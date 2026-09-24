Hyundai i30 N se v Česku potichu stále vyrábí. Kam až auta z Nošovic doputují?
Automobilka Hyundai vyváží ze svého závodu v Moravskoslezském kraji tisíce vozů na druhý konec světa. Austrálie se stala poslední zaslíbenou zemí pro sportovní hatchback i30 N. Není to přitom první nošovický model pro takto daleký export.
Na montážních linkách v Nošovicích vzniká fascinující automobilový paradox. Zatímco čeští řidiči si nový spalovací hatchback i30 N z oficiální nabídky už pořídit nemohou, pro australský trh se v Beskydech tyto ostré vozy montují.
Propojení slezské továrny Hyundai Motor Manufacturing Czech s australským trhem má přitom hluboké kořeny a úctyhodnou bilanci. Od roku 2012 zamířilo z Nošovic k protinožcům celkem 72 219 automobilů.
Vývozní cestu na jižní polokouli v letech 2012 až 2015 prošlapávalo oblíbené SUV ix35, na které navázal Tucson třetí generace (do 2018). Výraznou stopu zanechala také klasická i30 – Austrálie odebírala její druhou (2012–2016) a donedávna i třetí generaci. Dnes už je však celá tato zámořská štafeta výhradně v rukou ostrého i30 N.
Právě pro výkonný i30 N se Austrálie stala po Německu vůbec druhým největším trhem. A když evropská legislativa vystavila podobným benzínovým hot-hatchům stopku, nošovická továrna linku nezastavila. Závod zkrátka pokračuje ve výrobě dál, přičemž dominantní část produkce směřuje právě k australským nadšencům.
Krásných 206 kW, automat i manuál
Australská specifikace i30 N dokazuje, o co evropský trh přišel. Pod kapotou je benzinový 2.0 T-GDi s maximálním výkonem 206 kW při 6000 ot./min. a točivým momentem 392 Nm. Z nuly na stovku vůz vystřelí za 5,3 sekundy.
Zájemci v Austrálii si mohou vybrat mezi šestistupňovým manuálem a osmistupňovou dvouspojkovou převodovkou N DCT. Vůz nabízí také trojici jízdních režimů.
Modernizované australské „enko“ poznáte dle přepracované přední masky či devatenáctipalcových kovaných kol. Výfuk má aktivní klapky. Uvnitř nechybí odlehčená anatomická sedadla N Light s prosvíceným logem a modrým prošíváním nebo dvojice rozměrných 10,25palcových displejů.
V Austrálii dnes i30 N začíná na ceně 57.032 australských dolarů, což v přepočtu dělá přibližně 870 tisíc korun. Automobilka navíc v Austrálii podporuje své modely velkorysou sedmiletou zárukou bez omezení kilometrů.
Na každý den fastback, prosím
Pohled do ceníků v Česku a v Sydney staví vedle sebe dvě zcela odlišné filozofie. V České republice přebrala u divize N štafetu stoprocentní elektrifikace v podobě ostrých elektromobilů Ioniq 5 N a Ioniq 6 N. Australská nabídka přitom zahrnuje i malou i20 N, z Koreje dovážený i30 N Fastback a právě nošovický i30 N Hatchback.
Rozdílné preference podtrhuje i fakt, že u běžných rodinných verzí i30 dávají Australané přednost fastbacku z Asie. Model i30 ve verzích hatchback ani kombi v Austrálii nekoupíte, v Evropě stále ano.
Vyjma Austrálie se „český“ Hyundai i30 N Hatchback vyvážel také na Nový Zéland a do Hongkongu, Singapuru, Bruneje nebo Argentiny.
Světové nošovické aktivity dnes ukazují mimořádnou flexibilitu českého závodu. Dělníci v Nošovicích na jedné straně plní evropské plány elektrifikace a na straně druhé staví ryzí sportovní náčiní pro řidiče na opačném konci planety.
Zdroje: Hyundai, Drive, E15