Hyundai Tucson má poprvé dostat ostrou verzi. Hybrid nebude šetřit, ale přidávat výkon
Elektrifikace nemusí znamenat jen nižší spotřebu. Hyundai chce u budoucích modelů N využít elektromotor především jako další zdroj výkonu a jedním z prvních kandidátů má být SUV Tucson.
Nová generace Hyundai Tucsonu je oficiálně potvrzená a na první trhy dorazí v posledním čtvrtletí letošního roku. Automobilka však zatím představila spíše harmonogram než samotné auto. Britský Auto Express nyní přidává podstatně zajímavější informaci týkající se sportovně laděné verze Tucson N.
Takový model by znamenal výrazný posun proti dosavadnímu Tucsonu N Line. Ten využívá sportovní vzhled a označení divize N, ale po technické stránce je skutečným sportovním modelům stále vzdálený. Novinka má naopak vzniknout jako plnohodnotné N se silnějším pohonem a odpovídajícími úpravami podvozku.
Dává to smysl také z obchodního hlediska. Tucson je s více než 10 miliony prodaných kusů nejúspěšnějším globálním modelem Hyundai a automobilka současně plánuje výrazně rozšířit rodinu N. Do roku 2030 chce prodávat přes 100.000 vysokovýkonných vozů ročně.
Nejzajímavější bude pohon. Viceprezident divize N Joon Park potvrdil, že Hyundai nechce budoucí sportovní modely omezit pouze na elektromobily. Počítá i se spalovacími vozy a hybridy, které budou mít jinou strategii řízení a elektřinu využijí intenzivněji pro dosažení vyššího výkonu.
Přesnou techniku Tucsonu N zatím Hyundai nepotvrdil. Automobilka však už má připravenou novou generaci hybridního systému, jehož převodovka obsahuje dva elektromotory. Menší P1 se stará o startování spalovacího motoru, výrobu elektřiny a může pomáhat s pohonem, zatímco P2 přímo pohání kola a zajišťuje rekuperaci. Konstrukci lze kombinovat s různými spalovacími motory a Hyundai pro ni uvádí rozpětí systémových výkonů až do oblasti kolem 221 kW (300 k).
Součástí této nové generace techniky bude také přeplňovaný benzinový čtyřválec o objemu 1,6 litru. Zda právě jeho upravenou verzi dostane Tucson N, automobilka neřekla, ale je to pravděpodobné. Joon Park naznačil, že menší a lehčí hybridní systémy dávají z hlediska sportovních modelů smysl i v kompaktnějších autech. Proto je možné, že se stejný motor objeví také v budoucí koně nebo nástupci i20.
Stejně opatrně je potřeba přistupovat k číslům. Hyundai zatím žádný výkon Tucsonu N neoznámil. Dá se odhadovat hodnota v rozmezí přibližně 221 až 257 kW (300 až 350 k) s pohonem všech kol. Pokud se odhad naplní, Tucson N se výkonově posune výrazně nad běžné hybridní varianty a zároveň vstoupí do oblasti, kde už soupeří sportovní SUV prémiových značek.
Samotný výkon však u modelů N nikdy nebyl jediným cílem. Očekávání se vztahují také na adaptivní podvozek, větší kola, širší pneumatiky a účinnější brzdy. Současně má Hyundai dohlédnout na to, aby sportovní naladění nebylo na úkor rodinného charakteru SUV. Právě to bude pro tucson zásadní. Na rozdíl od i30 N nebo Ioniqu 5 N totiž vychází z jednoho z hlavních rodinných modelů značky a nemůže úplně rezignovat na komfort a praktičnost.
Zdroj: Auto Express, Hyundai