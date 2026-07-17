Infiniti odložilo sportovní verzi obrovského SUV. Zjistilo, že nestačí jen zvýšit výkon
Sportovní verze běžných aut jsou dnes jedním ze způsobů, jak si automobilky zvyšují marže. Nevyhýbají se ani modelům, kde spojení se slovem sport zní jako oxymóron. Například u obrovského rámového SUV Infiniti QX80.
Zpoždění uvedení nových automobilů nejsou ničím neobvyklým, jakkoliv se dnes automobilky snaží vývoj spíše urychlit. Zažili jsme to u Alfy Romeo, nevyhnulo se to koncernu Volkswagen a známá tím je Tesla. Obvykle jsou za odklady problémy při vývoji a poslední dobou také zjištění, že jen elektrická verze stačit nebude.
Zpoždění o rok potkalo také model Infiniti QX80 Red Sport, což je ostrá verze obrovitého SUV prémiové odnože Nissanu. Téměř 5,4 metru dlouhý vůz ve třetí generaci měl už letos dorazit také ve „sportovní“ edici Red Sport s výkonem posunutým na 447 kW. Výchozí dvakrát přeplňovaný šestiválec o objemu 3,5 litru má výkon 336 kW.
Jenže u zvýšení výkonu a pár souvisejících úprav mělo v podstatě zůstat, samozřejmě také s odpovídajícími vzhledovými změnami a bohatší výbavou. V Infiniti si ale uvědomili, že pokud chtějí konkurovat třeba německé prémii, tak jen tohle stačit nebude. Auto tak bylo zpožděno o rok a pracuje se na serióznějším pojetí sportovní varianty.
„Víme, že u produktu tohoto typu máme na první dojem jen jednu šanci,“ řekl pro web Autonews šéf Infiniti pro Ameriku Eric Ledieu. „Jakmile jsme na projektu začali pracovat, uvědomili jsme si, že samotný výkon nestačí. Když platíte šesticifernou sumu za sportovně laděné SUV takovéto velikosti a formátu, musí splnit očekávání na všech frontách.“
Namísto soustředění se primárně na rychlost v přímém směru nyní přepracovaný projekt zahrnuje komplexní odladění podvozku, účinnější brzdy, agresivnější aerodynamický paket, aktivní výfukový systém a výrazně přepracovanou kabinu. Ledieu také uvedl, že by zákazníci neměli očekávat podobnost se současným modelem QX80, a přislíbil nově navrženou přední masku, širší blatníky a masivní 24palcová kola.
Pod kapotou zůstane stejný, dvakrát přeplňovaný 3,5litrový vidlicový šestiválec. Dostane ale výraznou porci výkonu navíc oproti standardním 336 kW. Ledieu uvedl, že nárůst bude „mnohem vyšší“ než 20 procent, což naznačuje, že by výkon mohl snadno překonat dříve avizovaných 447 kW. Infiniti cílí na zrychlení z 0 na 100 km/h za méně než pět sekund. To je na takto velkou bestii s rámovým podvozkem a spalovacím motorem hodně slušné.
Tato reakce přichází po nedávném uvedení příbuzného modelu Nissan Armada Nismo, který využívá stejný podvozek i motor. U toho proběhly úpravy v podstatě jen zvýšením výkonu, což vedlo k ne až tak pozitivním recenzím. Tomu se chce prémiovější Infiniti zjevně vyhnout. Ostatně s očekávanou cenou začínající v přepočtu někde kolem 2.700.000 Kč si nic jiného ani dovolit nemůže.
Infiniti v posledních letech balancovalo na hranici přežití, ostatně jako Nissan samotný. Trpělo zoufalým nedostatkem nových modelů, v showroomech jim donedávna stála v podstatě jen tři auta, z nichž většina morálně zastarávala. Koncern ale rozhodl, že značku nenechá padnout, a v letech 2025 a 2026 spustil masivní restartovací strategii.
Infiniti v ní kompletně mění svou identitu. Končí s levnějšími modely, které až příliš okatě sdílely techniku s běžnými nissany, a místo toho se Infiniti posouvá výrazně výše na trhu. Nové modely tak mají být mnohem výrazněji odlišené od nissanů, ze kterých ale budou stále technicky vycházet. Pilířem nabídky bude hybridní pohon e-power, stále se ale neopouštějí ani čistě spalovací motory, jak dokazuje právě model qx-80.
Dnes je infiniti značkou zaměřenou primárně na americký trh. V Evropě působila také, nikdy zde ale nedosáhla žádných prodejních úspěchů. Vstoupila sem v roce 2008 a sázela na kompaktní modely, což nevyšlo. Za 11 let působení zde dohromady prodala jen kolem 60.000 aut a v roce 2020 se odtud stáhla.
Zdroj: Autonews, zdroj foto: Nissan, zdroj videa: Nissan