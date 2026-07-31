I cyklisté jsou řidiči, připomíná policie. Za alkohol i telefon jsou tvrdé pokuty!
Na nehodách zaviněných pod vlivem alkoholu mají cyklisté násobně vyšší podíl než na celkovém počtu nehod, vyplývá z policejních statistik. Policie také připomíná, že cyklisté nesmějí stejně jako řidiči jezdit na červenou či vjíždět na železniční přejezd, kdy je to zakázáno.
Stejně jako se mezi řidiči aut najdou tací, co nerespektují pravidla, je jich řada i mezi cyklisty. Auto jde dohledat podle registrační značky, kterou může zachytit kamera, a následně se lze dostat i ke člověku, který v tu chvíli řídil.
Jízdní kolo však registrační značky nemá, a tak je pro přestupce mnohem snazší uniknout. Toho řada cyklistů zneužívá, vypadá to z příspěvku Policie ČR na Facebooku, který začíná větou „Kolo není vstupenka do světa bez pravidel!“
Cyklista je řidič nemotorového vozidla, tedy plnohodnotný účastník silničního provozu s právy, ale i s povinnostmi. Právě na to někteří zapomínají a právě to se snaží policie připomenout – včetně nulové tolerance alkoholu při řízení.
Bohužel je běžné, že cyklisté řídí vozidlo pod vlivem alkoholu. Ba dokonce tomu různé cyklobary a pivní cyklostezky napomáhají. Na rozdíl od řidičů motorových vozidel za to nemohou být trestáni zákazem řízení, správní řízení a vysoká pokuta jim však hrozí.
Jak vysoká? Do 25 tisíc korun za hodnotu do 1 promile, do 50 tisíc korun za hodnotu vyšší. V případě, že cyklista pod vlivem alkoholu způsobí nehodu se zraněním či úmrtím, hrozí až tři roky za mřížemi.
Není to šikana? „Alkohol (…) snižuje schopnost správně reagovat, ovlivňuje úsudek, koordinaci i rovnováhu,“ uvedl pro web Echo24 šéf komunikace Českého svazu cyklistiky Martin Dvořák.
Kampaň Na kole jen s přilbou připomíná, že alkohol zvyšuje riziko nehody až dvacetkrát. Zatímco na celkovém počtu 85.518 nehod za rok 2025, které šetřila policie, se cyklisté podílejí zaviněním jen ze 4,2 %, podíl nehod zaviněných pod vlivem alkoholu je násobně vyšší. Cyklisté způsobili 752 z celkem 2268 nehod pod vlivem alkoholu, tedy třetinu. Letošní čísla jsou podle webu Echo24 jen o málo lepší – 356 nehod z celkových 1256 nehod zaviněných cyklisty, tedy 28 %, bylo pod vlivem alkoholu.
„U cyklisty pod vlivem alkoholu je čtyřikrát vyšší pravděpodobnost zavinění nehody než u řidiče automobilu,“ říká dále web kampaně Na kole jen s přilbou. „Můžeme spekulovat o tom, že je v České kotlině zakotvená jakási tradice, kdy každý jezdil na kole do hospody a po několika pivech, stejným prostředkem zase domů. Možná je za tím přesvědčení, že se zas až o tolik rizikové chování nejedná,“ řekl v minulosti pro kampaň ředitel Týmu silniční bezpečnosti Jan Polák.
Policie ve facebookovém příspěvku kromě alkoholu připomíná i další přestupky, za něž hrozí pokuty o částkách nemalých:
- Držení telefonu za jízdy – pokuta 2500–3500 Kč
- Průjezd na červenou – pokuta 4500–5500 Kč
- Alkohol na kole – pokuta až 25, resp. až 50 tisíc korun, vždy je nutné správní řízení
- Nedodržení dopravního značení „Stůj, dej přednost v jízdě“ – pokuta do 1500 Kč
- Nedodržení rychlostního limitu – poukta 1500–3500 Kč
- Vjíždění na železniční přejezd, kdy je to zakázáno – pokuta 4500–5500 Kč
Samozřejmě, nejde jen o peníze. Všechny tyto přestupky mohou mít i vážnější následky a zrovna u toho posledního máme čerstvou ilustraci – včera ve Zlíně takového cyklistu usmrtila lokomotiva.
Formulace „nesmí vjíždět, kdy je to zakázáno“ vypadá jako komická tautologie, ale vyjadřuje souhrn situací popsaných v § 29 zákona 361/2000 Sb. Řidič – auta i bicyklu – nesmí na přejezd vjíždět na červenou, resp. na přejezdu bez signalizace je-li vidět nebo slyšet přijíždějící vlak, anebo dává-li drážní zaměstnanec praporkem či světlem znamení k zastavení vozidla.
zdroje: Na kole jen s přilbou, Echo24, Policie ČR, Zlínský Deník