Hyundai zastaví výrobu v Nošovicích. Běžné řešení, uvedl mluvčí
V automobilce Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku budou příští měsíc tři dny, kdy se zastaví výroba: pátek 6., pondělí 9. a pátek 27. listopadu. Informaci, kterou na sociálních sítích zveřejnili odboráři, potvrdil ČTK mluvčí automobilky Jan Rodek.
„Krátkodobé úpravy výrobního plánu jsou běžným řešením, jak pružně reagovat na aktuální situaci na trhu," uvedl Rodek. Podle odborářů byly tři plánované nevýrobní dny stanoveny s ohledem na přípravu výroby nového Tucsonu.
„Nadřízení zaměstnanci určí, kteří jejich podřízení i přesto půjdou standardně do práce, no a ostatní budou, dle kolektivní smlouvy, na 70 procentech průměrného výdělku doma. Termíny a celkový počet nevýrobních dní se mohou ještě za pochodu změnit," uvedli odboráři.
Továrna v Nošovicích je jediným výrobním závodem Hyundai v Evropské unii. Má zhruba 2800 zaměstnanců, dalších asi 8700 lidí pracuje pro její přímé dodavatele. Závod nyní vyrábí modely Tucson, i30 v několika variantách a Kona Electric. Tento měsíc automobilka oznámila, že v prosinci v Nošovicích začne vyrábět modernizovaný Tucson, který je jedním z jejích nejúspěšnějších modelů.
Loni slezská továrna vyrobila 276.175 aut, letošní výrobní plán je stanoven na 264.760 vozů. V roce 2025 podniku klesl zisk o 6,42 miliardy na 4,32 miliardy korun a tržby o 28,08 miliardy na 159,71 miliardy korun.
Zdroj: ČTK