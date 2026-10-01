Hyundai Tucson oficiálně: Novinka z Nošovic je větší, honosnější a spoléhá na Google
Pátá generace Hyundai Tucson se oficiálně představuje. Výrazně narostla, sází na operační systém Android a k prvním českým zákazníkům dorazí z Nošovic v lednu. Mezigeneračně trochu podraží, ale stojí to za to.
Dnešní globální premiéra Hyundai Tucson páté generace přináší největší technickou i vizuální proměnu v historii modelu. Vůz mezigeneračně citelně povyrostl a reflektuje snahu automobilky posunout svůj klíčový evropský model o segment výše.
Novinka přináší pokročilou digitalizaci a přechází na nový operační systém Android Automotive, ale nerezignuje na fyzické ovládací prvky. Nabídne také novou generaci hybridních pohonů. Vyrábět se bude opět v moravskoslezských Nošovicích.
Zatímco odcházející generace sázela na dynamické křivky, novinka nesoucí kódové označení NX5 se vydává hranatější cestou. Automobilka tento designový jazyk označuje jako Art of Steel a v praxi to znamená nasazení svalnatých proporcí, výrazných lemů blatníků a rovných linií karoserie.
Předek spoléhá na světelný podpis ve tvaru rozkročeného písmene H, kombinující horizontální osvětlenou lištu se svislými světlomety, což vůz opticky rozšiřuje. Zadní partie naopak využívají trojrozměrnou strukturu koncových lamp. Ve vyšších specifikacích Hyundai nabídne systém Micro Pixel Lighting tvořený maticí 25.600 individuálních LED diod, které zajišťují precizní stínování paprsku a pokročilé uvítací sekvence.
Vůz se ve všech klíčových směrech značně narostl, což odpovídá trendu konkurenčních SUV v segmentu C. Zákazníci budou mít na výběr z litých kol o rozměru 17 až 20 palců. Paletu laků karoserie doplňují nové odstíny, a to jmenovitě modrá Moonlake a hnědá Rich Walnut, obě dostupné v metalickém i matném provedení. Doplňuje je červená Ignite.
|Vnější rozměry a kapacity
|Mezigenerační rozdíl
|Délka
|4 560 mm
|+ 50 mm
|Šířka
|1 900 mm
|+ 35 mm
|Výška
|1 670 mm
|+ 20 mm
|Rozvor náprav
|2 720 mm
|+ 40 mm
|Základní objem zavazadelníku
|695 litrů (dle metodiky VDA)
|+75 litrů
|Světlá výška
|169 mm (159 mm u 17" kol)
|-1 mm (až -11 mm u 17" kol)
Tlačítka a operační systém Google
V novince jsme už seděli a její interiér je příjemný a kvalitně zpracovaný. Nabízí mnoho inovativních řešení, ale člověk v podstatě nic nehledá ani nepostrádá. Poctivě a odolně působí materiály i ovládací prvky. Také zvuk dovírání dveří je příjemně tlumený.
Kabina opouští konvenční architekturu palubní desky a využívá dvoupatrové horizontální členění. Zatímco horní část nese displeje, spodní patro tvoří hlubokou otevřenou odkládací schránku. Pracoviště řidiče tvoří 9,9palcový digitální přístrojový štít s tenkým rámečkem, na který navazuje centrální obrazovka s úhlopříčkou 12,9 až 17" v závislosti na výbavě.
Z pohledu ergonomie je klíčové zachování fyzických tlačítek pod centrálním displejem, která ovládají nejčastěji využívané funkce. K uvolnění prostoru na středové konzoli přispělo přesunutí voliče převodovky shift-by-wire na sloupek řízení.
Hardwarový i softwarový základ infotainmentu prošel kompletní obměnou. Systém nově nese označení Pleos Connect a je nativně postaven na architektuře Android Automotive OS. Zajišťuje tak přímou integraci aplikací a plynulé aktualizace vzduchem (OTA).
Umělá inteligence integrovaná do hlasového asistenta Gleo nyní dokáže těžit z online dat a velkých jazykových modelů pro řešení komplexních dotazů. Konektivitu posiluje dvojice bezdrátových Qi 2.0 nabíječek o výkonu 15 W a USB-C porty schopné dodávat až 100 W pro napájení notebooků. O akustiku se může postarat příplatkový audiosystém Bang & Olufsen s dvanácti reproduktory a atmosféru na palubě dokresluje interaktivní ambientní osvětlení.
Prostornost kabiny těží z prodlouženého rozvoru a nastupování dozadu usnadňují dveře otevíratelné v úhlu 83 stupňů. Zadní lavice je dělená v praktickém poměru 4:2:4 a nabízí podélný posuv v rozsahu 150 milimetrů. Přední sedadla mohou být vybavena technologií Ergo Motion se sedmikomorovým pneumatickým systémem pro bederní oporu a masáž, případně funkcí Relaxation Comfort pro plné lůžkové sklopení.
Komfort v zimních měsících zvyšuje vyhřívané čelní sklo, které díky napětí 13,5 V slibuje rychlé odmrazování. Teplotní komfort obstarává třízónová klimatizace s funkcí Multi-Air pro nepřímou distribuci vzduchu.
