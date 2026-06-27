Hyundai Elantra v nové generaci značně naroste. Nahradí hranatý sedan oblíbený model i30?
Futuristický vzhled, více prostoru a moderní technologie. Měla by nová generace v Evropě téměř zapomenutého modelu šanci i u nás?
Hyundai Elantra je sedan spadající do nižší střední třídy, tedy do stejné kategorie jako model i30, který jej na evropském trhu zcela nahradil. Na rozdíl od něj však nad nástupcem elantry nevisí žádné otazníky, v plné síle přichází v nové generaci, i když zatím pouze na jihokorejském trhu pod názvem Avante.
Oproti předchozí sedmé generaci, která byla na americkém trhu dostupná také v plnotučné variantě N, narostla nová generace do šířky i do délky a především aplikuje designový směr „Art of Steel“. Znamená to velké množství ostrých linií a mnoho hran.
Vpředu i vzadu mají světlomety grafiku připomínající písmeno H a zajímavě jsou řešené také C a D sloupek vozu, které jsou lakované v barvě karoserie. Tento poněkud industriální design nebude po chuti každému, ani dosavadní elantra však nebyla zrovna krásná. Změny pro novou generaci jsou přesto radikální.
Vůz měří 4765 mm na délku (+18 cm oproti modelu i30 SW), což představuje pěticentimetrový nárůst oproti předchozí elantře. O tři centimetry narostl rozvor (na 2750 mm) a šířka (na 1855 mm). Elantra osmé generace je také o něco vyšší než ta předchozí a vypadá více jako tradiční sedan, což by mohlo přinést více místa na hlavu u zadních pasažérů.
Stále však vypadá sportovně, zejména zezadu zaujme integrovaný ducktail a relativně výrazný zadní difuzor, i když o jeho reálném přínosu lze pochybovat. Interiér je rovněž zcela nový a integruje nedávno představený infotainment Pleos, který může využívat obrazovku o velikosti až 14,6" (standardem je 12,9").
Pod displejem najdeme řadu fyzických ovladačů a nechybí ani samostatný přístrojový štít. Zajímavá středová konzola zdánlivě řeší problém krátkých loketních opěrek, jelikož na řidičově straně před tu standardní přidává ještě kulatou měkčenou podložku pod pravou ruku. Před ní najdeme také bezdrátovou nabíječku, ta spolujezdcova je spolu s nápojovými držáky o kousek níž. Ambientní osvětlení v interiéru připomíná elektrický ioniq 6 a posouvá elantru mezi luxusnější automobily, nebo alespoň takový pocit fotografie navozují.
Model bude v Jižní Koreji nabízen se dvěma motory, přičemž hybridní motorizace o objemu 1,6 litru dostane nejnovější verzi regenerativního brzdění a novou funkci „Stay Mode“.
Ta umožňuje pasažérům používat baterii pro napájení klimatizace a infotainmentu, podobně jako v čistě elektrickém autě. Pravděpodobně by ji mělo být možné aktivovat také na dálku. Motorizace nabídne 116 kW (157 k), a kdo by nevěřil elektrifikaci, bude mít k dispozici také jednodušší dvoulitr s výkonem 110 kW (150 k).
Avante se v Jižní Koreji začne prodávat již ve třetí čtvrtině letošního roku, globální model Elantra bude pravděpodobně následovat o rok později. Uvidíme, zda se náhodou nestane znovu o něco globálnějším a nenahradí už dosluhující modely i30 včetně fastbacku a kombíku.
Zdroj: Motor1