Ineos Grenadier míří do britského vojska. Nepotřebuje AdBlue, stačí kerosin
Až dosud sloužil hlavně záchranářům a nadšencům, teď má pomáhat při obraně státu. Výrobce aut Ineos spojil síly s předními britskými odborníky na vojenskou techniku a společně představují nový speciál, který má uspět v novém tendru.
V Londýně bylo 17. června oznámeno nové průmyslové spojenectví, které může výrazně změnit přepravu britských vojáků. Ineos se spojil s podnikem SMT Defence, který navrhuje a staví vozidla pro vybrané a nejlepší vojenské jednotky. Třetím členem je NMS UK, spolehlivý domácí výrobce obrněných vozidel, který zajistí výrobu a dlouhodobou péči o vozový park přímo ve Velké Británii.
Společně založená divize nese název Team Grenadier a rovnou ukázala svou nabídku do vládního tendru na obnovu lehkých vozidel pro přesun vojska. Jejich hlavním trumfem v této soutěži je upravený vůz s plochou ložnou plochou založený na modelu Quartermaster.
Všestranný základ
Pro vojenské účely je toto vozidlo velmi vhodné, protože bylo od počátku stavěno jako neúnavný dříč do nejtěžších podmínek. Má mimořádně pevný žebřinový rám, silné motory, stálý pohon všech čtyř kol, nápravy s vysokou odolností pro těžký náklad a dokáže uvézt velkou hmotnost.
Tyto technické vlastnosti umožňují, aby na stejném podvozku vzniklo až devět různých verzí podle potřeb vojska. Konstruktéři ze SMT Defence do vozu navíc vestaví ochranné prvky pro bezpečí posádky v nebezpečných podmínkách a propojí ho se špičkovými spojovacími přístroji. NMS UK pak dodá jistotu, že se vše vyrobí včas a vozy budou mít zajištěný servis po celou dobu své služby.
Hlavním trumfem, se kterým chce Tým Grenadier v náročné soutěži uspět, je dokončení stavby přímo na britských ostrovech. Ineos zdůrazňuje, že právě domácí kompletace a místní dodavatelé přinášejí zemi nezávislost a bezpečí v dodávkách. Hrubý základ s kabinou se sice vyrábí ve vlastní moderní továrně Ineosu ve Francii, ale konečný zrod vojenského speciálu probíhá výhradně v britských dílnách. Právě zde dostane dovezený podvozek svou konečnou bojovou podobu s ochrannými prvky a tajným armádním vybavením.
Zázemí a sílu tomuto automobilovému nováčkovi dodává jeho mateřská společnost Ineos. Tento celosvětový obří výrobce chemických látek a ropných produktů zaměstnává 24.500 lidí ve 29 různých oborech podnikání. Výrobní síť čítá 154 výrobních míst ve 27 zemích světa. O finančním zdraví svědčí i fakt, že v roce 2025 dosáhly tržby celé skupiny výše 55 miliard dolarů.
Jezdí i na kerosin
Tým Grenadier poslal do boje kandidáta s nevídanými technickými parametry, které armádní nákupčí těžko přehlédnou. Speciálně upravený dieselový třílitr byl zbaven složitých filtrů a nutnosti doplňovat močovinu, takže plní starší normu Euro 4. Díky tomu dokáže v krizových oblastech spalovat i běžné letecké palivo, kerosin má totiž k naftě chemicky velmi blízko. S přídavnou nádrží na 220 litrů pohonných hmot navíc vůz ujede na jedno natankování přes 1600 kilometrů.
Odolnost podvozku potvrzuje úspěšný test na kroucení a deformace karoserie v délce 320.000 kilometrů. Vůz utáhne přívěs o váze 4,5 tuny, což o celou tunu překonává přísné vojenské požadavky. V civilním sektoru navíc jeho vytrvalost denně prověřují hasičské, policejní a záchranářské sbory po celém světě.
Cesta k vítězství ale nebude jednoduchá, protože Ineos čelí těžkým váhám obranného průmyslu. Proti němu stojí tradiční domácí výrobce Jaguar Land Rover se svým novým modelem Defender, japonský velikán Toyota s osvědčenými typy Land Cruiser a Hilux a americký zbrojní kolos General Dynamics. Nováček z Ineosu má tak obrovskou šanci přepsat historii vojenské techniky.
Celý příběh přitom začal teprve v roce 2017. Předseda Ineosu Jim Ratcliffe, milovník aut a dobrodružství, si tehdy všiml, že na trhu chybí nekompromisní terénní auto s moderní spolehlivostí, duchovní nástupce Land Roveru Defender. V roce 2022 tak vyjel první Grenadier, který v sobě spojuje jednoduchého britského ducha s německou technikou. O rok později, v roce 2023, přibyl model Quartermaster s větším prostorem pro posádku a otevřenou zádí. Dnes už tyto vozy běžně pomáhají hasičům, policistům a záchranářům po celém světě.
Zdroje: Defense News, Ineos, Janes, NMS UK, SMT Defence, UK Defence Journal