Hybrid na LPG? Geely věří ve spalování metanolu a představilo první model
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Mohlo by se zdát, že Čína je na cestě za absolutní elektrifikací. V zemi se ale stále pracuje i na spalovacích motorech a Geely právě uvedlo zajímavou novinku. Její plug-in hybridní sedan totiž umožňuje vedle benzinu spalovat také metanol.
Dacia letos na trh uvedla první „hybrid na LPG“, ačkoliv ve skutečnosti jde pouze o 48V mild-hybrid. Opravdové hybridy na LPG ale existují a prodává je třeba Toyota v Japonsku. Geely však nyní přišlo s prvním hybridem, který kromě benzinu dokáže spalovat také metanol.
O úplnou novinku nejde, tento pohon totiž letos představila firma Horse Powertrain. To je společný podnik mezi Renaultem, Geely a Aramco, vyvíjející pohony pro tyto značky i další. Geely Emgrand L EM-i, v Číně známý jako Geely Galaxy Starshine 6 EF, je prvním vozem, který tento pohon nasazuje do produkce.
Auto má pod kapotou atmosférickou patnáctistovku Horse BHE15-BFDM o výkonu 93 kW. Podle Geely má motor termickou účinnost až 48,15 %, což je rekordní číslo. Pro srovnání, Toyota Dynamic Force má jen 41 %. Jenže nakolik se dá čínským číslům věřit, není jasné, za vysokými čísly může stát jiná metodika měření, stejně jako u absurdně vysokých dojezdů elektromobilů v cyklu CLTC.
Plug-in hybridní pohon je řešen jednostupňovou převodovkou s vestavěným 140kW trakčním elektromotorem. V nižších rychlostech tedy pracuje jako sériový hybrid a do paralelního se zapíná až na úrovni pátého stupně standardní převodovky. Na výběr je mezi dvěma bateriemi LFP o kapacitě 17 nebo 28,3 kWh. Dojezd čistě na elektřinu má být 130 nebo 230 kilometrů, ale podle čínského cyklu CLTC.
Metanol zde nemá vlastní separátní nádrž, může se totiž mixovat s benzinem v libovolném poměru. Ostatně ve světě se metanol většinou jako palivo prodával právě namixovaný s benzinem, ať už kvůli studeným startům, nebo kvůli viditelnosti plamene při hoření. Někde se ale mixovalo malé procento metanolu do benzinu jako „ekologičtější“ varianta pracující i v běžných spalovacích motorech.
Čistě na benzin v sedmdesátilitrové nádrži a nabitou baterii má každopádně nový, 4,8 metru dlouhý sedan Geely dojezd až 1880 km a na metanol a baterii až 1250 km. Nižší dojezd na metanol je dán podstatně nižší energetickou hustotou tohoto paliva, která je asi poloviční proti benzinu. Podle Geely je spotřeba asi 6,7 litru metanolu na sto kilometrů.
Při ceně metanolu v Číně ve výši cca 9,60 Kč za litr vyjde provoz na přibližně 66 Kč na 100 km. Pro srovnání, benzin dnes v Číně stojí v přepočtu kolem 25,50 Kč. I když má tedy metanol jen poloviční účinnost, stále vychází výhodněji. Podle Geely jízda s vozem na metanol umožní čínskému zákazníkovi ušetřit na 100.000 km až 99.000 Kč.
Problémem by nemusela být v Číně ani infrastruktura. Geely se totiž spalování metanolu věnuje už delší dobu a v zemi postavilo přes 1400 stanic s tímto palivem. Největší projekt s metanolem je v provincii Kuej-čou, kde na toto palivo jezdí třeba místní taxíky. Mimo Čínu však dnes komerční infrastruktura pro tankování metanolu do osobních aut v podstatě neexistuje.
Geely Galaxy Starshine 6 EF v Číně startuje na ceně 286.000 Kč, vrcholná verze je za 352.000 Kč. Auto ale rovnou dostalo také akční ceník, ve kterém je základ za 253.000 Kč a vrchol za 319.000 Kč. Že by se auto podívalo v metanolové verzi i na exportní trhy, je vzhledem k neexistující infrastruktuře nepravděpodobné.
Zdroj: CnEVpost, zdroj foto: Geely