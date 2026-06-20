ID.Buzz vám přeje dobrou noc. Volkswagen nabízí kempovací vestavbu s názvem Gute Nacht
Rodinný dostavník a kancelář přes týden, pojízdný hotel o víkendu? Všestrannost líbivého modelu ID.Buzz rozšiřuje automobilka o propracovanou kempovací vestavbu s názvem „Gute Nacht“.
Oblíbený Volkswagen California s velkou otevírací střechou může přece jen pro někoho být až příliš jednoúčelový. Proto automobilka minulý rok u modelu Multivan (T7) uvedla také balíček „Gute Nacht“, v překladu „Dobrou noc“.
Jde o kompaktní soubor doplňků, které lze dodatečně nainstalovat do jakéhokoli již existujícího modelu. Prodává se na německém trhu a na základě jeho zákaznické obliby ho nyní Volkswagen uvádí také pro model ID.Buzz.
Balíček pro spontánní přenocování zahrnuje rám postele, skládací matraci o rozměrech 2,0 x 1,2 m navrženou na míru veselé retro dodávce, zatemňovací sadu do oken, větrací mřížky do předních bočních oken a také stůl a dvě židle. Na rozdíl od dospělé obytné californie se ale stůl i židle nejspíše nevejdou do víka zavazadelníku a budou tak zabírat prostor pod rámem postele.
Bojíte se chladných nocí, nebo naopak horkých letních dnů, nebo se ptáte, proč kupovat oficiální vestavbu za 2600 € (63.000 Kč) a neudělat si raději vlastní za méně peněz? Na obě otázky má balíček „Dobrou noc“ perfektní odpověď. Kromě zmíněných fyzických prvků výbavy totiž přináší také úpravu softwaru.
ID.Buzz s balíčkem získá tzv. „noční režim“, který dokáže temperovat interiér na stanovené teplotě po dobu 48 hodin a zároveň ztlumí jas osvětlení, komfortních prvků a displejů, aby kempování bylo vůči pohledům okolí více diskrétní a vás ve spánku nic neoslňovalo. Právě software je největší výhodou oproti přestavbám třetích stran.
Zároveň je k dispozici také funkce zpětného napájení zařízení V2L, která umožňuje nepřetržitý výkon 2000 W při napětí 230 V. Znamená to, že si přes noc můžete na výletě nabít elektrokolo, připojit autochladničku či kávovar a podobně.
Paket „Dobrou noc“ je dostupný pouze pro osobní verze modelu ID.Buzz. Nezávisí však na délce rozvoru ani konfiguraci sedadel. Informaci, zda bude dostupný také pro český trh a případně za jakou cenu, zatím potvrzenou nemáme.
Zdroj: Motor1