Ineos Grenadier jako vojenský univerzál? Jeden základ má zvládnout devět rolí
Britské ministerstvo obrany hledá nová lehká vozidla a Ineos mu nabízí model Grenadier v několika podobách. Vedle samotných aut chce zajistit také jejich opravy, náhradní díly a dlouhodobou provozní podporu.
Ineos chce s grenadierem uspět v programu Light Mobility Vehicle (LMV) britského ministerstva obrany. Za projektem stojí konsorcium Team Grenadier, které vedle Ineos Automotive tvoří SMT Defence a NMS UK. Nově se k němu přidaly společnosti Hobson Industries a TVS Supply Chain Solutions.
Jejich role je důležitá především po dodání samotných vozů. Hobson Industries má čtyřicetileté zkušenosti s renovacemi a opravami vozidel i podporou techniky na konci životnosti, přičemž se zaměřuje i na obranné programy britského ministerstva. TVS Supply Chain Solutions se zase specializuje na správu náhradních dílů a globální dodavatelské řetězce. Konsorcium chce zajistit renovace, opravy, zásobování náhradními díly i fungování dodavatelského řetězce tak, aby vozy zůstaly provozuschopné po celou plánovanou životnost.
Hlavním argumentem má být konstrukce sériového grenadieru. Základ tvoří ocelový žebřinový rám, tuhé nápravy a robustní hnací ústrojí, tedy řešení, která používá už běžný sériový vůz bez ohledu na případnou vojenskou kariéru.
Právě na této platformě vznikají jednotlivé úpravy pro program LMV. Ineos uvádí, že Multi-Role Light Vehicle (MRLV) představuje pouze jednu z celkem devíti modulárních aplikací, které lze na Grenadieru postavit.
Podrobnosti o všech zatím výrobce nezveřejnil, v polovině září ale na vojenské výstavě DVD2026 v britském Millbrooku však ukáže tři konkrétní příklady. První je univerzální verze pro běžnou přepravu lidí a materiálu, druhá má sloužit jako víceúčelový základ pro nástavby a úkoly a třetí dostala zvýšenou ochranu posádky. Právě univerzální provedení si navíc budou moci návštěvníci vyzkoušet při jízdě na dynamické trati.
Vedle soukromých zákazníků už grenadier pracuje také u evropských záchranných a pohraničních složek. Ineos zmiňuje rovněž kontrakty s vojenskými organizacemi, mezi nimiž jsou i italské ozbrojené síly. Právě provoz mimo běžné silnice má být jedním z důkazů, že základ není nutné pro vojenské použití kompletně přestavovat. Sériové kusy jsou samy o sobě v terénu jako doma, jsou odolné, relativně jednoduché na údržbu a zároveň umožňují přepravovat specializovanou techniku.
Zdroj: Ineos I Zdroj videa: Redakce