Hyundai Ioniq 5 N nemá klasickou vícestupňovou převodovku, přesto umí podřazovat. Patent ukazuje, jak to funguje
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Podřadíte, otáčky vyskočí a auto začne výrazně zpomalovat. Přitom ale jedete elektromobilem s pevným redukčním převodem. Jak řídicí elektronika vytváří pomocí momentu elektromotoru a rekuperace chování převodovky, která ve voze vůbec není?
Scénář vypadá takhle: zatáhnete před zatáčkou za levé pádlo pod volantem. Na displeji se objeví nižší rychlostní stupeň, virtuální otáčky vyletí nahoru, změní se zvuk a vůz zpomaluje. Pocitově se stalo totéž jako ve výkonném spalovacím autě po podřazení.
Jenže v útrobách Ioniqu 5 N se žádný nižší převod nezařadil. Osmistupňová převodovka, kterou řidič ovládá pádly pod volantem, pochopitelně fyzicky neexistuje. Celý systém fungování detailně popisuje letos v září zveřejněná patentová přihláška, kterou jsme prozkoumali a její principy zde podrobně rozebereme. (Samotný technický nápad je starší – patentová rodina sahá do roku 2023.)
Převodovka ze softwaru
Elektromotor klasickou vícestupňovou převodovku zpravidla nepotřebuje. Má široký rozsah použitelných otáček a vysoký točivý moment dostupný prakticky od rozjezdu, takže kola může pohánět přes jednoduchý redukční převod. Po mechanické stránce je Ioniq 5 N přesně takovým elektromobilem.
Přesto řidiči nabízí osm virtuálních převodových stupňů. Systém N e-Shift má napodobovat chování osmistupňové dvouspojkové převodovky známé ze spalovacích modelů Hyundai N. Nejde však jen o číslici převodu na displeji, umělé otáčky a zvuk z reproduktorů.
Řídicí elektronika zasahuje přímo do momentu elektromotoru. Při virtuálním přeřazení jeho průběh krátce změní tak, aby řidič pocítil přerušení tahu a následný nástup dalšího stupně. Současně vytváří virtuální otáčky odpovídající rychlosti vozu a zvolenému převodu a podle provozního režimu mění intenzitu celého efektu.
Výsledkem je záměrně méně plynulý pohon, než jakého je elektromobil přirozeně schopen. A právě v tom spočívá smysl celé funkce. Hyundai se nesnaží využít elektromotor co nejhladčeji, ale naopak do jeho chování programuje vlastnosti převodovky se spalovacím motorem – včetně okamžiků, které jsou z čistě technického hlediska zbytečné.
Při akceleraci je princip poměrně snadno pochopitelný. Software omezuje a mění dodávaný moment tak, aby vznikly jednotlivé virtuální stupně a přechody mezi nimi. Zajímavější situace nastává ve chvíli, kdy řidič sundá nohu z „plynu“ a podřadí.
U skutečného spalovacího auta se po zařazení nižšího převodu změní převodový poměr mezi koly a motorem. Motor se roztočí do vyšších otáček a přes pohonné ústrojí začne automobil výrazně brzdit. Jenomže Ioniq 5 N přece žádný nižší mechanický převod zařadit nemůže.
Pokud má přesto reagovat podobně, musí tento brzdný účinek vytvořit jinak. A právě tady nastupuje rekuperace a řízení záporného momentu elektromotoru. Patent Hyundai a Kia poměrně podrobně ukazuje, jak lze pro jednotlivé virtuální převody vytvořit rozdílnou míru „motorového brzdění“ – a co se odehrává od okamžiku, kdy řidič při uvolněném akcelerátoru zatáhne za levé pádlo.
N e-Shift není jen zvuk
Nejviditelnější částí N e-Shiftu jsou číslice převodových stupňů a otáčkoměr, nejhlasitější zase zvukový systém N Active Sound+. Podstatná část celé simulace však vzniká jinde. V řízení skutečného momentu elektromotoru.
Řídicí systém si vytváří virtuální veličiny – především zvolený převodový stupeň a otáčky – a podle nich upravuje moment, který může elektromotor dodat. K momentu požadovanému řidičem navíc při samotném řazení přidává zvláštní momentový zásah. Právě ten pomáhá vytvořit pocit, že mezi jednotlivými stupni skutečně došlo k přeřazení.
Jinými slovy: elektromotor by mohl táhnout téměř souvisle, software mu to ale záměrně nedovolí. Při přeřazení na okamžik změní jeho tah, takže posádka ucítí charakteristické přerušení a následný nástup dalšího stupně. Hyundai tento efekt označuje jako „shift jolt“ a jeho intenzita se může měnit podle zvoleného jízdního režimu.
