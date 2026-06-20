Identita značky Jeep sahá hluboko. Automobilka teď upozorňuje na typické designové prvky
Legendární americká automobilka získala letos v dubnu prestižní ocenění za design. Její designérský tým na oslavu vytvořil skicu, která odhaluje čtyři hlavní pilíře nezaměnitelné identity všech modelů Jeepu.
Pro každého malého kluka je „džíp“ synonymem terénního automobilu. Na velmi silné identitě legendární americké značky staví všechny její modely a právě za designový styl značky si automobilka letos v dubnu odnesla prestižní ocenění Car Design Award 2026.
Cena náleží designérskému týmu, který nejlépe skloubí inovace, formální dokonalost a designem je schopen reagovat na nové výzvy v oblasti mobility. „Aniž by kdy zradil své kořeny, design značky Jeep nově interpretuje nezaměnitelné sémantické prvky, jako jsou maska chladiče se sedmi štěrbinami a lichoběžníkové blatníky, a proměňuje je v univerzální symboly dobrodružství a svobody,“ znělo opodstatnění volby porotců.
Zajímavé je, že ikonickou masku chladiče ve skicách značka k žádnému z pilířů nepřiřazuje. Náčrt vytvořil Daniele Calonaci, vedoucí designu značky Jeep pro region EMEA, a na oslavu úspěchu designérského týmu shrnul čtyři hlavní pilíře designové identity a jejich klíčové prvky.
Asi nikoho nepřekvapí, že tím prvním jsou terénní schopnosti. Jde o klíčovou vlastnost všech produktů automobilky z pohledu techniky a náleží i nejmenšímu čistě elektrickému avengeru. Návrh karoserie tak, aby vás Jeep „zavedl tam, kam se jiná vozidla nedostanou“, se následně podepisuje na designu.
Terénní schopnosti jsou dány krátkými převisy karoserie pro co největší nájezdové i přechodové úhly a vysokou světlou výškou pro překonání náročného terénu, případně co nejvyšší brodivost. Mezi hlavní designové prvky odpovídající terénním schopnostem patří lichoběžníkové podběhy kol a výrazná vyprošťovací oka.
Dalším pilířem je ochrana, kterou reprezentují robustní designové prvky a odolné materiály. Spodní část karoserie je vždy po obvodu chráněna, i když u modelů Compass a Avenger pouze použitím materiálů odolných proti poškrábání.
V rámci pilíře ochrany Jeep zmiňuje umístění důležitých a drahých prvků tak, aby se co nejvíce zabránilo jejich poškození například při průjezdu lesem. Přední světlomety i radarový systém jsou umístěny „uvnitř“ karoserie tak, aby byly chráněny před drobnými nárazy nebo při kontaktu s překážkou.
Jednotlivé modely jsou vždy navrženy tak, aby zákazníkům dokázaly sloužit v jakékoli situaci. Nabízejí tak všechny rozšířené druhy pohonu (spalovací, hybridní, PHEV i čistě elektrický) a s lehkostí si poradí s náročným terénem i dálnicí a městským provozem.
Nabízejí možnost mít nebe nad hlavou, nebo díky střešním nosičům přepravit objemné náklady a dlouhé předměty. Na skice je také ilustrován systém Jeep Multi Panel.
Jde o modulární úložný systém, který slouží k přehlednému uchycení vybavení. Pilíř všestrannosti by mohl zahrnout také možnost odstranit dveřní panely u modelů Wrangler a Recon, to však není jednotný prvek modelové řady.
Posledním pilířem je úložný prostor, kterého modely Jeep dosahují díky svému „krabicovitému“ tvaru, u této automobilky žádnou svažující se zadní část nenajdeme. Vozy Jeep poskytují úložné prostory prakticky všude a na jejich co největší množství je při vývoji kladen velký důraz.
Zdroj: Stellantis