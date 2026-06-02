Italská pětistovka ztrácí na hodnotě méně než ta česká. Všechny jsme porovnali v Poděbradech
Česká pětisetkoruna za uplynulé roky ztratila skoro pětinu hodnoty, zato italská pětistovka se těší pevnému zdraví. Jeden z nejmilovanějších veteránů se dočkal už čtyř moderních nástupců. Všechny variace na Fiat 500 porovnáme v lázeňských Poděbradech.
Myšlenka uskutečnění nostalgického porovnání veleoblíbeného mrňouska s jeho stejnojmennými pokračovateli nám nedala spát už několik uplynulých let. Jedinečná příležitost konečně nastala 22. dubna, kdy český klub Fiat Car Classic (FCC) uspořádal na kolonádě v lázeňských Poděbradech další sraz italských automobilů. Jestliže jste tuhle velkolepou akci, tradičně zpestřenou třeba stánky se středomořskými kulinářskými specialitami, moderovanou přehlídkou převleků a pro opravdové fajnšmekry i orientační soutěží, zatím neměli čest navštívit, doporučujeme to v příštím dubnu napravit.
Letos se nad městem stejně jako loni rozevřelo typické azzurro – blankytně modrá obloha se zářícím sluncem a bez jediného obláčku. Hlavních hvězd všech italských značek se letos na kolonádě sjely tři stovky, což je počet na tuzemské podmínky těžko uvěřitelný.
Padesátiletá přehlídka
Romanticky vyletněná dubnová sobota poskytuje dokonalé zázemí k setkání všech pětistovek počínaje řadou 500 Nuova, představenou 4. července 1957. Protože spousta účastníků zdolá cestou na poděbradský sraz značné vzdálenosti, organizátoři pro ně vždy pronajímají místní kemp. A právě sem míříme na osmou ranní v sedmiletém MPV Fiat 500L, narychlo zapůjčeném ze sítě AAA Auto. Moderní velkoprostorový model 500L se chlubí stejným označením jako miniauto z padesátek, u něhož písmeno L označovalo výbavu Lusso (česky luxus). Karoserie je však proti němu o odvážných 34 cm vyšší a výkon přeplňovaného motoru 1.4 T-Jet překonává původní vzduchem chlazený dvouválec téměř sedminásobně!
Na celou fotoprodukci máme vyhrazeny pouze dvě hodiny, účastníci se pak přesunou na návštěvníky obleženou kolonádu. Nezbývá než na místě zadržet jedinou zbylou účastnici s lidovým vozítkem ročníku 1970. Cestu jí zatarasí zbylá trojice modelů z posledních dekád, vyslaná pražským Autocentrem Dojáček. A do toho vyřizujeme žhavý telefonát od místopředsedy FCC Ondry Kroutila přímo z kolonády: „Chcete ještě tu giardinieru?“ Po rezolutním „Jasan!“ do kempu vysílá vzácné třídveřové kombi v ještě vzácnější verzi Autobianchi. Na místě je za pár minut.
Ze severu i Balkánu
Přestože v kempu se to všemožnými fiaty hemží už od včerejšího odpoledne, skutečný rozruch na ploše poseté klasikou smísenou s obytnými vozy nastává až v sobotu krátce po probuzení. Společné pózování všech pětistovek – od modelu Nuova přes praktickou současnost až po elektrickou budoucnost – vytváří exkluzivní zátiší, jež na žádném společném snímku nikde jinde nenajdete.
Jestliže každé sběratelsky zajímavé auto má vlastní komunitu, pak milejší uživatele než v případě původního Fiatu 500 Nuova jsme zatím nikde jinde nepotkali. Jak se na vlastní oči přesvědčujeme, tohle není běžná skupina přátel, ale jedna velká rodina, kde na věku ani jiných podobných hloupostech nezáleží. Pětistovku odjakživa provází pověst auta sbližujícího lidi, což se říkalo už za její kariéry, kdy údajně spojila italský sever s jihem. Sicílii s pevninou sice v roce 1860 oficiálně sjednotil vůdce nacionalistů Giuseppe Garibaldi, tentýž záslužný čin však byl o sto let později přičítán i Fiatu 500. Vždyť se podívejte do těch okouzlujících očí… Očarují prostě každého!
