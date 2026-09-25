Hyundai láká na nový bayon. Je větší a hranatější než stávající evropský
Oblíbený crossover Hyundai Bayon přijíždí na indickém trhu v nové generaci, která sází na robustnější konstrukci a futuristické tvary po vzoru větších SUV. Zda se téměř identické proměny dočká i evropská verze, napoví nadcházející autosalon v Paříži.
Hyundai Bayon patří mezi pět nejoblíbenějších modelů automobilky Hyundai v Česku. Automobilka v průměru každoročně prodá přibližně 1300 kusů, což není špatný výsledek ani vůči konkurentům, jako je Dacia Sandero Stepway, Volkswagen T-Cross nebo Citroën C3.
Hyundai také ve své tiskové zprávě oznámil, že na nadcházejícím autosalonu v Paříži odhalí dvě novinky s karoserií SUV – jednu v segmentu B, kam patří právě bayon, a jednu v segmentu C, kam momentálně spadá populární tucson. Někde na pomezí stojí model Kona.
Vzhledem k okolnostem na mimoevropských trzích, kde se již dříve nová generace modelu Tucson odhalila, a spuštění objednávek modelu Bayon na trhu indickém naznačuje, že půjde právě o dva zmíněné modely.
Není sice jisté, do jaké míry se evropské varianty budou těm mimoevropským podobat, ale příspěvek sdílený slovenským prodejcem Hyundai Portas naznačuje, že relativně hodně.
Samozřejmě je ale možné, že správce mediálních sítí prodejce pouze převzal fotografie z indického mediálního webu bez jakéhokoli reálného spojení k evropskému modelu. Právě tam ale automobilka nový bayon popisuje jako globální model.
Z crossoveru SUV?
Tomu odpovídá také použitá platforma Global K, na které stojí například Kia Niro, poslední generace ceedu a sesterský Hyundai i30. Využívají ji ale také modely i20, Bayon první generace a také Hyundai Kona. Ta nabízí dokonce čistě elektrickou variantu.
Platforma Global K se pro nový bayon ještě dočkala blíže nespecifikovaných vylepšení, na která upozorňuje přidáním slova „Enhanced“ do svého názvu. Nový bayon by díky tomu měl plně odpovídat nejvyšším indickým bezpečnostním standardům, což automobilka označuje za jeden z pěti hlavních pilířů nového modelu.
Dalším je styl inspirovaný globálními trendy. Odpovídá tomu karoserie dlouhá 4,2 metru, která připomíná spíše SUV než dosavadní zvýšený hatchback-crossover. Ze zveřejněných snímků je vidět futuristický design vozu, jehož detaily odpovídají stávajícím trendům značky.
Nechybí světelné prvky tvořené úzkými LED světlomety s motivem „H-Edge“, které dle indické tiskové zprávy vozu dodávají sebevědomý a nezaměnitelný vzhled. V zadní části zaujme také design třetího brzdového světla, jehož způsob integrace do rozměrného spoileru připomíná šperk.
Překvapí relativně organické tvary s mnoha zajímavými prolisy, pro typické geometrické tvary ale designéři našli prostor alespoň kolem podběhů kol. Celý design má prý vyjadřovat pohyb a dynamiku.
Tu na indickém trhu mají zajišťovat benzinové motory ve spojení s manuální převodovkou, případně volitelnou inteligentní variabilní převodovkou IVT. Tamní zdroje předpokládají atmosférickou motorizaci 1.5, ovšem pod kapotou to na evropském trhu bude zcela jistě vypadat jinak. Stávající bayon je dostupný pouze s motorizací 1.0 T-GDI o výkonu 66 kW (90 k), a to v kombinaci s 6st. manuální nebo 7st. samočinnou převodovkou DCT.
Indické „inteligentní SUV“, jak ho tamní zastoupení označuje, slibuje integraci hlasového asistenta s generativní umělou inteligencí. Ten má zajistit bezproblémovou, propojenou a inteligentní mobilitu.
Každý aspekt vozu by měl být navržen pro bezpečnější, chytřejší a intuitivnější jízdu. Interiér by také měl poskytovat nadstandardní místo pro nohy, hlavu i v oblasti ramen. Palubní deska připomíná tu z brazilského modelu i20 nové generace.
Při oznámení zahájení rezervací modelu Hyundai Bayon na indickém trhu uvedl Tarun Garg, výkonný ředitel a generální ředitel společnosti Hyundai Motor India Limited: „Hyundai Bayon ztělesňuje naši vizi inteligentní mobility tím, že hladce kombinuje pokročilé technologie, futuristický design a komplexní bezpečnost do atraktivního celku v segmentu SUV.“
Zdroje: Hyundai India, Car&Bike