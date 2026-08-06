Itálie vrací peníze za mýto, pokud dálnice stojí. Má to však podmínky
Stání v zácpě cestou k moři na rozpálené dálnici dokáže spolehlivě pokazit začátek dovolené. V Itálii za tyto promarněné minuty můžete získat část mýtného zpět, nebo odjet zcela zadarmo. Kompenzační systém má ale přísná pravidla a bez jednoho klíčového papírku z mýtné brány neuvidíte ani cent.
Garantované vrácení mýta se v Itálii vztahuje výhradně na zpoždění, která způsobila údržba, rekonstrukce nebo stavební práce na silnici. Pokud vás přibrzdí dopravní nehoda, letní bouřka nebo jednoduše hustý prázdninový provoz, nárok vám nevzniká.
Aby systém kompenzaci schválil, musíte se na opraveném úseku zdržet minimálně 10 až 15 minut oproti běžnému průjezdu při povolené rychlosti 130 km/h. Podle závažnosti zdržení pak získáte zpět 25 až 100 % ze zaplacené částky.
Systém cashbacku nepokrývá všechny italské komunikace. Platí pouze na síti spravované největším operátorem Autostrade per l’Italia. Na klíčové Brennerské dálnici A22 nebo na úsecích v okolí Benátek, které spravují jiní koncesionáři, tento nárok neuplatníte.
Nezapomeňte na papírek
Veškerá administrativa probíhá přes mobilní aplikaci Autostrade per l'Italia, dostupnou pro iOS i Android. Klíčový moment nastává při samotném průjezdu mýtnou bránou. Pokud platíte kartou nebo hotovostí, musíte si z automatu vždy odebrat papírovou účtenku, tedy ricevuta nebo scontrino. Jestliže lístek nevyjede sám, stiskněte tlačítko pro jeho tisk. Bez tohoto dokladu nárok nenávratně zaniká. Účtenku následně vyfotíte do aplikace, která porovná čas vjezdu a výjezdu s databází plánovaných omezení.
Cestovatelé, kteří používají palubní jednotky typu Telepass, mají postup výrazně jednodušší. Krabičku pouze propojí se svým účtem v aplikaci a systém vyhodnocuje zpoždění na projížděných trasách automaticky. Přiklepnuté peníze se nejprve uloží do virtuální peněženky v aplikaci, odkud si je po zadání IBAN necháte poslat na svůj český bankovní účet. Zpracování a samotný převod z Itálie však může trvat i několik týdnů.
|Cena mýta v Itálii (2026)
|Trasa, vzdálenost
|Mýtné (orientačně)
|Tarvisio (rak. hranice) – Bibione (Latisana), 145 km
|11,50 € (cca 290 Kč)
|Tarvisio (rak. hranice) – Benátky, 210 km
|18,20 € (cca 455 Kč)
|Brennero (rak. hranice) – Verona, 219 km
|18,10 € (cca 450 Kč)
|Brennero (rak. hranice) – Benátky, 345 km
|25,60 € (cca 640 Kč)
|Brennero (rak. hranice) – Florencie, 447 km
|32,30 € (cca 810 Kč)
|Miláno – Řím, 563 km
|45,00 € (cca 1 125 Kč)
|Tarvisio (rak. hranice) – Řím, 730 km
|54,60 € (cca 1 365 Kč)
Zdroje: Autobild, Autostrade per l’Italia