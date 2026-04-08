Interiér nového Jaguaru vsadí na minimalismus. Objevil se na prvních snímcích
Kontroverzní restart značky Jaguar před pár lety poskytl značce obrovský prostor v médiích, ale na sériový model stále čekáme. Nové informační snímky pořízené při testovacích jízdách prozrazují, že filozofie interiéru bude odpovídat exteriéru vozu.
Jaguar momentálně nevyrábí žádné vozy, a to nemluvíme o týdenní přestávce, nýbrž výroba všech modelů kromě SUV F-Pace byla ukončena už před více než rokem. Samotný F-Pace skončil na konci minulého roku kvůli přípravě automobilky na revoluci a přechod k čistě elektrickému vozu GT na základě konceptu Type 00.
Právě ten se představil v podobě konceptu dvoudveřového kupé s ohromně dlouhou kapotou a minimalistickým designem proporčně připomínajícím legendární E-Type v konfiguraci 2+2. Představení produkční čtyřdveřové verze s interním označením GT bychom se měli dočkat letos v září.
Očekávání jsou vysoká, sama automobilka se chce zařadit mezi ty nejluxusnější a chce konkurovat nabídce automobilek Bentley, Rolls-Royce a Cadillac (s modelem Celestiq). V rámci závěrečné fáze vývoje pozvala nedávno malou skupinu novinářů a tvůrců obsahu, aby si elektromobil vyzkoušeli.
Prototypy byly stále zahalené kamufláží, avšak tvar přídě se představenému konceptu značně podobá. Změnil se však profil, zkrátila kapota a auto nyní zejména v zadní části připomíná například Kiu Stinger. Celý vůz je však stále hodně zahalen kamufláží. Co však zahalené nezůstalo, byl zajímavý volant a kousek interiéru, který na svůj profil na Instagramu přidal profil @sidewalkhustle.
Můžeme si všimnout velkého displeje před řidičem a zajímavých páček za volantem, jejichž černý střed naznačuje integraci sledování pozornosti řidiče v rámci evropské legislativy. Vpravo je sice páčka rozmazaná, při troše snahy však můžeme vyčíst písmena R, N, D, což znamená, že jde o volič převodovky.
Levou páčkou se zdánlivě ovládají světlomety i stěrače a vzhledem k absenci dedikovaných tlačítek směrových svítilen na volantu nejspíš také směrovky. Volant sám o sobě prozrazuje možná více, než by se na první pohled mohlo zdát. Zaprvé to vypadá, že se Jaguar nechystá experimentovat úplně se vším a volant má klasický kulatý tvar.
Nenajdeme na něm bohužel fyzická tlačítka, spokojit se musíme s haptickými plochami po stranách. Vidět jsou dva trackpady a dedikovaná tlačítka pro hlasové ovládání a telefonování, vpravo najdeme minimálně tlačítko pro ovládání tempomatu.
Asi nejzajímavější na volantu je jeho spodní část, která hodně připomíná staré radiátory. Zajímavé je to zejména z toho důvodu, že právě takový designový detail bychom našli také na zadní části exteriéru konceptu Type 00. Zachová ho tedy Jaguar také v produkční verzi, nebo zůstane pouze na volantu? Pokud by totiž zůstal i v exteriéru, jedno je jasné. Nový jaguar byste si na silnici s ničím nespletli.
Na to, jak bude produkční verze vypadat, si ještě pár měsíců musíme počkat. Zatím však víme, že jeho tři motory mají disponovat systémovým výkonem přesně 1000 koní a 1300 Nm točivého momentu. Budou muset rozpohybovat sedan o hmotnosti přibližně 2700 kg. Z prvních poznatků novinářů vyplývá, že je nové GT laděno na luxusní notu a přes obrovská čísla nemůžeme očekávat brutální zrychlení, jaké nabízí například Tesla Model S Plaid.
Zdroje: CarScoops, Jaguar