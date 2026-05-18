Hyundai vylepšil svůj největší sedan. I s šestiválcem stojí jako základní octavia
V Česku už Hyundai nemá v nabídce jediný spalovací sedan, v Koreji s nimi vládne v prodejích. Není se čemu divit, takový model Grandeur působí jako prémiové auto, stojí ale méně než základní Škoda Octavia.
Hyundai už v minulé dekádě z vrcholné modelové řady Genesis udělal vlastní prémiovou značku. Ta je dnes aktivní i v Evropě a letos se konečně podívá i k nám. Oddělení Genesisu ale neznamenalo konec ambicí značky Hyundai na vlastní vrcholné modely. Na domácím trhu, ale třeba také v Americe, se totiž prodává více než pět metrů dlouhý sedan Grandeur, který rozhodně z běžné nabídky Hyundai vyčnívá.
Současná sedmá generace se prodává od roku 2022 a ve srovnání s nevýraznými předchozími generacemi působí výrazně reprezentativněji. Design se lehce inspiroval u hranaté první generace, což je zde vidět především na úzkém okně ve sloupku C. První generace byla mimochodem jen přeznačkovaným Mitsubishi Debonair a vyráběla se od roku 1986.
Modernizace zachovala úzkou a zcela rovnou linku denního svícení na přídi, jak známe i z jiných modelů Hyundai, jen je ještě o kus tenčí. Obrovská maska pod ní, taktéž protažená až do boků, je ale pro model Grandeur unikátní. V modernizaci se navíc zbavila velkých hlavních světlometů, které jsou teď téměř neviditelné – je z nich jen úzký proužek na horní straně masky.
Záď se příliš nezměnila, zde už se ani nic minimalističtějšího asi vymyslet nedá. Směrová světla, dříve umístěná v zadním nárazníku, jsou nyní integrovaná do LED lišty táhnoucí se po celé šířce vozu. Nárazník má také užší černé lemování a kolem difuzoru se objevily nové chromované detaily. Profil zůstává z velké části zachován, ale Hyundai přidal nové varianty litých kol a neotřelý odstín Artistic Burgundy v lesklém i matném provedení.
Novou dominantou interiéru je 17palcová dotyková obrazovka, která nahrazuje předchozí 12,3palcový displej infotainmentu a samostatný 10,25palcový panel klimatizace. Systém běží na novém softwaru Pleos Connect od Hyundai, postaveném na Androidu. Štíhlejší digitální přístrojový štít je posunut dále do palubní desky a doplňuje jej head-up displej.
Zatímco na středové konzoli zůstala fyzická tlačítka pro hlavní funkce, Hyundai zavedl elektricky ovládané výdechy klimatizace, u nichž se intenzita a směr proudění vzduchu nastavují přes dotykovou obrazovku. Toto řešení bylo zvoleno primárně kvůli designu, protože výdechy jsou nyní na přepracované palubní desce skryté z dohledu.
Grandeur má nové panoramatické střešní okno „Smart Vision Roof“, které umí přepínat mezi neprůhledným a průhledným režimem. V závislosti na stupni výbavy může zahrnovat komfortní sedadlo řidiče „Ergo Motion“, sklopná a ventilovaná sedadla ve druhé řadě s polštářky pod šíji, třízónovou klimatizaci, audio systém Bose a vestavěnou čističku vzduchu v opěradle sedadla.
Zatímco v Evropě by podobné auto stálo na okraji zájmu, v Koreji je to pro Hyundai naprostý bestseller. Minulý rok šlo o páté nejprodávanější auto na tamním trhu celkově, stejně na tom bylo o rok dříve a v roce 2023 se dostalo dokonce na první pozici. Na úspěch má našlápnuto i letos, za první čtyři měsíce je totiž celkově na druhém místě a modernizace jistě prodeje ještě trochu nakopne.
Mnohé ovšem vysvětluje cenovka na korejském trhu. Základní Hyundai Grandeur s 2,5litrovým čtyřválcem o výkonu 146 kW tam totiž vyjde v přepočtu na 583.000 Kč. Zvolit si můžete verzi se 3,5litrovým vidlicovým šestiválcem o výkonu 221 kW, příplatek za to je jen 34.000 Kč. Za dalších 30.000 Kč je pohon všech kol, model Grandeur má jinak standardně náhon na předek. Za cenu 603.700 Kč je možné mít stejný šestiválec s tovární zástavbou LPG, což ale snižuje výkon na 177 kW.
V nabídce je také full-hybridní verze, která je založená na přeplňované čtyřválcové šestnáctistovce. Ta má šestistupňový automat s vestavěným elektromotorem, kombinovaný výkon systému je 177 kW a poháněna jsou pouze přední kola. Tato verze v Koreji vyjde v přepočtu na 678.000 Kč. Uvedené ceny jsou za základní verze, které už jsou ale dost bohatě vybaveny. Nad ní jsou další čtyři úrovně a v té nejvyšší už auto působí spíše jako produkt divize Genesis.
Pro srovnání, základní Genesis G80, který je o pár mm kratší než Grandeur, stojí v Koreji s 2,5litrovým čtyřválcem 833.000 Kč. Za 3,5litrový šestiválec se v tomto případě připlácí 92.000 Kč. Genesis už ale stojí na jiné platformě a má standardně pohon zadních kol, i zde je možné si připlatit za čtyřkolku. Verze na LPG už ovšem u prémiové značky chybí, místo toho je G80 dostupné jako elektromobil.
Za podobné ceny by jistě Hyundai Grandeur našel zájemce i u nás, zajímavý je pohled i na zbytek portfolia Hyundai na domácím trhu. Evropská řada i30 tam v nabídce není, spalovací Hyundai Kona ale začíná v přepočtu na ceně 338.700 Kč. Za 403.000 Kč se dá pořídit lokální verze elektrického insteru, spalovací tucson je za 391.000 Kč.
