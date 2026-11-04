Hyundai plánuje umělou inteligenci do terénu, ještě si ale počkáme
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Umělá inteligence sloužící k pomoci řidiči v náročném terénu nebo při tahání těžkých přívěsů by podle Hyundai mohla zvládat i předvídat selhání některých součástek auta. Vývoj je však v začátcích, automobilka na něj hledá zaměstnance.
Umělá inteligence dnes hýbe světem a v nezanedbatelné míře se dostává také do aut. Přinejmenším v podobě nějakých hlasových asistentů infotainmentu, ovšem také do vývoje a techniky. Právě na téhle stránce chce patrně pracovat automobilka Hyundai, přinejmenším její severoamerická divize, a pomoci řidičům s náročnou jízdou.
Vypsala totiž poptávku po pracovní síle na pozici vývojáře systémů umělé inteligence směrem k jízdním asistentům pro terén a tahání těžkých přívěsů. Taková AI má mířit do „příští generace modelů Hyundai, Kia a Genesis a jejich chování na severoamerickém trhu se zaměřením konkrétně na náročné způsoby použití, jako je tahání těžkých přívěsů a jízda v náročném terénu“, stojí v popisu inzerátu, kterého si všiml web Carscoops.
Umělá inteligence má odhadovat zatížení vozu, hmotnost přívěsu a tření mezi pneumatikami a podkladem, a to všechno bez specifických senzorů pro každou z těchto věcí. Pokud by se to skutečně podařilo, byl by to významný úspěch, protože by se vývoj a výroba auta mohly zlevnit a zároveň by vůz mohl pečlivě upravovat své chování podle toho, jak je zrovna zatížený.
Ovšem, systémy, které dokážou upravovat chování auta v závislosti na zatížení anebo povrchu, po kterém jede, už existují. Nabízí je Toyota, Jeep či v souvislosti s tím zatížením třeba Renault, jehož elektrický trafic upravuje rekuperaci v závislosti na tom, jak moc je naložený.
Hyundai však chce jít dál – jednak se zjišťováním situace pomocí umělé inteligence, nikoliv pomocí senzorů pro každou tu věc zvlášť, a jednak také s „předvídáním selhání komponent“. Proti přehřátí převodovky má řada vozů Hyundai a Kia v přístrojovém štítu teploměr převodového oleje, ale dokázal by takový systém například řidiče upozornit na hrozící prasknutí poloosy či blížící se vadnutí brzd? Pokud ano, rozhodně by bylo zajímavé ho vyzkoušet „naostro“. Zda a jestli vůbec se ovšem něčeho takového dočkáme, je zatím ve hvězdách.
Zdroj: Hyundai, Carscoops | video: Marek Bednář/Auto.cz