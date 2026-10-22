iCAUR V27: Když jedna cesta začíná ve městě a končí stovky kilometrů daleko
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Každodenní cesta do práce, víkend mimo město i delší dovolená mají od auta úplně jiné nároky. iCAUR V27 na ně odpovídá systémem REEV, který kombinuje elektrický pohon s možností pokračovat dál bez nutnosti plánovat každou cestu podle nabíjecích stanic. Výsledkem je velké SUV s elektrickým charakterem ve městě a volností na delších cestách.
Moderní automobil má v současnosti málokdy jen jednu roli. Přes týden se pohybuje převážně na kratších trasách po městě do práce, o víkendu přibývají výlety a několikrát do roka přijde dlouhá cesta, při které začínají hrát větší roli dojezd, komfort a čas strávený na cestě. Právě na podobné střídání různých situací reaguje nový iCAUR V27 technologií REEV, tedy Range Extended Electric Vehicle. Kola vozu pohání elektromotor, zatímco spalovací motor slouží jako zdroj elektrické energie. Auto si tak zachovává charakter elektrického pohonu, současně ale přidává větší flexibilitu při delších trasách.
Elektřina pro běžný den
Nový iCAUR V27 nabízí elektrický dojezd až 150 kilometrů. Pro řadu běžných cest tak může využívat energii uloženou v baterii bez nutnosti zapojovat spalovací motor. Právě kratší a pravidelně se opakující trasy jsou prostředím, kde dává elektrifikovaný pohon přirozený smysl. Cesta do práce, rozvoz dětí, nákup nebo přesuny po městě většinou nevyžadují stovky kilometrů dojezdu. V takových situacích může iCAUR V27 fungovat především jako elektromobil. Jakmile ale přijde delší cesta, nemusí řidič měnit své plány podle toho, kde se nachází další nabíjecí stanice.
Přes 1 000 kilometrů pro delší cesty
Kombinovaný dojezd V27 přesahuje 1 000 kilometrů. Právě propojení baterie a spalovacího motoru sloužícího jako generátor má umožnit, aby vůz zvládl nejen každodenní kratší přesuny, ale také výrazně delší trasy. REEV tak představuje jednu z cest, jak spojit výhody elektrického pohonu s flexibilitou, kterou řidiči očekávají od auta určeného také pro cestování. Důležitá přitom není jen samotná vzdálenost, kterou dokáže vůz překonat. Výkon systému dosahuje 335 kW a maximální točivý moment 505 Nm. V27 proto nabízí dostatečnou rezervu také při předjíždění, najíždění na dálnici nebo jízdě s plně obsazeným vozem.
Velké SUV pro dlouhé kilometry
Charakter auta na delší cestování podporují také samotné rozměry V27. Vůz měří 4 899 mm na délku, 1 976 mm na šířku a jeho rozvor dosahuje 2 900 mm. Prostorná pětimístná kabina tak odpovídá využití, při kterém se v autě netráví jen několik minut cestou do práce, ale také několik hodin během delších přesunů. Řidič má před sebou 8,88palcový digitální přístrojový panel, zatímco další funkce vozu jsou soustředěny na 15,4palcovém centrálním dotykovém displeji. Praktičnost pokračuje i ve chvíli, kdy cesta skončí. Technologie V2L umožňuje z vozu napájet externí elektrická zařízení výkonem až 3,3 kW. V27 tak může poskytnout energii například pro osvětlení, chladicí box nebo další vybavení během pobytu mimo běžnou elektrickou síť.
Auto jako součást způsobu života
Právě způsob, jakým lidé auto skutečně používají, je jedním z témat, na která se iCAUR při rozvoji značky zaměřuje. Vedle samotných vozů chce budovat také dlouhodobý vztah s jejich uživateli a získávat od nich zpětnou vazbu, což odpovídá širší filozofii skupiny Chery postavené na zapojení zákazníků. Konkrétním příkladem tohoto přístupu jsou také Chery User Summit a iCAUR International User Summit ve Wuhu, kde se setkávají zástupci značky s její globální uživatelskou komunitou a společně sdílejí zkušenosti i pohled na další rozvoj mobility. iCAUR V27 na podobnou filozofii navazuje samotným konceptem auta. Nechce řidiče nutit vybírat mezi automobilem pro každodenní provoz a vozem určeným na dlouhé cesty. Systém REEV, více než tisícikilometrový kombinovaný dojezd, prostorná kabina a technologie V2L vytvářejí celek, který se přesně přizpůsobí tomu, jakou má posádka cílovou destinaci.