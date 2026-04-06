Husqvarna: S vlastním mozkem
Příchod robotizovaných spotřebičů hodně usnadnil domácí i zahradní práce. Další krok v ulevování majitelům přináší umělá inteligence, kterou Husqvarna začala uvádět do robotických sekaček.
Umělá inteligence proniká i do oblastí, kde byste ji asi nečekali. Husqvarna představila dvě nové robotické bezdrátové sekačky, které jsou právě touto technologií vybavené. Oba modely, které Husqvarna vyrábí přímo v Evropě, kombinují více než 30 let zkušeností s robotickým sekáním a aktuální inovace v oblasti detekce překážek a vyhýbání se jim, a to díky integrované kameře. Tu využívá umělá inteligence, a když identifikuje překážku, jako jsou například hračky nebo zahradní nářadí, zpomalí nebo změní trasu.
Sekačce také umožňuje efektivně se pohybovat a udržovat plné pokrytí i v oblastech se slabým satelitním signálem, například pod stromy nebo v blízkosti budov. Dokud tedy sekačka vidí trávu, pokračuje v sečení. Výsledkem je plynulý a nepřerušovaný provoz s minimalizací kolizí nebo nežádoucích zastavení.
Prostřednictvím aplikace mohou uživatelé plánovat sečení, kontrolovat stav sekačky a ovládat jednotlivé oblasti. Tato funkce usnadňuje vytváření pracovních oblastí s různými vzory sečení nebo zabraňuje práci v určitých zónách, což je ideální třeba pro hřiště nebo záhony. Sekačky fungují plně autonomně, automaticky se vracejí do nabíjecích stanic a vyžadují minimální údržbu. Připojení wi-fi zajišťuje vzdálený přístup odkudkoliv a kdykoliv, bluetooth poskytuje lokální připojení pro snadné ovládání na místě.
Oba nové modely kombinují minimalistický skandinávský design a díky kompaktním rozměrům a tichému provozu jsou vhodné i pro městské zahrady. Pro plochy do 800 m2 je vhodný model Automower® 308V, který vyjde na 33.990 Kč. Pro větší zahrady až do 1200 m2 je vhodnější model Automower® 312V, který stojí 39.990 Kč. Na českém trhu jsou u autorizovaných dealerů k dispozici od jara 2026.
Vyzkoušeli jsme...
Naše zkušenost se sekačkou 308V je zatím bez výtek. Technik dorazil na domluvený čas, společně jsme prošli zahradu a řekli si své představy. On následně navrhnul umístění základní stanice, stejně jako rozdělení sečené plochy do zón. Poté skrze mobilní aplikaci, která je mimochodem mimořádně intuitivní a přehledná, vytyčil hraniční body a naplánoval dobu sečení. Tohle celé trvalo i s kávou asi 90 minut.
Asi po týdnu jsem už sám doladil na několika místech vymezené území, sekačka maximálně zdomácněla. A navíc se stala velkou atrakcí. Zmíněná aplikace umožňuje rychlé změny veškerých nastavení, zatím hledám ideální mód sečení. Váhám mezi nahodilým směrem a klasickými řádky, co oceňuji ale úplně nejvíce, je možnost obsekávání okrajů.
Zdroj: Auto Tip