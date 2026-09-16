Hyundai i30 Kombi 1.6 T-GDI 7DCT vs. Opel Astra ST Hybrid 1.2 Turbo eDCT6 – Podle úspěšného vzorce
Češi jsou vášniví chalupáři a cestovatelé, takže přepravní kapacita automobilů je u nich důležitá. I proto jsou u nás stále oblíbené kompaktní kombíky, jakými jsou například Hyundai i30 Kombi nebo Opel Astra Sports Tourer.
Přestože jsou SUV stále oblíbenější, v některých případech jim tradiční segmenty úspěšně konkurují. Dobrým příkladem je Hyundai i30, který si dlouhodobě drží oblibu u českých zákazníků. Nejprodávanějším modelem značky u nás byl posledních pět let a podstatnou část (až osmdesát procent) mají na svědomí praktické karoserie kombi. Porazit ho dokázaly jen škodovky.
Také astra mívala v portfoliu Opelu nezastupitelné místo a roky se držela mezi pěti nejprodávanějšími modely Evropy. Postupně její důležitost klesala, ale nyní se nadechuje k nové ofenzivě. Zaujmout chce úspornou technikou, bohatou výbavou a příznivou cenou. Ve své výkonové kategorii je nejlevnějším kompaktním kombi s automatickou převodovkou.
Dojem
Hyundai i30 v současné, třetí generaci je tu s námi už dlouhých deset let. S výrobou se ještě nějaký rok počítá a o jeho nástupci jasno zatím není. Kombi s klasickým střihem po tak dlouhé době vzhledově příliš nezestárlo. Protažená karoserie má vyvážené proporce a po několika faceliftech působí stále svěže. Testované provedení N-Line se šestiúhelníkovou maskou a výraznými průduchy v nárazníku má dynamický výraz. A ani zezadu nevypadá špatně. Je ale také pravda, že design novějších modelů Hyundaie je výrazně modernější, progresivnější a v úplně jiném stylu.
Šestá generace Opelu Astra se světu představila před pěti lety a do boje s konkurenty vyrazila s neotřelým, byť stále konzervativním vzhledem. Jasným výrazovým prvkem je plná maska Vizor, která je propojena se světlomety do jednolitého celku. Při letošní modernizaci dostala astra podsvícené logo blesku, na něž horizontálně i vertikálně navazují světelné pruhy. S výrazným prolisem uprostřed kapoty tak vypadá, jako by tam měla kříž. Také u kombíkového opelu se nám líbí vyvážené proporce. Zadní část s úzkými světly má modernější charakter a zajímavě působí malé brzdové světlo vertikálně umístěné do střešního spoileru.