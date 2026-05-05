Imunita vůči pokutám končí. Za přestupky samořídících aut budou v Kalifornii odpovědni výrobci
Nový zákon přenáší odpovědnost za přestupky autonomních vozidel v Kalifornii na výrobce jejich samořídících technologií. V Česku už totéž platí od ledna letošního roku.
Za přestupky v dopravě byl odjakživa odpovědný řidič. V poslední době se to s nástupem poloautonomního řízení mění. V Česku platí změna zákona, kdy je v době aktivního samočinného řízení úrovně 3 a vyšší odpovědný výrobce vozidla, od ledna 2026. V Kalifornii bude něco podobného platit od července letošního roku.
Kalifornský odbor motorových vozidel (DMV) zavedl nový regulační rámec, který upravuje dohled nad provozem autonomních vozidel. Na základě zákona Assembly Bill 1777, který nabývá účinnosti 1. července, končí období, kdy byla vozidla bez řidiče fakticky vyjmuta z běžného systému vymáhání dopravních předpisů.
Dosud totiž mohl být pokutován výhradně řidič a pokud autonomní vůz žádného neměl, k trestu nedošlo. Nová legislativa stanovuje, že v případě spáchání dopravního přestupku vozem bez řidiče bude policie vystavovat oznámení o neshodě přímo výrobci daného autonomního systému. Výrobce je tak v rámci právního řádu postaven do role řidiče.
Provozovatelé zároveň dostávají novou povinnost nahlásit obdržené pokuty úřadu DMV do 72 hodin. V případech, kdy s přestupkem souvisela nehoda, se tato lhůta zkracuje na 24 hodin. Při opakovaných prohřešcích může dojít k omezení počtu provozovaných vozidel nebo k odebrání licencí.
Součástí nových pravidel je také povinnost autonomních vozů uposlechnout okamžité pokyny místních úřadů a složek integrovaného záchranného systému. Opatření reaguje na dřívější případy, kdy robotaxi blokovala průjezd záchranářů u mimořádných událostí. Místní orgány nově disponují pravomocí využívat elektronické příkazy k takzvanému geofencingu, tedy softwarovému omezení prostoru, v němž může vůz jezdit.
Zde pravidla nejsou mírná. V případě požáru nebo nehody musí všechna autonomní vozidla vyklidit vymezenou zónu do dvou minut od obdržení signálu. Patrně se tedy počítá s tím, že zóny nebudou velké. Provozující společnosti musí navíc zajistit nouzovou telefonní linku s povinností přijmout hovor do 30 sekund. Vozidla musí být technicky vybavena pro manuální ovládání a musí umožňovat obousměrnou hlasovou komunikaci mezi personálem na dálku a záchranáři přímo na místě.
Nová úprava se kromě robotaxi dotýká také nákladní dopravy. Za přísně definovaných bezpečnostních podmínek se nově otevírají kalifornské dálnice pro provoz autonomních vozů s hmotností nad 10 tisíc liber, tedy cca 4,5 tuny. Cílem celého rámce je sjednotit odpovědnost za dopravní delikty a zajistit, aby technologický rozvoj neomezoval práci záchranných složek v terénu. Proces monitorování přestupků bude sloužit úřadu DMV ke sledování bezpečnostních statistik v reálném čase a k případným úpravám provozních povolení pro jednotlivé technologické firmy.
zdroj: Carscoops