Hyundai plánuje 41 nových aut pro Evropu, ve světě celkem stovku
Největší korejské automobilce se letos daří a v blízké budoucnosti plánuje rozsáhlou ofenzivu. Celosvětově uvede 100 nových vozů a začíná s tím už letos modely Ioniq 3 a Tucson.
Značka Hyundai na prezentaci pro investory představila své plány pro blízkou budoucnost. Hodlá navázat na dobré výsledky z první poloviny roku 2026. Třetí největší automobilka světa za toto období dodala dva miliony vozidel, čímž dosáhla tržeb ve výši 95,2 bilionu wonů (asi 1,4 bilionu Kč). To představuje meziroční nárůst o 2,7 %, přičemž provozní marže činila 5,6 %.
Do roku 2030 Hyundai po celém světě uvede na trh nebo modernizuje více než 100 vozidel, z toho 58 modelů v Severní Americe, 49 v Koreji, 41 v Evropě, 26 v Indii a 22 v Číně. Mnohé z nich budou zcela nové produkty a v plánu je i vstoupit do nových tržních segmentů. Modelovou ofenzívu ostatně vidíme už letos, kdy na náš trh přicházejí nové modely Ioniq 3, nová generace tucsonu a brzy se má objevit také nový bayon.
Zajímavé je potvrzení vůbec prvního sériového hybridu Hyundai, tedy elektromobilu se spalovacím prodlužovačem dojezdu. Verzi EREV dostane Hyundai Santa Fe a na trh se dostane v první polovině roku 2027. Podle tiskové zprávy „tento model využívá ani ne polovinu kapacity baterie ve srovnání s obdobným elektromobilem, poskytuje ovšem srovnatelný výkon i jízdní dynamiku.“
Očekává se, že Santa Fe EREV nabídne celkový dojezd kolem tisíce kilometrů. Vůz bude vyráběn v USA v závodě Hyundai Motor Manufacturing Alabama, příchod do Evropy tisková zpráva nepotvrzuje. Podle tiskového mluvčí Davida Pavlíčka z českého zastoupení prodej na našem trhu není jistý, ale může na něj dojít. Dalším modelem potvrzeným s pohonem EREV je SUV prémiové značky Genesis, které se na trh dostane počátkem příštího roku.
V plánech pro Evropu se zde zmiňuje, že „v Evropě pokryje Hyundai 85 % trhu plně elektrifikovanou nabídkou modelů, včetně pěti zcela nových SUV a lehkých užitkových vozidel. Cílem je zde do roku 2030 dosáhnout více než 420.000 prodaných elektromobilů, oproti 116.000 v roce 2025.“ Genesis zde v brzké době začne prodávat veliké elektrické SUV GV90.
Veliké plány má Hyundai v Severní Americe, kde za prvních šest měsíců roku 2026 automobilka prodala 595.457 kusů, což představuje její nejlepší první pololetí v historii. Právě amerického trhu se pravděpodobně týká potvrzení rámového pick-upu. Podle tiskové zprávy se „společnost zaměřuje na bílá místa, kde je v současnosti nedostatečně zastoupena. Patří mezi ně vozy s nosným rámem, včetně středně velkých pick-upů, a lehká užitková vozidla.“
Chystá se také rozšiřování výrobních kapacit, netýká se ale Evropy. Do roku 2030 firma navýší globální výrobní kapacitu o 1,27 milionu vozů, z toho 500.000 v Severní Americe, 320.000 v Indii, 250.000 ve svých CKD závodech a 200.000 v Koreji. Zvýšení kapacity v Severní Americe zahrnuje i již dříve oznámené, ale dosud nerealizované rozšíření o 200.000 vozů v závodě HMGMA, v Koreji bude brzy otevřen nový závod na výrobu elektromobilů v Ulsanu.
Hyundai také začne s dodávkami robotaxi pro firmu Waymo, spadající pod Alphabet. S touto značkou už má Waymo zkušenosti, některé z dřívějších prototypů amerických robotaxi používaly jako základ Hyundai Ioniq 5. S těmi se bude pokračovat i nadále a k Waymu zamíří vozy vyráběné v závodě v Georgii. Hyundai má ale s robotaxíky i vlastní ambice a svou komerční službu s vozy Ioniq 5 bez řidiče letos spustí rovněž společnost Motional, která patří do skupiny Hyundai Motor Group.
Zmiňuje se také vývoj vlastních bateriových článků, které nabízejí více než dvojnásobný výkon a o 40 % kratší dobu nabíjení. Pro nadcházející elektromobily značka připravuje dostupné články NCM se sníženým obsahem niklu, které srazí náklady na baterie přibližně o 30 % při zachování optimálního výkonu.
Klíčovým prvkem bezpečnosti a životnosti je nová dvoustupňová ochrana: cloudový systém BMS v reálném čase detekuje abnormality článků a prodlužuje jejich životnost do roku 2028 v průměru o 20 %, zatímco nová technologie Thermal Runaway Protection strukturálně a u zdroje blokuje přenos tepla při požáru baterie.
Zdroj: Hyundai, zdroj foto: Hyundai, zdroj videa: Auto.cz