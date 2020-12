Instaforex Loprais Praga před startem: nová strategie

Jeho snahu však tentokrát podpoří také přítomnost druhého vozu. S Tatrou Jamal – Queen 69 by ke zvýšení závodnického komfortu Lopraisovy posádky měla přispět trojice Jan Tománek, Tomáš Kašpárek, Jiří Stross.

Přestože díky unikátní shodě krevní skupiny všech svých členů dostala posádka Tatry se startovním číslem 520 v týmu přezdívku „Tři nuly“, jedná se o výjimečně kvalitní a všestranně vyrovnanou sestavu.

Nebude ostuda v navigaci

„Tom (Kašpárek) má za sebou spoustu klasických a cross-country rallye. Může odřídit i navigovat celý Dakar. Je univerzálním hráčem i pro případ, kdyby do složení týmu na poslední chvíli promluvil koronavirus. Podobně je na tom Jirka (Stross). Kromě toho, že je skvělým mechanikem, může klidně jet i jako navigátor,“ oceňuje kvality svých parťáků Jan Tománek, jenž sám na Dakaru v minulosti řídil a navigoval jak v osobním voze, tak v kamionu. Stejně jako Jiří Stross se těší uznání coby výtečný mechanik.

Všichni tři se navíc mohou pochlubit bohatými zkušenostmi na sedadle spolujezdce v klasických automobilových soutěžích. Tománek jako navigátor dovedl například Martina Prokopa k vítězství v mistrovství světa juniorů, Kašpárek slavil titul v českém šampionátu sprintrallye po boku Romana Kresty a úspěchy v domácím mistrovství sbíral v uplynulých letech v hodnocení třídy také Stross.

„Největší potupa by byla, kdybychom ztráceli kvůli chybám v navigaci,“ směje se Tománek, který však pevně věří v kvality své posádky a její chemii. Jako navigátor absolvoval 118 rallye v mistrovství světa. „S každým z kluků jsem už v minulosti v jedné kabině jel a s oběma jsme kamarádi. Úmyslně jsme chtěli manšaft poskládat právě takhle,“ dodává Tománek.

Jaká bude strategie boje

Navzdory vrozené soutěživosti nejede Tománek se svými parťáky na Dakar 2021 usilovat o vlastní výsledek. „Bude to o strategii boje. Beru to tak, že o výsledek má bojovat Aleš. Sice někde řekl, že Královnu provětrám, ale pravda je trochu jiná,“ poodhaluje Tománek. „Já závodit nebudu, protože jsme ‚staré dámě‘ pořádně naložili na hrb. Přidali jsme jí skoro půl tuny materiálu, abychom mohli zabezpečovat Alešovu posádku a ta mohla jet opravdu na maximálně špičkový výsledek.“

Přítomnost druhého vozu v závodě by měla přispět k dalšímu zrychlení červeno-bílé pragovky. Tománkova Tatra poveze další náhradní pneumatiky a bude připravena pomoci Lopraisově posádce za všech okolností a do úplného vyřešení případného problému. Loprais by tak měl mít možnost jít do většího rizika i v situacích, kdy dříve musel zvolnit nebo volit bezpečnější, ale pomalejší variantu.

„Pokud to půjde, budeme se snažit, abychom jeli za Alešem s minimálním odstupem. To je vždycky výhoda. Otázkou je, jak se bude dařit klukům a jak moc bude možné jet bezpečně a zároveň rychle s Královnou naloženou až po strop. Je to postavené tak, že naše strategie může fungovat, ale otazníků je také dost. Aleš může být v klidu, že mu někdo pomůže. Ale kdo pomůže nám? Z toho všeho plyne zodpovědnost, kterou cítím. Důležitá bude preciznost a bezchybná jízda s těžkým autem,“ uvědomuje si šestinásobný účastník Rallye Dakar Jan Tománek.

Zásadní roli mohou Tománek, Kašpárek a Stross sehrát také v maratonské etapě. Po ní se musí závodníci v bivaku obejít bez mechaniků a ostatních členů týmu. Na vozech smí pracovat jen účastníci závodu. Vzájemně si však vypomáhat mohou.

Prověřená a spolehlivá

Rozhodnutí o nasazení druhého vozu znamenalo na podzim další zintenzivnění přípravných prací ve frenštátských dílnách. Tatra Jamal – Queen 69 prošla důkladnou repasí, ale také úpravami, aby mohla vézt další vybavení a náhradní díly.

„Třeba řízení váží sedmdesát kilogramů. Takový náhradní díl nemůžete jen tak uložit. Do auta ho v podstatě musíte zabudovat. Proto jsme vymýšleli a vyráběli nejrůznější držáky a úchyty,“ vysvětluje Lopraisův palubní mechanik Petr Pokora, jenž se s ostatními kolegy podílel na přípravě obou kamionů. „Podobných věcí je spousta. Například kvůli změně designu bylo nutné Královnu nově oplachtovat. I to je pořádná šichta, která zabere skoro dva dny práce.“

„Do Královny se investovalo hodně času a píle. Vše je opravené, zrenovované, vyměněné. Hřídele, hadice, kompresory a všechny další zásadní věci jsou v autě nové. Královna je vyzkoušený držák. Sice není tak rychlá jako Praga, ale pořád podává velmi dobré výkony. Proto si myslím, že se kluci mohou stabilně pohybovat blízko nás,“ věří Pokora.

Letět správným směrem

Přestože důkladná příprava, promyšlená strategie a nezlomné odhodlání všech členů týmu představují nezbytný základ úspěchu, na nejnáročnější maratonské rallye světa může v jediném okamžiku přijít veškeré úsilí vniveč.

„Všechno to zní krásně a kéž by to tak bylo, ale možných scénářů je na Dakaru strašně moc,“ stojí nohama pevně na zemi Aleš Loprais. „Dakarů jsem už zažil spoustu, proto vím, že hodnotit můžeme až v cíli. Tedy pokud vše půjde dobře a my až do cíle dojedeme. V tomto okamžiku mohu jen doufat, že vše bude šlapat, auta poletí správným směrem a bez technických problémů,“ uvádí Aleš.

Start v ročníku 2021 pro něj bude patnáctým, poprvé jel jako navigátor svého slavného strýce Karla. Nejlépe se umístil v posledním africkém ročníku (2007), kdy dojel třetí. Jeho nejlepším jihoamerickým výsledkem byla čtvrtá příčka v roce 2015. V průběhu svého dakarského působení už dokázal vyhrát celkem devět etap.

Do Saúdské Arábie odcestují čeští a slovenští účastníci Rallye Dakar speciálně vypraveným letadlem těsně po Vánocích. Instaforex Loprais Praga Team naposledy otestuje oba své soutěžní kamiony na oficiálním shakedownu, který začíná 30. prosince a končí na Nový rok. Ve dnech 1. a 2. ledna proběhnou v Džiddě technické a administrativní přejímky.

Do boje s časomírou se závodníci poprvé pustí v sobotu 2. ledna na trati jedenáctikilometrového prologu, jehož výsledky určí startovní pořadí pro první etapu. Od neděle 3. ledna do pátku 15. ledna má Rallye Dakar 2021 na programu dvanáct etap o celkové délce 7646 kilometrů, z nichž se 4767 kilometrů pojede v rámci rychlostních zkoušek.

Výsledky Lopraise