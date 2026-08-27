Hyundai plánuje novou úroveň mezi N a N Line. Nebude to jen výbava
Korejský gigant Hyundai odhalil ambiciózní plány. Vedle rozšiřování oblíbené rodiny N Line směrem k ostrým modelům N nasadí sériové hybridy, které díky benzínovému generátoru pod kapotou nabídnou dojezd přesahující 950 kilometrů.
Pohled do loňských prodejních statistik mluví jasně. Zatímco po optickém paketu N Line, který nepřidává ani jednoho koně navíc, sáhlo na 161 tisíc zákazníků, nekompromisní dravce typu Ioniq 5 N či dříve také i30 N si pořídilo jen 20 tisíc řidičů. Výbava N Line se v nabídce Hyundaie těší obrovské oblibě a zasahuje už více než tucet modelů
Ne každý zkrátka touží po extrémních parametrech a vysoké ceně plnotučných sporťáků, ale vyšší výkon a technika z ostrých aut by se jim líbily. Korejci proto přejímají osvědčenou recepturu od německých prémiových značek. Podobně jako Audi se svými modely S line nebo BMW s M paketem vytvoří mezikrok mezi výbavou N Line a ostrými modely N. Z těch si půjčí klíčový hardware, ale nabídne civilnější naladění i výrazně nižší cenovku.
Nová řada šmrncovních Hyundaiů vyjede na silnice okolo roku 2030 a v globálním měřítku nabídne jak čistě elektrické, tak spalovací pohony; jak to bude v Evropě, zatím není jasné, ale dnes u nás koupíme jen elektrická „enka“. Že se vývoj spalovacích motorů nezastavuje, ostatně dokazuje i nová generace sedanu Elantra N, která pro rok 2027 dostane ještě objemnější motor než dosud.
Také elektromobily na benzin
Hyundai také oznámil vývoj hybridů typu EREV. Pro řidiče, kteří chtějí výhody elektromobilu, ale mají obavu o nízký dojez, přichází řešení v podobě sériového hybridu, kde spalovací motor jen vyrábí elektřinu. O pohyb kol se stará výhradně silný elektromotor, zatímco pod kapotou pracující benzínový agregát slouží jako palubní generátor elektřiny.
V praxi to znamená, že chystané verze velkého SUV Santa Fe nebo prémiového Genesis GV70 nabídnou dojezd přesahující hranici 965 kilometrů na jedno natankování. Baterie má navíc poloviční kapacitu než u čistých elektromobilů, což zlevňuje výrobu o 30 procent.
Generální ředitel José Muñoz neskrývá obrovské ambice. Hyundai chce do konce desetiletí prodávat přes 5,5 milionu vozů ročně a uvést na stovku nových či modernizovaných modelů. Aby tento gigantický nápor značka zvládla, nasadí od roku 2028 do výroby v americké Georgii dokonce humanoidní roboty Atlas od Boston Dynamics.
Zdroje: Drive, Hyundai, Motor1