Zcela nová hybridní technika
Nabídka pohonných jednotek pro evropský trh se opírá výhradně o benzinový čtyřválec 1.6 T-GDi, ovšem v širokém spektru elektrifikace.
Základ tvoří čistě spalovací verze o výkonu 110 kW s možností volby mezi pohonem předních nebo všech kol. Tato motorizace je spárována buď se šestistupňovým manuálem, nebo v rámci 48V mild-hybridního systému se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou, se kterou zrychlí na sto kilometrů za hodinu za 9,9 sekundy. Tažná kapacita u tohoto základu činí 1 700 kilogramů.
Stěžejní část prodejů by měla tvořit plně hybridní varianta (HEV) s výkonem 175 kW a točivým momentem 380 Nm. Ta využívá šestistupňovou automatickou převodovku a baterii o kapacitě 1,49 kWh. Sprint na stovku zvládne za 8,3 sekundy a utáhne přívěs o hmotnosti až 1910 kg. Oceňujeme zavedení funkce HEV Stay Mode, která umožňuje využívat klimatizaci, audiosystém a nabíjecí porty čistě z vysokonapěťové baterie bez nutnosti startovat spalovací motor, což posádka ocení při delších zastávkách.
Vrcholnou motorizací je plug-in hybrid (PHEV) s kombinovaným výkonem 212 kW, novou šestistupňovou převodovkou s integrovaným elektromotorem (TMED-II) a pohonem přední či obou náprav. Díky trakční baterii se zvětšenou kapacitou 17,1 kWh slibuje automobilka elektrický dojezd až 81 kilometrů na sedmnáctipalcových kolech. Akumulátor je možné doplňovat střídavým proudem pomocí palubní nabíječky o výkonu 7,2 kW. Čtyřkolka s tímto pohonem akceleruje na 100 km/h za 7,9 sekundy a zvládne 1810 kg těžký přívěs.
Zde je sloučená, přehledná a zjednodušená tabulka motorizací převedená na kilowatty:
|Motorizace
|Pohon
|Výkon
|Převodovka
|Zrychlení 0–100 km/h
|Max. přívěs
|1.6 T-GDi (ICE)
|2WD
|110 kW
|6st. manuální
|Bude upřesněno
|1 700 kg
|1.6 T-GDi (48V Mild-hybrid)
|4WD
|110 kW
|7st. dvouspojková (7DCT)
|9,9 s
|1 700 kg
|1.6 T-GDi (HEV - Hybrid)
|2WD/4WD
|175 kW
|6st. automatická
|8,3 s (2WD)
|1 910 kg
|1.6 T-GDi (PHEV - Plug-in)
|2WD/4WD
|212 kW
|6st. automatická (TMED-II)
|7,9 s (4WD)
|1 810 kg
Asistenční systémy: Zaměřeno na manévrování a stísněné prostory
Základ pasivní bezpečnosti tvoří modifikovaná karoserie s vysokým podílem za tepla tvářené vysokopevnostní oceli, zesílenými středovými sloupky a soustavou sedmi airbagů. Bezpečnostní balík Hyundai SmartSense zahrne druhou generaci asistenta pro jízdu na dálnici (HDA 2), antikolizní systém (FCA 2) nebo chytrý adaptivní tempomat propojený s navigací a čtečkou značek.
Kabinu hlídá interní monitorovací jednotka detekující nepozornost řidiče a přítomnost dětí či zvířat na zadních sedadlech po opuštění vozu, přičemž vůz dokáže v případě hrozícího nebezpečí bezpečně zablokovat dveře (Safe Exit).
Značná péče byla věnována manévrovacím technologiím. Novinkou je systém Memory Reverse Assist, který permanentně nahrává trajektorii vozu při rychlostech do 30 km/h. V případě potřeby dokáže elektronika převzít řízení a po identické trase s vozem zcela autonomně vycouvat.
Kamerový systém s funkcí Ground View Monitor virtuálně zprůhledňuje kapotu a zobrazuje situaci přímo pod vozidlem. Při tažení těžkých nákladů naopak řidičům asistuje systém Trailer Reverse Assist usnadňující směrování přívěsu při jízdě vzad.
Výroba v Nošovicích, lehké zdražení
Nová generace Hyundai Tucson bude nadále svázána s Českou republikou. Výrobní kapacity pro evropský trh zůstávají v závodě Hyundai Motor Manufacturing Czech v Nošovicích.
Z náběhových plánů vyplývá, že ostrá sériová produkce páté generace odstartuje během letošního prosince. K prvním tuzemským zákazníkům by tak fyzické vozy měly dorazit již v průběhu ledna 2027.
S ohledem na radikální rozšíření standardní výbavy, nárůst rozměrů a novou hardwarovou i softwarovou architekturu lze na českém trhu logicky očekávat určitý mezigenerační nárůst pořizovací ceny. Oficiální české ceníky by měly být zveřejněny s blížícím se startem nošovické produkce.
Zdroje: Hyundai