Podobně při podřazení. Systém propojuje zvolený virtuální stupeň s odpovídajícími simulovanými otáčkami, momentem elektromotoru a zvukem. N Active Sound+ tedy není samostatná zvuková kulisa. Zvuk je synchronizovaný s virtuálními otáčkami, převodem i momentem a doplňuje fyzickou odezvu, kterou vytváří samotný elektromotor.
N e-Shift tak skládá iluzi převodovky z několika částí: řidič vidí jiný převod a otáčky, slyší změnu zvuku a současně cítí změnu podélného zrychlení. Proto výsledek působí výrazně přesvědčivěji než pouhé umělé burácení z reproduktorů.
A stejný princip musí fungovat i opačným směrem. Když řidič přestane akcelerovat, software už neřeší jen to, jak věrohodně přerušit tah při přeřazení. Musí rozhodnout, jak silně má vůz na jednotlivé virtuální stupně bez plynu zpomalovat. Právě tuto část systému rozebírá patent Hyundai a Kia do neobvyklých detailů.
Jeden profil rekuperace nestačí
Běžný elektromobil nepotřebuje po uvolnění akcelerátoru napodobovat několik různých převodových stupňů. Řídicí systém proto může podle rychlosti a dalších podmínek určit požadovaný moment elektromotoru a s jeho pomocí vůz nechat volně dojíždět nebo jej více či méně zpomalovat rekuperací.
Virtuální převodovka ale potřebuje ještě jednu vrstvu. Pokud by Ioniq 5 N na čtvrtý, třetí i druhý virtuální stupeň po ubrání plynu zpomaloval úplně stejně, podřazení by zůstalo především zvukovým a vizuálním efektem. U spalovacího auta přitom nižší převod znamená při zavřeném plynu zpravidla také výraznější brzdný účinek motoru.
Systém proto pracuje s takzvaným „coasting torque profile“, tedy mapou momentu elektromotoru při jízdě bez požadavku na akceleraci. A místo jediného takového profilu vytváří samostatné charakteristiky pro jednotlivé virtuální převodové stupně.
Rozhodující je znaménko momentu. Při zrychlování elektromotor dodává kolům kladný hnací moment. Při rekuperaci může působit opačně: vytváří záporný moment, který vůz zpomaluje, zatímco motor pracuje jako generátor a získaná energie proudí zpět do baterie.
Právě velikost tohoto záporného momentu může software při virtuálním podřazení měnit. Patent výslovně popisuje řízení, při němž se s přechodem na nižší virtuální stupeň zvyšuje množství rekuperačního brzdění pomocí cílového „target coasting torque“. Řidič tak po podřazení necítí jen změnu zvuku a otáček, ale také skutečné větší zpomalení vozu.
Mechanický převod se přitom vůbec nemění. Změnila se pouze hodnota momentu, kterou řídicí elektronika požaduje od elektromotoru.
A právě okamžik mezi zatažením za levé pádlo a dosažením nového brzdného účinku je na celém řešení nejzajímavější. Patent totiž nepopisuje pouhé skokové přepnutí z jedné hodnoty rekuperace na druhou, ale řízený průběh virtuálního podřazení.
Co se stane po zatažení za levé pádlo
Patent celý proces rozepisuje krok po kroku. Nejprve musí řídicí jednotka poznat dvě věci: řidič nemá sešlápnutý akcelerátor a současně levým pádlem žádá nižší virtuální převod. Teprve tato kombinace spouští takzvaný „power-off downshift“, tedy podřazení bez plynu.
Software zná současný i cílový virtuální stupeň a z jejich rozdílných momentových charakteristik vypočítá zásah označený jako „shift-feel torque“. Jeho úkolem je vytvořit samotný pocit přeřazení. Nepracuje ale s okamžitým skokem mezi dvěma hodnotami, nýbrž s průběhem řazení od nuly do sta procent, během něhož se moment elektromotoru postupně mění.
Současně se systém přibližuje k nové hodnotě zmiňovaného „target coasting torque“ – k cílovému momentu pro jízdu bez plynu na právě zařazený nižší virtuální stupeň. Ten určuje také výslednou intenzitu rekuperace. Čím nižší virtuální převod, tím podle popsaného principu roste množství rekuperačního brzdění a s ním i zpomalení vozu.
Patent jako příklad uvádí postup ze čtvrtého přes třetí a druhý až na první virtuální stupeň. S každým dalším podřazením se cílový rekuperační účinek zvětšuje. Elektromotor tak stále víc působí proti směru otáčení kol, vůz výrazněji zpomaluje a část jeho pohybové energie se vrací do baterie.
