká čísla v každém řádku technické tabulky. Více se dozvíme příští měsíc, kdy bude zveřejněna i cena.
Hardware pro asistenční systémy řidiče stojí na architektuře inteligentního řízení Qiankun od společnosti Huawei. Systém zahrnuje lidarový senzor s 896 liniemi, který Huawei popisuje jako lidar s nejvyšším počtem linií připravený pro sériově vyráběná vozidla. Tento senzor tvoří součást hardwarové platformy určené k podpoře budoucích funkcí automatizovaného řízení úrovně L3, jakmile to umožní legislativa.
Auto míří do prémiového segmentu a Aistaland plánuje brzy uvést také další model, což bude pravděpodobně SUV. V nabídce Huawei jde v poslední době už o třetí kombík, po zmíněném SAIC Z7 a nedávno uvedeném Stelato S9T. Mezi konkurenci se dá považovat i Nio ET5T nebo Denza Z9 GT.
Zdroj: Aistaland, zdroj foto: Aistaland, zdroj videa: Maextro