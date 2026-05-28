Ineos Quartermaster naloží náklad za vás. V minulosti to uměla také další automobilka
Česká vychytávka v podobě nakládacího ramene pro Ineos Quartermaster ukazuje, jak moc dokáže hydraulika usnadnit práci mimo civilizaci. Tento praktický prvek však křísí zapomenutou historii – integrovaným jeřábem kdysi disponovala i legendární Toyota Hilux.
Ineos Grenadier na trhu představuje terénní vůz nejen pro dobrodruhy, ale také pro lidi, kteří často míří mimo asfalt, ať už z důvodů rekreačních, nebo profesních. Zákazníci s potřebou vozit více nákladu mohou od roku 2023 zvolit také pick-up Quartermaster s otevřeným nákladovým prostorem.
Mimo civilizaci se ale může být docela těžké na korbu nandat těžký a objemný náklad. Plzeňský importér Dajbych 4x4, který se mimo jiné věnuje právě prodeji a servisu vozů značky Ineos, letos v květnu představil vychytávku, která tento problém řeší.
Jde o hydraulické nakládací rameno a manipulační rampu, s jejichž pomocí naložíte i těžká a neforemná břemena snadno i bez další pomoci. Manipulace s ramenem je zajištěna pomocí ovladače, hydraulický agregát je schován pod korbou a se zvedáním nákladu pomůže také naviják Warn se syntetickým lanem přímo na rameni. Nosnost systému je 350 kg.
Společnost vidí využití u myslivců pro nakládání zvěře, v zemědělství pro nakládání balíků a stavaři díky ní snadno naloží materiál (na korbu quartermasteru se vejde standardizovaná europaleta).
Zkrátka jde o pomůcku pro každého, kdo svůj pick-up využívá na práci. A nemusí to být pouze Ineos, Dajbych zmiňuje možnost úpravy systému pro vozy značek Isuzu, Ford, RAM, Toyota a dalších modelů s karoserií pick-up. Cena je 78.000 Kč bez DPH.
Vlastní jeřáb
Právě automobilka Toyota v minulosti pomoc s nákladem zajišťovala už z továrny. Model Hilux SSR-X Sports Pickup totiž za příplatek nabízel integrované rameno jeřábu, které bylo za jízdy hezky schované v oblouku za kabinou.
Toyota Hilux SSR-X Crew Cab (1995) |
Nachází se na levé straně korby a je k němu relativně dlouhým kabelem připojen jednoduchý ovladač navijáku umístěného na konci ramene. Otáčení ramenem je však manuální pomocí otočné kliky. Účelem jeřábu je dle dobové tiskové zprávy usnadnění manipulace se sportovním náčiním, jako jsou například terénní motorky.
Jeřáb navíc dokáže zvednout až 450 kg, tedy dokonce více než novodobá konstrukce představená na Ineosu Quartermaster. Je však názorným příkladem příplatkové výbavy, která se příliš neuchytila, narazit na kousek vybavený továrním jeřábkem je prakticky nemožné. Ten nejznámější v zelené barvě se v posledních letech několikrát prodal v USA, kde jsou dle dostupných informací pouze dva další kusy.
Mezi sériovými vozy je nejblíže něčemu alespoň vzdáleně podobnému v souvislosti s nákladem je systém integrovaných nájezdových ramp Fordu F-150 a Ranger. Na vnitřní straně korby se upevňují dva teleskopické nájezdy pro snazší manipulaci s pojízdným nákladem. Taktéž se jedná o položku, kterou volí minimum zákazníků a proti integrovanému jeřábu rozhodně ztrácí na „cool“ faktoru.
Zdroje: Dajbych 4x4, The Drive, Bring a Trailer, Toyota