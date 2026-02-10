Isdera Imperator 108i je rarita s osmiválcem z mercedesu. Jedna skoro nejetá je na prodej!
Isdera Imperator 108i patří k nejvzácnějším exotům 80. let: za devět let vzniklo jen 30 kusů a techniku dodal Mercedes-Benz.
Exemplář, o kterém se dnes budeme bavit, je z druhé série má najeto pouhých 2200 km. Nese pětilitrový osmiválec M119 a podle výrobce zvládne 0–100 km/h za 5,1 s a až 285 km/h. Nechybí jasně zmapovaná historie, bohatá dokumentace ani novější servisní kontroly v Německu.
Za tímto pokladem stojí automobilový designér Eberhard Schulz, který po večerech stavěl ve volných chvílích prototyp Erator GTE, zatímco přes den pracoval u Porsche. Jeho styl měl tíhnout k čistotě Mercedes-Benzu a vůz tehdy lákal i výkonem 300 koní.
Na začátku 80. let se Schulz rozhodl jít vlastní cestou s cílem založit Isderu. O dva roky později byl na světě Imperator 108i, jehož během devíti let vzniklo jen 30 kusů. Využíval osmiválec Mercedes-Benz, který dokonale zapadl do trubkového prostorového rámu. Podvozek tvoří lichoběžníková ramena s vinutými pružinami a kotoučovými brzdami.
Tento exemplář z druhé série byl jako nový dodán do Japonska a doprovází jej úchvatná dokumentace včetně původního objednávkového formuláře i korespondence. V roce 2016 získal britskou registraci a v roce 2021 absolvoval vstupní prohlídku u německé společnosti MePoRes F. Ulbricht GmbH, která zahrnovala například kontrolu chladicího systému, klimatizace a brzd.
Nedávno před akvizicí pak Isdera s nájezdem pouhých 2.200 kilometrů prošla další kontrolou. Auto bude k vidění na dražbě RM Sotheby´s s přepokládanou cenou 13,4 až 17.4 milionu Kč
Zdroj: RM Sotheby´s I Video: Isdera