Hyundai Ioniq 3 vs. Volkswagen ID. Polo – Dva konce spektra
Čtěte Auto.cz v Googlu přednostně
Nastavte si Auto.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Po návalu elektrických SUV se nabídka rozšiřuje také o klasičtější karoserie. Volkswagen dal zažité jméno Polo svému nejmenšímu elektromobilu, zatímco u Hyundaie se objevil zatím nejmenší zástupce řady Ioniq.
Trhu s elektromobily jasně dominují SUV, letos se ale do české nabídky dostalo také několik nižších vozů. Automobilky začaly uvádět levnější modely a základní ceny se dostaly na podstatně nižší úroveň. Psali jsme o tom v říjnu, kde jsme srovnali čínský Leapmotor B05 a MG4 Urban. Dnes tu máme odpověď od tradičnějších automobilek v segmentu B. Volkswagen ID. Polo i Hyundai Ioniq 3 se právě začínají prodávat, mají podobné rozměry i techniku. Každá z automobilek ale ke stejnému úkolu přistoupila dost jinak.
Dojem
Volkswagen se po sérii futuristicky vypadajících modelů z řady ID. rozhodl změnit přístup a vrátit se ke stylu, se kterým slavil největší úspěchy. Elektrické polo tak vypadá jako přirozená evoluce poslední spalovací generace. Má úplně normální tvary a proporce a na první pohled působí jen jako facelift. I příď se světlomety propojenými svítící lištou je totiž velmi podobná staršímu polu. Z profilu už je jasné, že jde o nové auto. Je uhlazenější, klika zadních dveří se posunula za okno a ve sloupku C není malé okýnko. Hodně odlišná je záď, kde jsou opět světla spojená černou lištou a nad oknem je velký spoiler, vizuálně protahující střechu.
Vedle toho Ioniq 3 vypadá opět úplně jinak než cokoliv jiného z produkce Hyundaie. Zejména v řadě Ioniq mají Korejci sympatický přístup, kdy auta sdílí pár stejných prvků, ale celkový design je zásadně odlišný. Jedním ze spojnic je motiv čtyř svítících „pixelů“, které má trojka na přídi v liště spojující hlavní světlomety. Velmi úzké denní svícení pod kapotou zase trochu připomíná faceliftovaný Ioniq 6. Zajímavý je tvar karoserie v zadní části, kde trochu připomíná dřívější „kupé“ Veloster.
Linie oken se na úrovni druhého páru dveří prudce zvedá a končí v naddimenzovaném spoileru na pátých dveřích. Ty mají také podobný tvar s rozděleným oknem. Znamená to trochu horší výhled dozadu, spodní malé okýnko oddělené spoilerem moc nepřidává. Červeně lakovaný kousek s černými detaily je na úplně opačném konci spektra, a zatímco modrého pola si málokdo vůbec všimne, Ioniq 3 vyvolává silné názory.