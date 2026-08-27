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Hyundai plánuje novou úroveň mezi N a N Line. Nebude to jen výbava

Hyundai Ioniq 5 N

Hyundai Ioniq 5 N Zdroj: auto.cz/Jakub Šuplata

Hyundai Ioniq 5 N
Hyundai Ioniq 5 N
Hyundai Ioniq 5 N
Hyundai Ioniq 5 N
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Jan Faltýsek
Jan Faltýsek
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Korejský gigant Hyundai odhalil ambiciózní plány. Vedle rozšiřování oblíbené rodiny N Line směrem k ostrým modelům N nasadí sériové hybridy, které díky benzínovému generátoru pod kapotou nabídnou dojezd přesahující 950 kilometrů.

Pohled do loňských prodejních statistik mluví jasně. Zatímco po optickém paketu N Line, který nepřidává ani jednoho koně navíc, sáhlo na 161 tisíc zákazníků, nekompromisní dravce typu Ioniq 5 N či dříve také i30 N si pořídilo jen 20 tisíc řidičů. Výbava N Line se v nabídce Hyundaie těší obrovské oblibě a zasahuje už více než tucet modelů

Ne každý zkrátka touží po extrémních parametrech a vysoké ceně plnotučných sporťáků, ale vyšší výkon a technika z ostrých aut by se jim líbily. Korejci proto přejímají osvědčenou recepturu od německých prémiových značek. Podobně jako Audi se svými modely S line nebo BMW s M paketem vytvoří mezikrok mezi výbavou N Line a ostrými modely N. Z těch si půjčí klíčový hardware, ale nabídne civilnější naladění i výrazně nižší cenovku.

Nová řada šmrncovních Hyundaiů vyjede na silnice okolo roku 2030 a v globálním měřítku nabídne jak čistě elektrické, tak spalovací pohony; jak to bude v Evropě, zatím není jasné, ale dnes u nás koupíme jen elektrická „enka“. Že se vývoj spalovacích motorů nezastavuje, ostatně dokazuje i nová generace sedanu Elantra N, která pro rok 2027 dostane ještě objemnější motor než dosud.

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Hyundai Ioniq 6 N Line v testu • Svět motorů

Také elektromobily na benzin

Hyundai také oznámil vývoj hybridů typu EREV. Pro řidiče, kteří chtějí výhody elektromobilu, ale mají obavu o nízký dojez, přichází řešení v podobě sériového hybridu, kde spalovací motor jen vyrábí elektřinu. O pohyb kol se stará výhradně silný elektromotor, zatímco pod kapotou pracující benzínový agregát slouží jako palubní generátor elektřiny.

V praxi to znamená, že chystané verze velkého SUV Santa Fe nebo prémiového Genesis GV70 nabídnou dojezd přesahující hranici 965 kilometrů na jedno natankování. Baterie má navíc poloviční kapacitu než u čistých elektromobilů, což zlevňuje výrobu o 30 procent.

Generální ředitel José Muñoz neskrývá obrovské ambice. Hyundai chce do konce desetiletí prodávat přes 5,5 milionu vozů ročně a uvést na stovku nových či modernizovaných modelů. Aby tento gigantický nápor značka zvládla, nasadí od roku 2028 do výroby v americké Georgii dokonce humanoidní roboty Atlas od Boston Dynamics. 

Zdroje: Drive, Hyundai, Motor1

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