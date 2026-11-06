Itálie chce v levém pruhu dálnic zavést minimálně 100 km/h
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Italská vláda schválila návrh nového silničního zákona, který mimo jiné počítá s minimální stokilometrovou rychlostí v krajním levém pruhu vybraných dálnic. Pomalá jízda může přijít až na 160 eur. Pravidlo ještě musí projít parlamentem.
Navrhovaná hranice se nemá týkat všech italských dálnic. Platila by pouze v krajním levém pruhu dálnic s nejméně třemi jízdními pruhy v každém směru. Řidiči by tam podle návrhu nesměli jet pomaleji než 100 km/h.
Výjimkou budou situace, kdy nižší rychlost vyžaduje provoz, počasí nebo mimořádné okolnosti. Návrh výslovně počítá například s hustým provozem, silným deštěm, mlhou, nehodami či pracemi na silnici. Přednost samozřejmě budou mít také odlišné pokyny dopravního značení.
Za porušení nového pravidla má hrozit pokuta od čtyřiceti do 160 eur. Italská vláda návrh předběžně schválila 13. října 2026 a následně jej předložila parlamentu. Pravidlo tedy zatím neplatí a během legislativního procesu se ještě může změnit.
Už současný italský silniční zákon přitom zakazuje bezdůvodně jet tak pomalu, aby řidič brzdil nebo ohrožoval provoz, a zároveň obecně ukládá využívat volný pruh co nejvíce vpravo.
Zdroj: Auto Bild, alVolante, Autopista