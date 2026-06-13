Hyundai Tucson 1.6 T-GDI vs. Škoda Karoq 1.5 TSI – Čeští důchodci ještě žijí
Jeden už přesluhuje, druhý naopak míří do důchodu skoro předčasně, oba patří mezi nejprodávanější modely u nás. Proti sobě jsme postavili dvě SUV vyráběná v Česku, Škodu Karoq a Hyundai Tucson.
Dojem, cena, prostor
Pohled do žebříčku registrací na českém trhu za rok 2025 odhalí na třetím místě Škodu Karoq a na desátém Hyundai Tucson. Za první čtyři měsíce tohoto roku se situace změnila jen lehce, karoq spadl na páté místo a tucson vyšplhal na osmé. Podobné to je už několik let a nikomu zjevně nevadí, že karoq dnes s devíti lety na trhu přesahuje standardní životní cyklus osobního vozu.
Vedle toho Hyundai Tucson čtvrté generace se začal vyrábět v roce 2020, letos skončí a bude nahrazen novou generací. Hyundai totiž patří mezi ty automobilky, které preferují kratší životní cykly. Škodu Karoq každopádně ještě pár let v autosalonech Škodovky uvidíme a odcházející tucson bude jistě ještě pár měsíců za zajímavé ceny, a tak přišel čas obě auta porovnat.
Dojem
Oba vozy jsou sice přímá konkurence, ale v designu jdou na věc naprosto odlišně. Jen těžko byste dnes na trhu hledali konzervativněji tvarované auto, než je Škoda Karoq. Menší facelift v roce 2021 se na vzhledu nijak zásadně neprojevil. Poznáte jej ale snadno podle rozdílného sklonu spodního páru světel. Odlišná jsou také ta zadní a samozřejmě i další menší detaily na karoserii. Konzervativní přístup Škodovky a jejího už bývalého designového jazyka má ale za následek pomalé stárnutí designu a pořád podle nás vypadá dobře. Vzhledem k tomu, že tu má ještě pár let setrvat, je to jen dobře.
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