Domácím původem se však chlubí pouhá čtveřice účastníků – nejstarší model 500 Nuova (vyprodukovaný v sicilské továrně Termini Imerese), kombi Autobianchi Giardiniera (Desio), SUV 500X (Melfi) a elektrický model 500E (Mirafiori). Zato MPV 500L pochází ze srbského Kragujevce a moderní spalovací minihatchback z polského závodu Tychy.
Tvář všech šesti fiatů vychází te stejné předlohy, již vytvořil designér Dante Giacosa, během půlstoletí se však na vnějším vzhledu změnilo mnohé. Jako první nás po nastartování fascinuje odér mixu spáleného benzinu s olejem z nejstarší dvojice, tuhle vůni prostě odmalička milujeme. Pro posádky sice manévry na zatravněné ploše nejsou zrovna nejpohodlnější, ale čichové vjemy ostatní přihlížející nostalgicky přenášejí do časů bezstarostného dětství. Jako by to bylo včera…
Od dvou válců k turbu
Na vyletněné přírodní ploše si prohlížíme nejen výstavu automobilového designu, ale současně také nejrozmanitější pohonné koncepce. Třímetrovým vozítkům z počátku sedmdesátých let stačil k důstojnému pohybu vzduchem chlazený dvouválec půllitrového zdvihového objemu, umístěný nikoliv pod přední kapotkou, ale v zádi vozu. První z novodobých pokračovatelů si vpředu veze legendární dvanáctistovku z řady FIRE, představené už v roce 1985 pro pandu a uno. Z nabídky pětistovky vypadl nesmrtelný osmiventilový čtyřválec před dvěma roky, dnes je k mání už jen verze 1.0 Hybrid. FIRE však stále žije pod kapotou pandy, už ale pouze v plynové variantě LPG.
Bazarové MPV 500L sází na svižný italský přeplňovaný čtyřválec 1.4 T-Jet, známý i z kompaktů Bravo, Linea či Tipo. Není sice nejhospodárnější, ale svezl nás sem důstojně a v absolutní tichosti.
Šestnáctistovka E-Torq pod kapotou crossoveru 500X má pro změnu americké kořeny, za jejím vývojem stojí Chrysler. Tenhle spolehlivý motor vlastně ničím zvláštním nevyniká, zato má však předpoklady pro život věčný. Všechny tři posledně zmiňované novodobé pětistovky mohly být jako nové dodávány také s úspornými diesely, dnes už se však s tímto agregátem 1.3 Multijet jako nové nabízí pouze 500X. Maličká pětistovka se s ním na tuzemském trhu rozloučila už před osmi lety. A výroba 500L z někdejší jugoslávské továrny Crvena Zastava loni po deseti letech skončila.
Jaká bude ta příští…?
Čas chvátá, hosté na kolonádě čekají. Proto rychle usedněme za volanty a prozkoumejme interiéry, majitelé nejstarších pětistovek už začínají ve stoupajícím slunečním žáru netrpělivě sledovat hodinky. Uživatele nejklasičtějších modelů obdivujeme, do veleskromného autíčka je pro většinu pasažérů potíž se vůbec nasoukat. Jenže o to intenzivněji pak těsné souznění s maličkou pětistovkou vnímáme. Do malebné kabiny s jednoduchým přístrojovým štítem, tvořeným jediným kruhovým ukazatelem, ze všech stran proniká působivý lak zevnějšku. A jestliže dnes se automobilky u retromodelů o podobnou autenticitu snaží vytvářením všemožných barevných obkladů, zde se interiér podařilo sympaticky vykolorovat naopak prostým nezakrytím plechů. Přesto si tu připadáme jako v galerii… miniatur.
První novodobá pětistovka se světu představila až dlouhých 32 let po ukončení výroby nuovy. Na její odkaz však nikdy nezapomněla, což je v interiéru jasně vidět. Přestože jde stále o miniauto a kabina zůstává pocitově stísněná, ve skutečnosti se vnější šířka vozu zvětšila o téměř 31 centimetrů. A uvnitř je to sakra znát! Nenalakovanou plochu na palubní desce evokuje plastový obklad v barvě vozu, zůstal zde i jednoduchý centrální přístrojový štít s krycí kapličkou. Ze všech detailů čiší hravost. Nedivíme se, že si tohle roztomilé retro zajistilo dlouhodobou celosvětovou popularitu.
