Ineos Grenadier už nebude evropský. Jeho továrnu po Smartu kupuje BYD
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Projekt staromilského offroadu, který navazuje na první Land Rover Defender, byl dosud ryze evropským příběhem. To se mění se stěhováním výroby Ineosu Grenadier do USA. Ve Francii místo toho budou vznikat čínské vozy.
Příběh Ineosu Grenadier, který nechal vyvinout nejbohatší muž Británie Jim Ratcliffe jako náhradu Land Roveru Defender, jsme tady popisovali několikrát. Rámový offroad je takovou automobilovou obdobou Airbusu, protože se na něm podílí spousta evropských zemí. Firma sídlí v Británii, auto bylo vyvinuto v Rakousku, vyrábí se ve Francii, motory má z Německa a komponenty ze spousty dalších, převážně evropských zemí.
Jenže evropský původ grenadieru teď dostane pořádně na frak, jeho výroba se totiž v roce 2028 kompletně přestěhuje do USA. Z finančního hlediska to dává smysl, Spojené státy jsou totiž pro grenadier největší trh, míří tam až 70 % produkce. Přesun výroby usnadní nejen logistiku, ale zejména vozy pro Američany zlevní.
Na dovoz aut z Evropy do USA momentálně platí 15% cla a ještě horší je to s pick-upem quartermaster. Na dovoz pick-upů a lehkých užitkových vozů do USA platí už od roku 1963 tzv. Chicken Tax ve výši 25 %, zavedená původně jako odveta za evropská cla na dovoz amerického kuřecího masa. A tak zatímco v Evropě jsou ceny grenadieru i quartermasteru stejné, v USA je první jmenovaný za 71.750 USD a pick-up za 86.300 USD.
Ineos zatím nemá v USA dohodnutou továrnu, jedná s několika americkými státy a vybírá mezi výstavbou zcela nového závodu nebo převzetím či využitím již existující továrny. Definitivní rozhodnutí o umístění závodu má padnout v průběhu roku 2027, přičemž zahájení sériové výroby v USA je naplánováno na rok 2028.
Zajímavý je také osud továrny v Hambachu ve francouzském departementu Moselle, kde se ineosy dnes vyrábějí. Firma ji získala od Mercedesu, který zde dekády montoval vozy Smart. Teď má o továrnu zájem čínský BYD, který už dříve prohlásil, že mu výroba v Maďarsku a Turecku nebude stačit. Jaké vozy plánuje BYD ve Francii vyrábět, zatím nebylo zmíněno.
Převzetí je už prý v pokročilém jednání a tuto zprávu potvrdil na sociálních médiích dokonce i francouzský prezident Macron: „Automobilka BYD jedná s Francií o průmyslovém areálu v departementu Moselle! Jde o přímý výsledek naší hospodářské politiky a našich kroků v automobilovém sektoru na evropské úrovni, jejichž cílem je urychlit usazování výrobců na evropské půdě, jak bylo oznámeno v říjnu na pařížském autosalonu. Uvidíme se 18. ledna na akci Choose France, kde zazní podrobné oznámení a mnohem víc! Až do samého konce.“
Závod byl slavnostně otevřen v říjnu 1997 jako společný projekt značek Mercedes-Benz (Daimler) a hodinářské firmy Swatch. Získal přezdívku „Smartville“ a proslul revolučním modulárním uspořádáním ve tvaru kříže (plus), kde klíčoví dodavatelé sídlili přímo v areálu a dodávali hotové moduly rovnou na montážní linku. Od roku 1998 zde sjížděly z linky městské vozy Smart Fortwo.
Daimler do závodu v roce 2019 investoval zhruba 470 milionů eur, vybudovala se nová karosárna, lakovna a montážní hala s původním záměrem vyrábět zde kompaktní elektromobily Mercedes-Benz řady EQ. Kvůli pandemii a restrukturalizaci nákladů dal Daimler závod v létě 2020 k prodeji. V prosinci 2020 jej koupil Ineos, který tím zrušil původní plán stavět továrny ve Walesu a Portugalsku.
V éře Smartu zde pracovalo kolem 1300–1600 lidí, aktuálně Ineos v Hambachu zaměstnává přibližně 900 až 1000 kmenových pracovníků. Tehdy byla továrna dimenzována na zhruba 750 vozů denně, tedy přibližně 150.000 až 180.000 vozů ročně. Po přestavbě na mnohem větší a složitější rámové vozy Ineos se reálná kapacita linky pro grenadier pohybuje kolem 25.000 až 30.000 vozů ročně, reálně jich zde ale vzniká ještě méně.
Zdroj: Ineos, zdroj foto a video: Auto.cz