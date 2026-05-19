I malý pes v autě představuje velké nebezpečí! Díky kleci ochráníte jeho i posádku
Čtyřnohého chlupatce je možné v autě přepravovat různými způsoby. Některé jsou však bezpečnější než jiné a klec do kufru patří k těm nejlepším.
Sem tam, naštěstí výjimečně, je to vidět – po interiéru auta se volně prochází malý pes, sedí řidičce-paničce na klíně, anebo má za jízdy vystrčenou hlavu tu z jednoho, tu z druhého zadního okénka. Něco takového je nejen proti předpisům, ale taky to v případě nehody může být dost nebezpečné.
Řečí zákona, řidič je povinen „zabezpečit přepravované zvíře tak, aby neohrozilo řidiče a přepravované osoby“ (§ 5 odst. 1 písm. j zákona 361/2000 Sb.). Kromě toho platí, že „při přepravě živých zvířat nesmí být ohrožena bezpečnost řidiče, přepravovaných osob ani zvířat a ani bezpečnost provozu na pozemních komunikacích“ (§ 52 odst. 5 stejného zákona).
Jak to zajistit, zákon návod pochopitelně nenabízí, ale cest je několik. Základem je uvědomit si, že jde především o eliminaci nepředvídatelného chování zvířete. Pes, který se volně pohybuje po interiéru, může v kritické situaci vlézt pod pedály, čímž řidiči znemožní zabrzdit, nebo může náhlým pohybem či fyzickým kontaktem odvést pozornost od řízení. I malý pes na klíně spolujezdce představuje riziko, protože při prudkém manévru může instinktivně hledat oporu a zranit řidiče nebo zakrýt výhled z vozu.
Druhým aspektem tohoto pravidla je ochrana při samotné nehodě, kdy se nezajištěný pes stává vlivem fyzikálních zákonů extrémně nebezpečným břemenem. Při nárazu v rychlosti 50 km/h se váha jakéhokoli předmětu či zvířete násobí zhruba třicetkrát, což znamená, že i desetikilový teriér může na posádku dopadnout silou odpovídající několika stovkám kilogramů. Správné vymezení prostoru pro psa tedy slouží jako nezbytná prevence vážných zranění lidí, která by jinak způsobil volný let zvířete kabinou.
Klec je i praktická
Jak toho dosáhnout? Většího psa teoreticky lze prostě naložit do kufru. Nemáte-li jistotu, že mu cestou nezačne být smutno a nebude se přes zadní opěradla chtít dostat k řidiči nebo spolujezdci, je možné mu v tom zabránit mříží nebo sítí. Jenže taková věc se může složitěji instalovat a v určitých případech může být splnění zákonných povinností v takovém případě diskutabilní. Jako ideální varianta tak vychází speciální klec do kufru.
Má několik dalších výhod. Dá se snadno upevnit popruhy ke kotevním okům v zavazadelníku, takže i snadno vyndat, když jedete bez psa. Zbylý prostor vedle klece je možné využít pro náklad, aniž by hrozilo, že v zatáčce tašky psa zavalí. Kromě toho je tu i aspekt čistoty. Klece mají podlážky, které je možné vyjmout a vyprat, a zablácené tlapky vám tak nezaneřádí půlku interiéru auta.
Švédská firma Thule klece testovala jak na simulátoru nárazu, tak i na různé situace, které mohou nastat při jízdě, např. prudké brzdění nebo úhybné manévry. „Nejdůležitější je, aby přepravní klece zůstaly stabilní a bezpečně připevněné bez ohledu na jízdní podmínky. Tyto jízdní testy simulují reálné scénáře,“ říká André Boberg, manažer testování u Thule.
Jak vybrat klec? Měřte kufr i nahoře
Při výběru klece je důležitá nejen velikost psa, ale také rozměry kufru vašeho auta. I toto je jeden z důvodů, proč v testech aut uvádíme délku kufru nejen u podlahy, ale i pod roletkou – aby bylo jasné, jak moc kvádrovitý může být předmět, který naložíte.
Klece z řady Thule Allax jsou samozřejmě nahoře užší a výrobce na svém webu nabízí určitou tabulku kompatibility, přesto pro ověření není nic lepšího než nákres na papíře a metr v ruce. Výhodou těchto klecí je také to, že se dají podélně prodloužit. Mohou tak využít prostor v kufru beze zbytku.
Existují ve variantě jak pro kombíky s podlahou v úrovni nakládací hrany, tak i ve verzi „threshold compatible“ pro auta, která mají nakládací hranu výš než podlahu kufru. Rozdíl je jednoduchý – ty druhé mají prostě menší dvířka, aby se mohla otvírat, aniž by narazila do nakládací hrany kufru. Vyžaduje to pouze při měření vzít v potaz i tento rozměr.
Ke kleci je kromě podlážky dovnitř možné koupit třeba taky ochranu nárazníku, protože psí drápy neberou na lak ohledy. K mání je třeba také háček na vodítko nebo organizér na věci pro psa, který se snadno upevní zvenčí na klec.
Samozřejmě, celé to není zadarmo. Klece Thule Allax začínají na nějakých 14 tisících korun a zmíněná ochrana nárazníku přijde na zhruba 1800 korun.
Zdroj info, foto: Thule