Výsledek tedy nevzniká tak, že by software pouze posunul ručičku virtuálního otáčkoměru výš. Po zatažení za pádlo opravdu změní skutečný moment elektromotoru. Právě tento momentový zásah vytváří fyzický účinek, který řidič vnímá jako motorové brzdění po podřazení.
Otáčky jsou virtuální, zpomalení nikoli
Součástí celé iluze jsou také otáčky. Patent pracuje s virtuálním převodovým poměrem a virtuálními otáčkami, které řidič vidí na přístrojovém štítu. Nejde tedy o údaj spalovacího motoru, který ve voze samozřejmě není, ale o veličinu vytvořenou systémem virtuálního řazení.
Patent přitom odvozuje virtuální převodový stav také od skutečných otáček elektromotoru a pevného redukčního převodu. Výsledkem je model, který vzájemně propojuje rychlost vozu, zvolený virtuální stupeň a odpovídající otáčky zobrazené řidiči.
Samotné zpomalení ale virtuální není. To vzniká skutečným záporným momentem elektromotoru a jeho rekuperačním brzděním. Patent proto odděluje informaci zobrazovanou řidiči od řízení pohonu: virtuální otáčky a převod vytvářejí logiku simulované převodovky, zatímco cílový „target coasting torque“ určuje, jak silně elektromotor po podřazení skutečně brzdí.
Neplést s nastavením rekuperace
Ioniq 5 N umí rekuperaci měnit i přímo, bez virtuální převodovky. K tomu slouží systém N Brake Regen, u něhož řidič pádly pod volantem volí intenzitu zpomalování po uvolnění akcelerátoru.
S aktivním N e-Shift ale stejná pádla dostávají jinou funkci: levé podřazuje, pravé řadí vyšší virtuální stupeň. Rekuperace pak není samostatným povelem řidiče, ale součástí simulovaného chování právě zvoleného převodu.
Patent se týká právě této druhé situace. Neřeší tedy jednoduše „silnější nebo slabší rekuperaci podle přání řidiče“, ale způsob, jak při virtuálním podřazení vytvořit odpovídající brzdný účinek nižšího stupně.
Software má pořád fyzické limity
Virtuální převodovka si může vytvořit vlastní převody, otáčky i charakteristiku motorového brzdění. Její fyzický účinek ale stále musí zajistit skutečný elektrický pohon.
Hyundai proto v návodu k Ioniqu 5 N upozorňuje, že pocit z N e-Shiftu může ovlivnit stav vysokonapěťové baterie, například její plné nebo naopak nízké nabití. Při příliš nízkém stavu baterie se systém vůbec neaktivuje. Do jeho činnosti mohou zasáhnout také stabilizační a protiprokluzový systém.
To je důležitá připomínka hranice mezi simulací a fyzikou. Software může požadovat určitý průběh momentu, ale elektromotor a akumulátor musejí být v dané situaci schopny ho skutečně vytvořit. Virtuální převodovka tedy není pouhou „hrou“, zároveň však nemůže obejít limity skutečné techniky, na níž je postavena.
Virtuální převodovka se šíří celou skupinou
„Pětka“ není jediným elektromobilem skupiny, který podobný princip používá. Hyundai u novějšího Ioniqu 6 N systém N e-Shift dále upravil a zkrátil jeho virtuální převody. Kia mezitím přidala vlastní Virtual Gear Shift do modernizovaného EV6 GT a také do velkého EV9 GT. Ještě výmluvnější je Genesis GV60 Magma. Výrobce u jeho systému VGS přímo uvádí, že při simulaci řazení upravuje výkon elektromotoru, jeho točivý moment i rekuperační brzdění. Princip, který Hyundai představil jako jednu z charakteristických funkcí Ioniqu 5 N, se tak během několika let rozšířil napříč výkonnými elektromobily celé skupiny.
Na celé technologii je nakonec nejzajímavější její paradox. Elektromobily klasickou vícestupňovou převodovku odstranily, protože ji technicky nepotřebují. Hyundai ji následně vrátil v softwaru – ne kvůli efektivitě, ale proto, že její omezení a nedokonalosti mohou řidiči paradoxně poskytnout víc informací a kontroly.
N e-Shift tak není jen digitální simulace spalovacího auta. Patent ukazuje, že za změnou zvuku, virtuálních otáček a čísla převodu může stát skutečné řízení momentu elektromotoru a rekuperace. Mechanická převodovka zmizela, její chování ale může software znovu poskládat téměř po jednotlivých krocích.
Zdroj: Hyundai, Kia, Genesis, USPTO