„Mají to jako vždycky vtipně vymyšlené, holt Italové!“ usmívá se nad elektromotorem uloženým právě v bateriovém fiatu jeden z účastníků naší fotoprodukce. „Na rozdíl od jiných automobilek elektromotor zavěsili na běžných silentblocích jako spalovací agregát,“ ukazuje do útrob elektromobilu. Je tedy velmi pravděpodobné, že produkční éra spalovacího Fiatu 500 bude ještě dlouho pokračovat…
Také bateriový model si zachovává stylovou a líbivou kabinu s výraznými prvky odkazu na nadcházejícího sedmdesátníka. Novou identitu charakterizuje číselné logo na chladičové stěně i středu volantu místo firemního nápisu automobilky. Ten už nyní najdeme jen na zadních dveřích. Vnější tvář poslední evoluce působí výrazným jednolitým dojmem, světlomety už nejsou kruhovité, ale znázorňují půlkruhy umělecky dotvořené diodami na kapotě. Vytvoření důstojného moderního následníka celosvětově milovaného fiátku bylo přetěžkým úkolem, jehož splnění se turínským designérům povedlo na jedničku.
Hrátky s prostorem
Původní Fiat 500 Nuova se dočkal nejen úsporně vyřešeného kabrioletu s pevnými sloupky a okenními rámy, ale také praktického „velkého“ modelu Giardiniera. O kombi na bázi automobilu s motorem umístěným vzadu se v dávné minulosti pokoušely i československé značky Škoda nebo Tatra, Fiatu se však koncept podařilo dotáhnout do sériové podoby. Třídveřová giardiniera se představila v roce 1960, tedy stejně jako třeba první Octavia Combi. Motor maličkého italského kombi byl na rozdíl od běžné pětistovky uložený vzadu naplocho, aby nenarušoval přepravní prostor. Rodinným nárokům vyšel vstříc rovněž prodloužený rozvor náprav.
Už po šesti letech produkce se giardiniera kupodivu osamostatnila, logo Fiatu na přední stěně vystřídal znak lidové automobilky Autobianchi. S tím si kombi vystačilo dalších jedenáct let, než se produkční linka v roce 1977 zastavila. Dokonce tak giardiniera krátkou pětistovku ve výrobě o dva roky přežila. Přitom se na rozdíl od ní nikdy nepodrobila přesunutí pantů bočních dveří z prostředního na přední sloupek, takže se do interiéru kombi vždy nastupuje výhradně archaickým vyklopením dveří vzad, jako třeba u Škody 1101 Tudor.
Na ideu giardiniery vzdáleně navázalo v roce 2012 MPV Fiat 500L, které o rok později přivedlo na svět odvozené kombi Living s nabídkou až sedmimístného interiéru. Zrodila se tím nejrozměrnější pětistovka všech dob, nástupce novodobé multiply rozprostírající se na velkorysé délce 4352 mm.
Naopak poslední derivát s označením 500X se koncem roku 2014 zhlédl v módě SUV. Vedle terénních proporcí zároveň jako jediný z rodiny 500 dokázal nabídnout pohon všech kol. Také tento model však aktuálně dozrál do samého závěru kariéry, jeho přímý nástupce totiž dorazí na trh ještě letos.
Sběratelský zájem stoupá
Nyní už opět maličké dvouválce v elegantně zaoblených zádích zběsile chroptí, následuje očekávaný přesun na nedalekou lázeňskou kolonádu. A protože s moderními modely nechceme mezi klasickými skvosty příliš vyčnívat, zatím je důkladně zkoumáme v detailech a shodujeme se, že retro má budoucnost.
Do centra Poděbrad dorážíme před polednem, kdy už na asfaltových plochách okolo lázeňských budov nenacházíme jediné volné místo. A že je skutečně nač se dívat – číselně to vyjádříme následovně: 124, 125, 126, 127, 131, 850, 2300 S Coupé, cinquecento, seicento…
Z dálky už na nás přes kolemjdoucí davy mává Marek, majitel naší giardiniery. Než se tedy vydáme vstříc nekonečně krásné italské podívané, zastavíme se ještě na pár fotografických detailů. Jako správný nadšenec se majitel hned chlubí dalšími vlastními skvosty: „Ten modrý kousek, co jste dnes fotili, je verze 500 F. Taky si ji doma hýčkám. A k tomu i 500 L,“ láká nás na návštěvu na Liberecko. Tomu se odolat nedá, a tak rozevíráme diář s hledáním nejbližšího možného termínu. Mimochodem svoji krémovou giardinieru si opravil v domácí garáži a renovace mu zabrala přesně na den jediný rok.
