Hybridní jablko nepadá daleko od elektrického stromu. Nová Honda Accord připomíná koncepty 0
Velké finanční plány, nejefektivnější pohonná jednotka na světě, sázka na jistotu i spolupráce s čínskými partnery. Takový byl brífink automobilky Honda, která brzdí svou elektrickou budoucnost ve prospěch úsporných hybridů.
Automobilka Honda s elektromobilitou dlouho vyčkávala, a když už to vypadalo, že jsou jedinou cestou budoucího úspěchu, investovala v posledních letech obrovské úsilí a zejména finance do vývoje zcela nových elektrických modelů.
Koncepty Sedan 0, SUV 0 a Acura RSX měly být předzvěstí čisté budoucnosti značky a v sériové podobě se měly ukázat už letos. Jak ale víme, situace na trhu se změnila a veškerá čistě elektrická agenda byla společností Honda pozastavena.
Společnost nyní přesouvá svou pozornost k hybridním modelům s vylepšenými spalovacími motory, a jak by tato budoucnost mohla vypadat, představila k překvapení všech přítomných na brífinku pro obchodní partnery.
Na něm naznačila, jak se plánuje vypořádat s první zaznamenanou účetní ztrátou ve své téměř osmdesátileté historii. V minulém roce dosáhla ztráta astronomické částky 2,7 miliardy dolarů (přibližně 56,4 miliard korun). Automobilka plánuje zvýšit svou konkurenceschopnost lepší nákladovou strukturou, vyšší efektivitou vývoje a atraktivnější nabídkou soustředěním svých zdrojů na klíčové trhy.
Jedním z nich je nepochybně Severní Amerika, do které by do dvou let měly zamířit dva nové modely, jejichž prototypy byly právě na zmíněném brífinku představeny. Jedná se o prototyp nové generace modelu Accord a prototyp nového SUV značky Acura, která je luxusní odnoží Hondy, podobně jako Lexus je luxusní odnoží automobilky Toyota.
Honda Hybrid Sedan Prototype vs Honda 0 Saloon vs Honda Accord Hybrid Touring |
Z hlediska designu v obou představených prototypech můžeme vidět proporce nastíněné koncepty čistě elektrické budoucnosti značky před pár lety, ale také designové prvky typické pro stávající generaci modelů Honda a Acura.
Sedan se splývavou zádí má proti konceptu Honda 0 Saloon méně výrazný C sloupek a také přední světlomety jsou horizontální, jako tomu je u současné jedenácté generace modelu. V kombinaci s matně šedou karoserií trochu připomíná také nádherný koncept Lamborghini Estoque.
Accord splývavou záď implementoval už v minulé generaci, zůstává však i nadále sedanem. Americkému trhu to nevadí, jeho prodeje v dubnu meziročně vzrostly o 42 % a ve své kategorii je po Toyotě Camry druhým nejprodávanějším modelem. Ten nový se pokusí zmíněné úspěchy ještě zvýšit.
Do března 2030 plánuje Honda uvést celkem 15 modelů s novým hybridním pohonem a většina z nich poputuje právě na americký trh. Není tedy divu, že druhý představený koncept představuje další vůz prodávaný zejména na americkém trhu. Tentokrát jde o SUV značky Acura, které je znovu velmi podobné čistě elektrickému konceptu.
Pod kapotou však najdeme spalovací motor v kombinaci s novým hybridním systémem. Je navržen tak, aby oproti současné technologii zvýšil účinnost o více než 10 %. Současná technologie navíc ani zdaleka nepatří na chvost nabídky, představila se teprve před třemi lety.
Honda tvrdí, že nově vyvíjený hybridní systém přijde s „nejúčinnějším pohonným ústrojím na světě“. Do jeho vývoje investuje v přepočtu více než půl miliardy korun. To představuje více než dvojnásobek investice BMW do vývoje tzv. Neue Klasse, která se považuje za převratnou změnu ve vývoji evropských vozů.
Japonská automobilka chce u nových modelů dosáhnout také třetinového poklesu výrobních nákladů a zároveň snížit hmotnost nových modelů (samozřejmě s cílem dalšího snížení spotřeby). Nový hybridní systém osadí zejména do vozů kategorie SUV s pohonem všech kol, bližší informace však automobilka neuvedla.
Kromě severoamerického trhu se zaměří také na trh domácí, na kterém rozšíří svou nabídku elektromobilů kategorie kei. V Indii plánuje nabídnout modely vyvinuté čistě pro tamní trh a také pokračovat v nabídce vozidel, která tamní obyvatele dostanou z motocyklů do pohodlí vozidla na čtyřech kolech.
V Číně se automobilka zaměří na spolupráci s tamními společnostmi a uvede několik nových modelů NEV, což je označení nejen pro čistě elektrická vozidla, ale pro jakkoli elektrifikované vozy a vozy na vodíkový pohon. Z brífinku vyplývá, že Evropa není pro společnost Honda klíčovým trhem a zůstává otázkou, do jaké míry se můžeme těšit na nové modely této oblíbené japonské značky.
Zdroje: CarScoops, Motor1, Honda, CTV News