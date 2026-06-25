Hyundai končí s kombíky, i30 SW už nedostane nástupce
Příští generace Hyundai i30 už nebude k mání s karoserií kombi, prozradil šéf evropské divize značky. Po kombících není ve světě dostatečně silná poptávka a ta evropská neroste.
Když Kia představila nástupce ceedu, model K4, v karosářských variantách hatchback a kombi, jednoho napadlo, že Hyundai na stejném základu postaví totéž a zůstane tak u nabídky, kterou má nyní s modelem i30. Xavier Martinet, šéf evropské divize značky, však nyní britskému webu AutoExpress vyjevil opak – kombíková i30 nedostane nástupce.
Je to jediný standardní kombík značky, který se v Evropě aktuálně prodává; nechcete-li tento model, je pro větší prostor v zavazadelníku třeba pořídit crossover či SUV. A podle Martineta v tomto segmentu neroste poptávka. Navíc, dva největší světové trhy, Čína a USA, o kombíky nemají zájem v podstatě vůbec.
Mnohem lépe se tam prodávají SUV a Hyundai potřebuje vydělávat. „Většinou dokážeme vydělat více peněz na SUV než na kombíku,“ říká Martinet. Ospravedlnit investice do kombíku tak jde jen velmi těžko. „Rozdělujeme investice a zdroje do projektů, které dávají smysl. V současnosti vidíme nějakou poptávku, ale není velká, takže to nedokážeme ospravedlnit,“ uvedl na adresu vývoje kombíku.
Model i30 by měl v blízké budoucnosti projít dalším, třetím faceliftem, aby ještě dokázal udržet konkurenceschopnost na trhu. Je pravděpodobné, že modernizace se kombíku ještě dotkne – byly zachyceny maskované prototypy s touto karoserií. Z prodeje tak pravděpodobně zmizí až při představování nové generace, což můžeme očekávat za dva až tři roky.
Zdroj: AutoExpress | foto, video: auto.cz