Nejmilejší zahájení sezony
Setkání s jedním z nejoblíbenějších a zároveň nejmenších automobilů světové historie je vždy velmi příjemný zážitek. Naposledy jsme pětistovky v Auto Tipu Klassik nostalgicky porovnali před sedmi roky. Tehdy byly dvě. Spolu s příchodem elektromobilu jsme se rozhodli do hry zapojit i další moderní alternativy slavného italského jména Fiat 500. V závěru obvykle doporučujeme verzi, do níž bychom ihned naskočili. Není překvapením, že u nás nejvíc zabodovala klasická nuova. Přesto bych si domů vybral giardinieru.
Prcek si přidal 66 cm
Vnější rozměry maličké pětistovky se od původní nuovy přes polské modely až po elektromobil prodloužily o 662 mm. Přesto jde o jedna z nejmenších čtyřmístných aut na trhu. Klasická dvouválcová varianta dokáže zaujmout v kterékoliv verzi, u mladší z Polska bychom se zaměřili na limitované série. A že jich Italové za šestnáct let stihli předvést: First Edition, Riva, Collezione, Anniversario, Dolcevita, Mirror, Star, Rockstar, Vintage ´57, Spiaggina ´58, Pink, Yachting, Barbie, 60th Anniversary, F1 Limited Edition, 500 by Diesel, BlackJack, Giallissima, 500 by Repetto, 500 for Ferrari, Comics Edition, Aria, ID, 500 by Gucci, America, Street, Pink Ribbon, Colour Therapy, GQ, Cult, La Petite Robe Noire by Gurlain, Cattiva, Riviera Maison, Tricolore, Ron Arad, Urbana, Linea Rossa, Abarth 695 Edizione Maserati…
Fiat 500 v řeči superlativů
Za 66 let od představení modelu Nuova stihl Fiat 500 zazářit v mnoha různorodých disciplínách. Nejenže se stal spolehlivým stylovým společníkem celebrit, sluhou pizzerií a pojízdnou vizitkou spousty firem, kouzlo jeho osobnosti tkví i v neopakovatelných událostech či křiklavých verzích. Odkrýváme nejzajímavější perličky na téma legendární italské pětistovky.
Nejkurióznější
Na Capri v Neapolském zálivu jezdí taxíky, jaké nikde jinde nenajdete.Vesměs jde o speciály s otevřeným nebem nad hlavou, v kabriolety se na tomto slunném ostrově umějí proměnit třeba C4 Picasso nebo Fiat Marea. Vůbec nejraritnější je však MPV Fiat 500L v úpravě specializované firmy Castagna Milano.
Nejrychlejší
Abarth 500 Esseesse – tak zní označení speciálu, jenž z přeplňované čtrnáctistovky vydoluje 118 kW, 230 N.m a letí 211 km/h.
Nejužitečnější
Nápad na stavbu kombi 500 C Giardiniera automobilka poprvé zrealizovala v roce 1949, sériový model s výdřevou karoserie se vyráběl následujících šest let.
Nejnižší
Unikátní Fiat 500 Coupé Zagato s dvěma hrby na střeše patří k nejvzácnějším specialitám, kusová výroba probíhala v domácí Itálii.
Nejstarší
Označení Fiat 500 využíval už předválečný model s přezdívkou Topolino (myška), vyrobený ve více než půlmilionové sérii v letech 1936 až 1955.
Nejkratší
Nejmenší pětistovku jsme objevili před čtyřmi lety na obřím srazu FCC v pražské Troji. Ke stavbě přívěsu posloužil vyřazený vrak.
Mezi příslušenstvím u nás zvítězil stylový přívěs za Fiatem 500 – vyrobený rovněž z pětistovky |
Zdroj: Auto Tip Klassik