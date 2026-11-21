Hyundai uvedl novou generaci elantry. Nahradí i naši i30?
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Zatímco evropská i30 už se v další generaci nemá objevit, její předchůdce elantra se právě ukázal v osmé generaci. Nechává si karoserii typu sedan, je zase o kus odvážněji tvarovaná a pořád spoléhá na atmosférický motor.
V roce 1991 uvedl Hyundai v Evropě nový model lantra. Sedan postavený na základě techniky Mitsubishi se podíval i k nám, populárnější ale byla až zakulacená druhá generace, která nabídla i verzi kombi. Těch už na českých cestách jezdila spousta a pár kousků se dá potkat dodnes. Se třetí generací přišla změna jména.
Hyundai totiž svůj model od počátku na domácím trhu nazýval Elantra, v zahraničí měl ale problém s Mitsubishi, kterému přišlo jméno modelu příliš podobné jeho registrovanému názvu Elante. Po letech sporů se ale toto podařilo vyřešit a Hyundai mohl začít používat název elantra i mimo Koreu. Ale aby to nebylo tak jednoduché, v domácí Koreji se auto mezitím přejmenovalo na Avante a v Austrálii se prodává jako i30.
Následující generace elantry už v Evropě byly z většiny nahrazeny lokálními modely i30 a i40, na několika málo trzích se ale držely. Například generace sedmá, která právě končí, se ještě loni dala oficiálně koupit v Polsku, jakožto jediném trhu v Evropě. Sedan dlouhý téměř 4,7 metru tam byl dokonce levnější než v Nošovicích postavená i30.
Ta má v následujících letech skončit a Hyundai tvrdí, že bez přímého nástupce. To ostatně potkalo i příbuznou Kiu Ceed, která musela své místo ve slovenské továrně přenechat elektrickému EV4, a do Evropy se tak z Mexika dováží nepřímý spalovací nástupce K4.
Evropským prodejům elantry by jistě neprospěl fakt, že nově představená elantra je pouze sedan, což ostatně platilo pro většinu minulých generací. Osmá elantra má zcela nový hranatý design, který se podle Hyundai částečně inspiroval u konceptu N74. Nový designový jazyk se jmenuje „Art of Steel“ a jako první jej použila druhá generace vodíkového nexa.
Že bude nová elantra budit kontroverze, je naprosto jasné, stačí se podívat na zvláštně rozdělené zadní svítilny, malé okénko ve sloupku C nebo přehnaně svalnaté blatníky. Ale jak dokazují téměř všechny poslední modely Hyundai, zrovna tohle Korejcům rozhodně nevadí. Změny jsou i v interiéru, kde se přístrojový štít přestěhoval vysoko na palubní desku, takže se na něj už nedívá skrze věnec volantu. A také je zde nový software Pleo založený na Android Automotive.
Nová elantra se představila pro americký trh, kde se bude nabízet ve dvou verzích. První je standardní elantra, po níž bude následovat elantra Hybrid. Základní model využívá atmosférický dvoulitrový řadový čtyřválec o výkonu 110 kW a točivém momentu 179 Nm, který je spojen s převodovkou Intelligent Variable Transmission (IVT), což je jen honosnější název pro bezestupňové ústrojí CVT.
Hybridní pohon má 1,6litrový čtyřválec o kombinovaném výkonu 116 kW, což je o 12 kW více než u předchozího modelu. Hyundai zvětšil kapacitu baterie z 1,32 kWh na 1,49 kWh a samotný elektromotor nyní dává 45 kW oproti dřívějším 32 kW. Elantra Hybrid navíc nabídne nastavitelnou rekuperaci ovládanou pádly pod volantem a dokonce i režim ovládání jedním pedálem stejně jako u elektromobilů. Hyundai u ní cílí na kombinovanou spotřebu kolem 4,4 l/100 km.
Základní výbava zahrnuje 16palcová kola, 12,9palcový displej infotainmentu s bezdrátovým rozhraním Apple CarPlay a Android Auto a adaptivní tempomat. Vyšší verze SEL Sport má 18palcová kola, pádla řazení pod volantem, vyhřívaná přední sedadla, hliníkové pedály a bezdrátovou nabíječku telefonu. Vrcholné provedení Limited pak dostává také zadní LED svítilny, elektricky ovládané střešní okno, elektronické ovládání převodovky, ambientní osvětlení interiéru, systém sledování pozornosti řidiče a audiosystém Bang & Olufsen s dvanácti reproduktory.
O dostupnosti novinky na evropském trhu se dříve dost spekulovalo, podle Davida Pavlíčka z českého zastoupení automobilky je už ale jisté, že se k nám nepodívá. Nedočkáme se tak ani ostré verze Elantra N, která by se měla představit příští rok a dostat přeplňovaný čtyřválec o objemu 2,5 litru.
Zdroj: Hyundai, zdroj foto a videa: Hyundai