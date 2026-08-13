Hyundai letos modernizuje klíčové modely. Slibuje si lepší prodeje
Letos a v příštím roce se dočkáme nových generací nebo modernizací u modelů Tucson, Kona, i20 a Bayon. Mají zlepšit evropské prodeje Hyundai. Nástupce malinké i10 však se současnými předpisy ekonomicky nefunguje.
Automobilka Hyundai za první pololetí v Evropě ztrácí meziročně 8,7 %, prodala tu necelých 244 tisíc aut. Důvod je podle Seunga Jo Leeho, finančního ředitele značky, jasný: „Objemové spalovací modely jako kona a tucson už mají svůj věk. Také čelíme velmi agresivnímu vstupu čínských hráčů na poli elektromobilů,“ řekl magazínu Autocar.
To se změní, slibuje si Hyundai od novinek, které se letos už představily a vstoupily na trh, jako je malý elektromobil Ioniq 3, nebo se na to chystají. Ještě letos máme dostat novou generaci modelu Tucson který je nejprodávanějším hyundaiem. Přijde konkrétně v posledním čtvrtletí tohoto roku, takže jak výrazně promluví do letošních prodejních čísel, zatím není jisté.
Kromě něj také podle Leeho nebudeme dlouho čekat na novou generaci crossoveru Kona a nástupce se dočká i hatchback i20. Ten se už představil v brazilském provedení a jeho evropská verze má být velmi podobná. Příští rok se také očekává modernizace crossoveru Bayon.
Všechno tohle s prodeji jistě pomůže, možná ale ne dost. Čeho se totiž pravděpodobně nedočkáme, je nástupce modelu i10, jehož výroba zkraje letošního roku skončila. Tvořil nezanedbatelnou část evropských prodejů, jen v Německu se ho loni prodalo přes 14 tisíc kusů. Podle evropského šéfa Hyundai Xaviera Martineta je za současných homologačních, bezpečnostních a emisních pravidel problém ho vyvinout tak, aby se dal prodávat se ziskem.
Hyundai tedy bude i nadále spoléhat na miniaturní elektromobil Inster. Ten je sice ve stejném segmentu, ovšem jeho cenovka začíná na 550 tisících, o více než 200 tisíc korun výše oproti někdejší i10. Stojí také o nějakých 150 tisíc korun víc oproti současné i20, která je v končící generaci dostupná od 396 tisíc korun. (V obou případech počítáme s bonusy, které nabízí internetový konfigurátor.)
Zmíněná kona má v nové generaci existovat i v elektrické verzi. Měla by tedy mít nabídku podobnou jako dnes. Obecně má Hyundai slušný úspěch s hybridy, jejichž prodeje napříč Evropou za druhé čtvrtletí letoška rostly o 18 %. Tento typ hnacího ústrojí má podle Leeho také „pozitivní dopad na naši ziskovost“. Můžeme si tak být v podstatě jisti, že kromě kony zůstane hybrid i pod kapotou tucsonu. Vůbec poprvé jej má dostat také i20 a vypadá pravděpodobně, že se objeví i v bayonu. S plug-in hybridy to je naopak složitější, ty tvoří jen 4,7 % v Evropě prodaných hyundaiů.
Zdroj: Autocar | foto: Hyundai, archiv | video: Svět motorů