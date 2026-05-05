Infotainment Pleos se z Ioniqu 3 rozšíří do celé nabídky značek Hyundai a Kia. Co nabízí?
Zcela nový systém Pleos Connect si zakládá na přehlednosti a bezpečném ovládání. Jeho centrální displej svou grafikou i rozložením nápadně připomíná systém známý z vozů Tesla, přidává ale fyzické ovladače i displej před řidičem.
Skupina Hyundai představila novou generaci informačního a zábavního systému, který by se do roku 2030 měl dostat do přibližně 20 milionů vozidel značek Hyundai Motor, Kia a Genesis. „Nabízí vylepšený zážitek z mobility díky platformě optimalizované pro mobilní zařízení a nové umělé inteligenci Gleo,“ popisuje Jongwon Lee, senior viceprezident a vedoucí subdivize Feature & CCS ve společnosti Hyundai Motor Group.
Nasazen bude globálně napříč zmíněnými značkami a jeho uživatelské rozhraní kombinuje velký centrální displej s tenkým displejem před řidičem. Především však zachovává fyzická tlačítka pro pohodlné a bezpečné ovládání vozidla.
Svou světovou premiéru si odbyl v novém vlajkovém modelu Grandeur v Koreji, prvním evropským modelem implementujícím nový systém bude čistě elektrický hatchback Hyundai Ioniq 3. Systém je zaměřen na jednoduché a intuitivní ovládání, bezpečnost a otevřenost. Samozřejmostí jsou bezdrátové aktualizace.
Po vzoru inovátora
Velká centrální obrazovka jako by z oka vypadla systému automobilky Tesla, což znamená informace o dění kolem vozidla a jízdě v levé třetině obrazovky. Najdeme zde rychloměr, zařazený převodový stupeň, otáčkoměr, ukazatel dojezdu a především 3D grafiku okolních objektů a osob.
Dvě třetiny obrazovky na pravé straně náleží navigaci, médiím a aplikacím třetích stran, přičemž tuto část lze také rozdělit na dva sloupce. V každém momentě je přítomna spodní lišta, která poskytuje přístup k naposledy použitým aplikacím, případně je možné některé aplikace na spodní lištu permanentně připnout.
Pod centrální obrazovkou najdeme zmiňovaná fyzická tlačítka, která slouží jako zkratky ke klíčovým ovládacím prvkům bez nutnosti použít dotykovou obrazovku. Oba již představené modely v této liště kombinují dva otočné ovladače s klasickými tlačítky.
Zobrazované informace byly redukovány ve prospěch přehlednosti a kromě fyzických tlačítek je obrazovku možné ovládat i pomocí gest, případně hlasově. Oproti zmiňované Tesle je ale zejména na spodní liště stále trochu přiliš ikon, což na přehlednosti moc nepřidává.
Navigační obrazovka je navíc konfigurovatelná a nemusí se vždy spouštět jako jediná aplikace velkého displeje, informace o cestě se mohou zobrazovat také na plovoucích kartách. Navíc využívá dopravní data shromažďovaná v reálném čase.
Kromě tlačítek na přehlednosti a bezpečnosti systému přidává také úzká obrazovka před řidičem. Ta v zorném poli zobrazuje klíčové informace jako aktuální rychlost, navigační pokyny nebo mediální informace.
Otevřená platforma
Bez nutnosti připojení mobilního telefonu jsou dostupné mediální služby YouTube, Spotify, Essential nebo Genie a skupina plánuje nabídku rozšířit o herní, zábavní a servisní služby prostřednictvím externích partnerství. Trh s aplikacemi App Market je otevřený vývojářům třetích stran a platforma „Pleos Playground“ jim poskytne API a nástroje potřebné k vytváření kompatibilních aplikací.
„(Platforma) Pleos Connect vznikla z našeho hlubokého závazku porozumět potřebám našich zákazníků. I po spuštění budeme i nadále pozorně naslouchat (...)“ sdělil v tiskové zprávě Čangsub Kim, vedoucí výzkumný inženýr UX strategie ve společnosti Hyundai Motor Group.
Už v první podobě systému bude umělá inteligence Gleo umět interpretovat abstraktní příkazy a dokáže navíc rozpoznat více požadavků v rámci jednoho příkazu. Díky propojení na vyhledávač bude umět reagovat na dotazy uživatelů na aktuální zprávy, počasí a sportovní výsledky.
Systém dokáže identifikovat, odkud požadavek přišel a přizpůsobit tomu následnou akci. Například pokud zadní pasažér poprosí o zahřátí, aktivuje mu umělá inteligence výhřev sedadla.
„Gleo AI je inteligentní agent s umělou inteligencí, který se zapojuje do přirozené konverzace jako společník na sedadle spolujezdce, rozumí záměrům uživatele a činí holistická, kontextově orientovaná rozhodnutí,“ popisuje Jongho Lee, vedoucí týmu Gleo AI Group ve společnosti 42dot.
Systém tak sice nepřináší nic převratného, ale představuje první hmatatelný krok skupiny Hyundai Motor Group směrem k architektuře softwarově řízených vozidel (SDV). V další fázi vývoje si automobilka klade za cíl dále vylepšit interakci mezi vozidlem a člověkem prostřednictvím personalizovaného hlasového asistenta.
