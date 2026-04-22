ID.Buzz z Koreje rozšiřuje nabídku verzí. Kia představila nové varianty modelu PV5
Čistě elektrické užitkové vozy byly dříve spíše pro smích, příchod modelů jako ID.Buzz nebo právě Kia PV5 však tento názor rychle otáčí. Zatímco ID.Buzz je dostupný ve dvou délkách, model PV5 přidává také variantu s vyšší střechou a brousí si zuby na přestavby či sklápěcí valník.
Svůj evropský debut si dnes odbyly dvě nové varianty čistě elektrické dodávky PV5 společnosti Kia. Představena byla krátká verze s dosavadní výškou střechy L1H1 a zároveň zatím největší verze s dosavadní délkou, avšak zvýšenou střechou L2H2.
Obě varianty budou dostupné na českém trhu, přičemž varianta L1H1 Cargo cílí na snadnou manévrovatelnost ve městech a varianta L2H2 Cargo nabízí dle metodiky VDA nákladový prostor o objemu 5 m3, což je kapacita odpovídající vozům segmentu D.
Menší varianta je uvnitř přibližně o jeden metr krychlový menší a automobilka předpokládá, že bude využívána servisními vozovými parky a zaujme prostor jasné volby pro městskou logistiku. Svou délkou 4495 mm je kratší než nejmenší varianta Toyoty ProAce a odpovídá velikosti Renaultu Kangoo. Maximální zatížení činí 800 kg.
Varianta L2H2 je o 30 cm delší, ovšem rozvor zůstává shodně 2995 mm. Veškerá délka tak přibyla díky delšímu zadnímu převisu. Na výšku má nemalých 2210 mm, což znamená dokonce nárůst o více než 30 cm. Design nástavby vypadá trochu jako obytné vozy, jelikož je opticky širší než základní karoserie. Do delší verze naložíte o 70 kg méně, doložnost činí 730 kg.
Osvědčená platforma
Kia PV5 Cargo je postavena na platformě Kia E-GMP.S (Electric-Global Modular Platform for Service). Tato architektura pro elektrická lehká užitková vozidla (eLUV) je základem pro modularitu, odolnost a integraci pokročilých systémů konektivity a správy vozového parku.
Zákazníci mají na výběr ze tří kapacit akumulátorů: standardní varianta disponuje kapacitou 43,3 kWh, varianta s prodlouženým dojezdem kapacitou 51,5 kWh a verze určená pro dálkové trasy disponuje 71,2 kWh. Maximální dojezd činí 370 km (u verze L2H2), respektive 390 km (L1H1).
Tyto dva nové modely rozšíří dnešní modelovou řadu. Ta dává zákazníkům na výběr z mnoha variant: užitkové PV5 Cargo nově ve verzích L1H1, L1H2 (dostupná dosud) a L2H2, dále osobní verze PV5 Passenger (zatím pouze pětimístná), podvozek s kabinou PV5 Chassis Cab a různé oficiální přestavby, jako například PV5 Crew Van, tedy užitková verze s prodlouženou kabinou.
Na úspěšnou modelovou řadu plánuje automobilka navázat v příštím roce většími modely počínaje PV7 a v roce 2029 také největším modelem PV9. Celkově by mělo na platformě vzniknout až 40 různých typů karoserií a poskytnout tak vysoce přizpůsobitelná řešení mobility na míru zákazníkům a firmám.
Novinky pro PV5
Navíc se modely PV5 Cargo pro další modelový rok dočkají drobných vylepšení, která dále přispějí k pozitivům vozu. Ve verzi se dvěma sedadly bude nyní pro řidiče standardem bederní opěrka a výškově nastavitelná loketní opěrka. Zároveň bude možné model objednat se třemi sedadly vpředu a kompozitní přepážkou (zatím pouze u Cargo L2H1).
Také byl upraven design antény, aby se s modelem PV5 Cargo lépe zajíždělo do nízkých prostorů, celková výška vozidla je nyní pod 1,9 metru. Ceny a dostupnost jednotlivých modelů by měly být oznámeny přibližně v polovině letošního roku.
|Model
|Délka nákladového prostoru
|Šířka nákladového prostoru
|Výška nákladového prostoru
|Objem nákladového prostoru
|Užitné zatížení
|PV5 Cargo L1/H1
|2055 mm
|1565 mm
|1520 mm
|4,0 m3
|až 800 kg
|PV5 Cargo L2/H1
|2255 mm
|4,4 m3
|až 790 kg
|PV5 Cargo L2/H2
|1815 mm
|5,2 m3
|až 630 kg
Když ani to nestačí
Na veletrhu v britském Birminghamu se také ukázaly oficiálně schválené přestavby modelu. Nechyběly mezi nimi regálové systémy a různá další řešení nákladového prostoru. Představeny byly chladicí vozy, lehké sklápěče a přestavby vozidel pro přepravu osob se zdravotním postižením od firem Würth, Modul-System, CoolKit, TGS a GM Coachworks.
Paul Philpott, prezident a generální ředitel společnosti Kia UK, uvedl: „Firmy potřebují elektrické dodávky, které se bez problémů začlení do jejich provozních procesů a které jsou doplněny službami, díky nimž je jejich provoz jednoduchý a předvídatelný. Model Kia PV5 již na britských silnicích prokazuje svou hodnotu a novinky, které dnes oznamujeme, přinášejí našim zákazníkům ještě větší flexibilitu, výkonnost a jistotu.“
Zdroje: Kia Motors