Inovativní řešení úplně zbytečného problému. Jeep Cherokee má v klikách kapacitory
Aby se zadní dveře Jeepu Cherokee daly otevřít i bez 12V energie, mají jejich tlačítka kapacitory s dostatkem energie na dvě až tři otevření. Něco takového by ale vůbec nemělo být potřeba.
Elektrické kliky jsou možná elegantní, zvenčí aerodynamické a zevnitř působí luxusně. Fajn jsou však jen do chvíle, kdy vám kvůli nehodě nebo prostému stáří odejde 12V napájení, potřebujete se do auta nebo z něj nějak dostat, a ono to nejde.
Tento problém by vůbec nemusel existovat, stačilo by autům montovat klasické mechanické kliky zvenčí i zevnitř. Všichni instinktivně vědí, jak takovou věc používat, i když v panice prchají z hořícího auta. A některé státy, např. Čína, už kliky bez mechanické možnosti otevření rovnou zakazují.
Člověk by tedy čekal, že automobilky vyvinou takovou mechanickou kliku, která bude mít co nejmenší aerodynamický odpor zvenčí. To řešení existuje – zapuštěná, nahoru výklopná klika s tenkým otvorem zespoda pro prsty, anebo taková, která se vyklápí palcem a pak se za tu vyklopenou část potáhne prsty. (Takhle mají kliky řešené tesly Model 3 a Y, jenže dveře pak otevírá elektřina, nikoliv mechanika.)
Realita je však jiná. Automobilky se drží elektrického otvírání dveří a hledají různé cesty, jak více či méně snadno umožnit nouzový přístup do auta či naopak úprk z něj po nehodě. Jeep nyní přichází s naprostou kuriozitou – kapacitory coby součástí zadních klik.
Ano, zadních. Přední dveře totiž mají nouzové mechanické otvírání. Zadní ale nikoliv, tam dveře otvírá jen elektřina. Proto do tlačítek k ovládání elektrických klik přibyly superkapacitory, které „drží energii na dvě nebo tři zmáčknutí tlačítka“, cituje web Carscoops Ryana Nagodeho, šéfdesignéra interiérů u Jeepu. „Takže tam je pojistka,“ dodal Nagode.
U levých předních dveří je pojistka i zvenčí, a to v podobě vložky zámku, do které strčíte klíč a dveře tak otevřete. Při vybité 12V autobaterii se tedy do auta dostanete. Když ale budete po vážné nehodě v bezvědomí a někdo jiný – laik – bude chtít otevřít dveře, aby vás vytáhl z auta, bude moci tak možná hledat na internetu, jak se do té věci dostat.
Proč automobilky montují do aut takové pasti? Ono se to nezdá, ale kliky trčící z hladkého boku auta mají na odpor vzduchu dost velký vliv na to, aby se automobilce vyplatilo i v atmosféře obracení každého eurocentu na vývoji a výrobních nákladech investovat do složitých zapuštěných klik.
