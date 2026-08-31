Itálie chtěla zakázat seniorům používat dálnice. Ministerstvo návrh smetlo ze stolu
Kontroverzní návrh na omezení věku řidičů tehdejší předseda dopravního výboru Mario Valducci naznačil již před více než 15 lety. Teprve před pár dny se však italští zákonodárci v rámci revize italských dopravních předpisů rozhodli, jak s ním naloží - a návrh zamítli.
Podle současné italské legislativy musí Italové obnovovat řidičské průkazy skupiny A a B každých deset let až do dovršení 50. narozenin, poté každých pět let až do věku 70 let a následně každé tři roky. Nad 80 let každé dva roky.
To je výrazně striktnější systém, než jaký máme v tuzemsku. Ten se navíc letos ještě zmírnil a hranice nutné lékařské prohlídky se posunula z 65 let na 70. Do té doby stačí každých 10 let obnovit řidičský průkaz. Po dovršení 70 let musí řidič každé dva roky obnovit platnost pravidelné lékařské prohlídky.
Italští zákonodárci přitom při letošní revizi tamních pravidel silničního provozu uvažovali nad několika velmi striktními pravidly pro řidiče ve věku nad 85 let. Ospravedlňovali se cílem zvýšit bezpečnost na tamních silnicích, ovšem návrh byl velmi striktní a téměř na okraji omezení práva na svobodu pohybu.
U řidičů starších 85 let totiž návrh požadoval rovnou tři omezení: kromě zákazu jízdy po dálnicích by se takoví řidiči zároveň nesměli vzdálit více než 100 km od svého domova nebo obvyklého bydliště a museli by dodržovat nulový limit alkoholu v krvi.
Omezení množství alkoholu v krvi v Itálii momentálně platí pouze pro profesionální řidiče a začínající řidiče, u nichž ještě neuplynuly 3 roky od vydání řidičského oprávnění. Pro ostatní řidiče je limit nastaven na 0,5 ‰.
Předseda dopravního výboru Mario Valducci při prvních zmínkách o nastavení horní věkové hranice pro držení řidičského průkazu pro deník The Telegraph uvedl: „Musíme zvážit stanovení věkové hranice pro řízení – jakmile by ji řidič překročil, byl by mu řidičský průkaz odebrán.“
Mluvčí italské asociace pro bezpečnost silničního provozu Sandro Salvati tehdy pro stejný deník uvedl, že tento zákaz je: „něčím, co by se mělo vážně zvážit – i když musím říci, že jsou někteří 85letí lidé čilí jako cvrčci a jiní 65letí zase ne.“ Upozornil také na množství vychytávek moderních vozů, které mohou starší řidiče rozptylovat.
Návrh ovšem počítal s výjimkou pro seniory, kteří by poskytli přístup ke svým elektronickým zdravotním záznamům. Ty by následně byly posouzeny komisí a ta by individuálně zmírnila či zcela zrušila jednotlivá omezení.
Zákonodárci mají jasno
Výjimka však italskému ministerstvu infrastruktury a dopravy nestačila. Návrh definitivně zamítlo a uvedlo, že opatření již byla z hlavní části navrhovaných pravidel odstraněna na výslovnou žádost ministra dopravy Mattea Salviniho.
Ministerstvo místo striktních omezení plánuje zpřísnit lékařské prohlídky osob starších 85 let, které lépe zajistí bezpečnost starších řidičů i všech ostatních účastníků silničního provozu. Konkrétní změny zatím nebyly definitivně stanoveny, avšak návrhy předložené italskému senátu zahrnovaly například praktické řidičské zkoušky u řidičů od určitého věku (85 až 90), jejichž úspěšné absolvování by bylo podmínkou pro prodloužení platnosti řidičského průkazu.
Kromě toho chce také zpřísnit pravidla a postihy za vybrané dopravní přestupky. Zpřísní se postih za používání mobilního telefonu nejen za jízdy, ale také při chůzi po přechodu. Taková nedbalost může chodce vyjít na minimálně 75 € (1800 Kč). Toto opatření navazuje na řadu případů, ve kterých chodci zavinili nehodu z důvodu rozptýlení.
Chodci se navíc budou muset ujistit, zda je řidič blížícího se silničního vozidla viděl a má v úmyslu zastavit. Pokud tomu tak bude, nesmějí následně váhat ve snaze dostat se na druhou stranu silnice. Zákaz upravující odpovědnost chodců na přechodu se vztahuje i na další elektronická zařízení, jako jsou notebooky, tablety a digitální fotoaparáty.
Očekává se, že také řidiče s telefonem za volantem čekají vyšší pokuty. Pro řidiče, kteří takový přestupek udělají opakovaně, se počítá s pokutou ve výši až 2588 € (více než 60 tisíc korun) a odebráním řidičského oprávnění na jeden až tři měsíce.
U nás je maximální výše pokuty za držení telefonu za volantem nastavena na 2500 Kč na místě, případně čtyři až deset tisíc korun ve správním řízení. V obou případech řidič přijde také o čtyři body. Odebrání řidičského průkazu za takový přestupek však nehrozí. Uvítali byste zpřísnění pravidel pro chodce nebo řidiče po vzoru připravované italské legislativy?
Zdroj: CarScoops, ilsole24ore, Drive.com.au, RaiNews.it, BESIP