Hudson Terraplane (1932–1938): Hladce po silnici jako letadla ve vzduchu
Vozy Terraplane poháněly řadové šestiválce a osmiválce. Zpočátku se prodávaly jako Essex-Terraplane, později jako Terraplane a až nakonec jako Hudson Terraplane.
V období doznívající světové hospodářské krize (1929 až 1932) věnovali američtí výrobci automobilů větší pozornost hospodárnějším automobilům. Automobilka Essex, vlastněná od roku 1922 společností Hudson, vyráběla levná šestiválcová auta pod značkou Essex. V roce 1932 byl Essex přepracován pod vedením Roye D. Chapina (spoluzakladatel automobilky Hudson) a prodáván pod značkou Essex-Terraplane. Název Terraplane měl naznačovat, že tyto vozy se pohybují stejně hladce a rychle po silnici jako letadla ve vzduchu. Pro modelový rok 1934 byl název Essex zrušen a vozy se prodávaly pod značkou Terraplane.
Terraplane přispíval vydatnou měrou na prodej vozů automobilky Hudson. Vedení Hudsonu se to nelíbilo, a to byl částečně důvod, proč se rozhodli toto auto neprodávat pod značkou Hudson. Terraplane se dobře prodával také díky dvojitému brzdovému systému Duo-Automatic s hydraulickým a mechanickým systémem. Když hydraulika selhala, například při netěsnosti brzdového potrubí, sloužily k zastavení vozu mechanické brzdy. Zákazníky lákal i reklamní slogan: „Na moři je to aquaplaning, ve vzduchu aeroplaning a na zemi Terraplaning“.
1932: Essex-Terraplane (jen kupé Model K)
Nový model Essex-Terraplane byl uveden na trh v červenci 1932 na setkání v Detroitu, kterého se zúčastnilo více než dva tisíce dealerů ze 40 států USA. Essex-Terraplane pokřtila a pomohla uvést na trh slavná pilotka Amelia Earhart, která jako první přeletěla Atlantský oceán. Jedním z prvních majitelů se stal Orville Wright (jeden z bratrů Wrightů, tvůrců prvního letadla těžšího než vzduch). Model Essex-Terraplane z roku 1932 (foto) se podobal svému předchůdci Essex a na chladiči měl název Essex. Název Essex-Terraplane se na chladiči objevil až v roce 1933.
Essex-Terraplane Model K z roku 1932 se podobal svému předchůdci Essex. |
Zadní kola dvoudveřového kupé Essex-Terraplane poháněl řadový šestiválec s rozvodem SV a objemem 3163 cm3. S karburátorem Carter měl nejvyšší výkon 69 koní (51 kW) při 3200 ot/min. Vůz měl manuální třístupňovou převodovku a rozvor náprav 2692 mm. S pohotovostní hmotností 1030 kg dosahoval maximální rychlost 110 km/h. Vpředu i vzadu měl tuhou nápravu s odpružením podélnými listovými péry.
1933: Essex-Terraplane (Modely KU a KT)
V modelovém roce 1933 byla nabídka modelů Essex-Terraplane rozšířena o další dva typy: Model KU s rozvorem náprav 2870 mm a pohonem zadních kol řadovým šestiválcem s objemem 2439 cm3 a Model KT (Essex-Terraplane Eight) se stejným rozvorem a pohonem čtyřlitrovým řadovým osmiválcem s nejvyšším výkonem 94 k (69 kW). Oba tyto typy se nabízely s výbavou Standard a Deluxe. V omezeném množství se začala vyrábět lehká užitková vozidla.
Essex-Terraplane série KT se nabízel v roce 1933 v provedení dvoumístné Bussines Coupe, čtyřmístný Rumbleseat Roadster, dvoudveřové čtyřmístné Coupe, pětimístný Coach a čtyřdveřový Sedan (foto). Osmiválcový Essex-Terraplane z roku 1933 byl oblíbený pro svůj vysoký poměr výkonu k hmotnosti. Zvláštní oblibu si získal u amerických gangsterů, například u Johna Dillingera, Baby Face Nelsona a Johna Paula Chase.
Essex-Terraplane Model KU poháněl řadový šestiválec s objemem 2,44 litru. |
Essex-Terraplane Eight měl na bočních panelech kapoty větrací dvířka, na rozdíl od šestiválcových verzí, které měly na bocích kapoty ražené žaluzie. Roadster Essex-Terraplane Eight z roku 1933 vytvořil rekordní čas při výjezdu na vrchol hory Mount Washington, který zůstal nepřekonaný po dobu více než dvaceti let. Silnou stránkou vozů Essex-Terraplane byla akcelerace (z 0 na 100 za 14,5 s), která napomáhala k dosažení řady rekordů v závodech do vrchu v USA i jinde ve světě.
1934–1937: Terraplane
V modelovém roce 1934 se Terraplane rozloučil s názvem Essex a dál se prodával pod jménem Terraplane. Oproti předchozím modelům se změnila přední maska (byla více sešikmená) a větrací otvory motorového prostoru měly jiný tvar (foto). Vozy ročníku 1934 byly o něco těžší a poháněly je řadové šestiválce s objemem 3474 cm3, rozvodem SV a výkonem 70 koní (51,5 kW), osmiválce se už nenabízely. Vozy Terraplane (říkalo se jim Big Six nebo Super Six) měly pohotovostní hmotnost kolem 1180 kg a dosahovaly rychlost 130 km/h. Zákazníci měli na výběr mezi kabriolety, kupé a sedany, od roku 1936 se také vyráběla užitková vozidla.
Sedan Terraplane Super Six z roku 1934 měl novou, více sešikmenou masku chladiče. |
V modelovém roce 1936 prošel Terraplane výraznějším faceliftem karoserie. Vůz dostal novou, užší masku chladiče, pozměnil se tvar blatníků a nárazníky dostaly svislé členy a narovnaly se. Výkon řadového šestiválce vzrostl na 88 koní (65 kW) a v roce 1937 až na 96 k (71 kW).
1938: Hudson Terraplane
V roce 1938 už bylo jasné, že Terraplane pomalu končí. Vedení společnosti Hudson rozhodlo, že modely Terraplane 1938 se budou jmenovat Hudson Terraplane. Objem řadového šestiválce zůstal na 3474 cm3, měl ale výkon zvýšený na 101 koní (74 kW). Hudson Terraplane (foto) měl dělené přední a zadní okno a novou mřížku chladiče s vodorovným mřížováním a větší hlavní světlomety umístěné níž mezi maskou chladiče a předními blatníky. Na předních a zadních blatnících některých vozů byla umístěna směrová světla. Přední dveře u sedanů se poprvé otevíraly po směru pohybu.
Sedan Hudson Terraplane Six z roku 1938 měl novou přední masku s vodorovným mřížováním. |
Současně se nabízel Hudson Model 112, který byl co do vybavení prakticky nerozeznatelný od Hudsonu Terraplane, měl ale kratší rozvor 2845 mm (112 palců) a slabší motor. Terraplane neměl ampérmetr a ukazatel tlaku oleje. Jeho základní cena byla stanovena na 900 amerických dolarů.
Terraplany se montovaly na základě licencí i mimo Spojené státy v Kanadě, Anglii, Austrálii, na Novém Zélandu a v Jižní Africe. Šlo však vždy o malé počty vyrobených vozů.
Zdroj: Autorský text