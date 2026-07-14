Indové postavili levný elektrický offroad. Plánují s ním návrat do Evropy
Indie dnes produkuje hlavně nezajímavá levná spalovací auta, dost se zde ale rozšiřují i elektromobily. Jeden z těch zajímavějších představila Tata a plánuje s ním i návrat do Evropy.
Indie je jednou ze zemí, které se rychle snaží přejít na elektromobily. Vzhledem k celkové situaci v zemi je tento cíl daleko, ale místní automobilky výzvu rozhodně vyslechly. Mahindra, Maruti Suzuki i Tata dnes mají v nabídce elektrické vozy. První pokus Maruti Suzuki se vozí i k nám, Mahindra využívá techniku od Volkswagenu a její modely nevypadají špatně. Nejrozsáhlejší nabídku dnes ale má Tata.
Jde tedy převážně o levné a technicky nezajímavé vozy vycházející ze spalovacích modelů, ty novější už ale začínají vypadat atraktivně. Platí to zejména pro poslední novinku Tata Sierra.ev, která právě vstupuje na tamní trh. Jde o nástupce vozu, který Tata prodávala mezi roky 1991 a 2003, a to i na některých evropských trzích.
První generace byla dvoudveřovým SUV s přídí zjevně inspirovanou u Mercedesu. Druhá na ni základními tvary navazuje, má podobně tvarovaný sloupek B a také linie zadních oken. Celek je ale velmi moderní a na poměry indických vozů také stylový. Že jde o elektromobil, dokazuje příď bez masky, kterou se liší od spalovací verze. S délkou 4340 mm jde o kompaktní vůz, velikostně odpovídající třeba Hyundai Kona.
Stojí na nové platformě Acti.ev+, zatímco základ spalovací verze se nazývá Alfa. Základní varianta má LFP baterii o kapacitě 63 kWh, pohon zadních kol a výkon 175 kW. K dispozici je i větší LFP baterii o kapacitě 75 kWh, se kterou má auto výkon 154 kW. Vrcholem je čtyřkolka, která k zadnímu 154kW elektromotoru s permanentním magnetem přidává také 140kW indukční elektromotor na přední nápravě.
Nabíjecí výkon je jen kolem 120 kW, i tak Tata slibuje dobití do 80 % za 26 minut. Dojezd je až 665 kilometrů, měřen je ale v indickém cyklu MIDC, který jistě nebude patřit mezi ty nejpřesnější. V ceníku je hned pod tímto údajem také „dojezd v reálném provozu“, který už ukazuje rozmezí 510 až 530 kilometrů. Čtyřkolka slibuje zrychlení na stovku za 5,8 sekundy.
Tata dává velký důraz na čtyřkolku a model Sierra.ev promuje jako elektrický offroad, i když jde samozřejmě o vůz se samonosnou karoserií. Už při představení novinku ukazovala při překonávání pouště a písečných dun ve Spojených arabských emirátech. Má na to vedle dvou elektromotorů také několik specializovaných jízdních režimů pro offroad. Překvapivě ale ve výbavě nechybí také driftovací režim.
Výbava obecně může být docela bohatá. Auto podporuje digitální klíč v mobilu, dostává ale i ten fyzický a také kartu. Nechybí 540° kamera, dvouzónová klimatizace, šest airbagů, celá sada asistentů podobná těm evropským, displej před spolujezdcem, velký head-up displej s AR, přední kufr, automatické parkování nebo čistička vzduchu. Jen místo výhřevu sedadel mají Indové pochopitelně ventilaci.
Základní varianta Base v přepočtu vyjde zájemce na 416.000 Kč. Za verzi s větší baterií se platí minimálně 491.000 Kč, auto už je ale ve vyšším výbavovém stupni Adventure. Větší skok je už u čtyřkolky, která je v přepočtu za 575.000 Kč. Spalovací verze s atmosférickou patnáctistovkou a manuálem mimochodem startuje v přepočtu na 254.000 Kč.
Indové si tentokrát nenechají elektrickou novinku jen pro sebe a s uvedením modelu Sierra.ev oznámili také návrat do Evropy. Zde automobilka působila od 90. let, i když ne zrovna úspěšně. Její vozy se prodávaly zejména v Itálii, dodnes ale lze potkat starší spalovací modely také na českých cestách. Dnes je v Evropě aktivní pouze skrze vlastnictví britské automobilky JLR.
V současné době již běží příprava pro vstup značky Tata na britský trh, prodej má být spuštěn do dvou až tří let. Jedním z důvodů je nadcházející obchodní dohoda mezi Indií a Velkou Británií. Na jejím základě získají elektromobily vyrobené v Indii postupně bezcelní přístup na britský trh, a to prostřednictvím systému ročních kvót. Tato kvóta začne na 17.600 vozidlech ročně od šestého roku platnosti dohody a do patnáctého roku se zvýší až na 88.000 vozů ročně.
Británie má ale být jen počátkem a postupně se Tata chce dostat i do EU. Pomoci by v tom mělo právě JLR, jehož továrny by Tata využila pro produkci přímo zde. Jedna z továren stojí na Slovensku a dnes produkuje Land Rover Defender. Základem zdejší nabídky Taty mají být elektromobily pod „prémiovější“ řadou Avinya.
Ta měla původně využívat techniku vyvinutou v Indii, nakonec se zde ale využilo partnerství mezi JLR a čínským Chery. V rámci toho vznikla nová značka Freelander, která bude produkovat elektrifikované vozy i pro evropský trh. Řada Tata Avinya využije stejný technický základ, na kterém postaví vlastní modely. Znamená to 800V platformu a potenciálně i možnost spalovacího motoru v roli generátoru.
Zdroj: Autocar, zdroj foto: Tata, zdroj videa: Tata