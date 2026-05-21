Hyundai a Kia chystají skutečně levné elektro. Postaví se Renaultu Twingo
Kia EV1 i ekvivalent od Hyundaie mají být elektromobily orientovanými na co nejnižší cenu, ale značky nechtějí šetřit na designu ani technice. Do vývoje má výrazně promluvit zpětná vazba zákazníků i snaha odlišit interiér od větších elektrických modelů.
S rostoucími nároky na stále obsáhlejší povinnou výbavu přichází Evropa o nejmenší auta, protože se kvůli nízké ziskovosti nevyplatí je udržovat při životě. Elektromobily této velikosti jsou kvůli vysokým výrobním nákladům elektrického pohonu ještě větším oříškem.
Cestou, jak z toho ven, by mohlo být sdílení techniky. To přineslo řadu nových modelů, například Renault Twingo a připravovanou malou dacii se stejnou technikou, či třeba produkční verzi konceptu Volkswagen ID.Every1, která se podle spekulací může jmenovat ID. Lupo. To budou také hlavní konkurenti skupiny Hyundai Motor Group, která usilovně pracuje na dvou nových přírůstcích do segmentu těch nejlevnějších elektromobilů.
Ty budou mít společnou, nově vyvinutou platformu se silnou orientací na definování softwarem. Budou jimi Hyundai Ioniq 1 (pravděpodobně; o jméně zatím není rozhodnuto) a Kia EV1, o níž se pro Auto Express rozpovídal Ted Lee, výkonný viceprezident společnosti Kia.
Vývoj nového základu je drahá záležitost, proto rozdělení nákladů přijde vhod. Zvláště, když má být prodejní cena na úrovni twinga, které se dostalo na 480.000 Kč. Nutno podotknout, že Kia EV2 v České republice začíná na 659.980 Kč, takže cena kolem půl milionu korun by byla lákavá. Kia EV1 je již dva roky ve vývoji a konceptu bychom se měli dočkat příští rok, tedy 12 měsíců před premiérou sériové verze. Alespoň takový byl postup u ostatních modelů rodiny EV.
V portfoliu značky se zařadí mezi malé benzinové picanto a právě EV2. Má nabídnout elektrický i spalovací pohon. Ačkoliv půjde o cenově orientovaný model, Kia nebude šetřit na designu, materiálech ani technice. Vůz nabídne propracovaný software s integrovanou technikou pro autonomní řízení na dálnici.
Podle Leeho silně ovlivní design a ergonomii interiéru zpětná vazba zákazníků. Zvenčí půjde o evoluci současného stylu, možná až novou generaci designu, který bude ještě nápadnější. Auto musí ve městě vynikat. Pravděpodobně zůstanou světla ve tvaru stylizovaného T, ale karoserie by měla být více zaoblená než u EV2, protože ta tíhne více k SUV.
Cílem je oslovit globální publikum, ačkoliv Evropa je primární destinací. S velkou pravděpodobností přijde i ostrá verze GT, přestože se neočekává osazení dvěma elektromotory pro pohon všech kol. Značka by mohla použít sestavu z EV2 o výkonu 108 kW se 42,2kWh baterií, pokud na ni bude dost místa.
Interiéru rodiny EV byla vyčítána silná podobnost napříč segmenty, takže tady dojde ke změně. Ačkoliv Lee mluvil o ještě větším zjednodušení.
Hyundai Ioniq 1, pokud se tak bude jmenovat, by mohl být nástupcem drobné i10 a elektrického insteru. Ten se u nás sice prodává od 599.999 Kč, ale pokud využijete všechny akce a můžete si coby podnikatelé odečíst DPH, lze se dostat na 399.993 Kč.
Zdroj: Auto Express I Video: Redakce