Italská stopka dieselům: Sever země zakazuje vjezd milionům aut, včetně populární octavie!
Severní Itálie nekompromisně zpřísňuje ekologické zóny a do svých měst postupně zakazuje vjezd naftovým autům. Omezení nyní dopadají i na dříve běžné rodinné diesely plnící normy Euro 4 a Euro 5. Kterých regionů a měst se stopka týká, jak si jednoduše ověřit emisní třídu vlastního vozu a jak se na cestách po Pádské nížině vyhnout vysokým pokutám?
Omezování dopravy na severu Itálie není pouhým politickým výstřelkem tamních starostů. Pádská nížina je kvůli své geografické poloze sevřená mezi horskými masivy a trpí chronickým nedostatkem proudění vzduchu. Smog a jemný prach se tu drží jako těžká deka. Evropská komise vede s Římem kvůli zdejšímu dlouhodobému překračování limitů znečištění ovzduší řízení už od roku 2014 a hrozí astronomickými sankcemi.
Italské regiony tak musely přistoupit k radikálním krokům. Pravidla se zpřísňují ve čtyřech klíčových oblastech: v Piemontu, Lombardii, Benátsku a v regionu Emilia-Romagna. Zákazy se zpočátku týkaly jen poměrně starých vozidel, postupně však smyčka utahuje hrdlo i výrazně modernějším motorům, zejména dieselovým.
Omezení se v praxi dotýkají prakticky všech měst a obcí s populací nad 30.000 obyvatel. Naftová auta tak naráží na stopku v drtivé většině turistických i průmyslových center – od Turína, Milána, Bergama a Brescie přes Veronu, Padovu či pevninské Mestre u Benátek až po Bolognu, Parmu a Modenu.
Jak se přímo za volantem rychle zorientovat? Zlatým pravidlem je sledovat značení na okrajích měst. Na hranicích chráněných zón narazíte na bílé dopravní značky s označením ZTL (Zona a Traffico Limitato), které bývají doplněné podtabulkami Misure antismog s ikonou kamer a konkrétním výčtem zakázaných emisních tříd.
Pro rychlou orientaci na trase navíc platí jednoduchá pomůcka: dálnice, dálniční obchvaty (tangenziali) a cesty k záchytným parkovištím P+R jsou ze zákazů plošně vyňaty, takže dokud nesjedete z obchvatu přímo do vnitřní městské zástavby, pokuta nehrozí.
Od veteránů po dvojkovou octavii
Nejtvrdší dopad pocítili majitelé nejstarších vozů. Naftová auta plnící normu Euro 0, Euro 1 a Euro 2 mají v obcích a městských aglomeracích severní Itálie vystavenou trvalou stopku. Zákaz pro ně platí celoročně, dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu. Podobně nekompromisní metr platí i pro staré dvoutaktní motocykly.
Příliš mnoho prostoru k dýchání nemají ani majitelé vozidel s normou Euro 3 a Euro 4. S dieselem Euro 3 do měst v pracovní dny legálně nevjedete prakticky nikde. Norma Euro 4 má vjezd zakázán od pondělí do pátku v časech od půl osmé ráno do půl sedmé večer. Během zimní sezóny se navíc situace denně monitoruje. Pokud limity polétavého prachu překročí povolené hodnoty několik dní po sobě, úřady vyhlásí smogovou pohotovost a zákaz pro Euro 4 se okamžitě a automaticky rozšiřuje i na víkendy a svátky.
Největší emoce však rozvířil plánovaný zákaz pro normu Euro 5. Jde o naftová auta vyráběná zhruba mezi lety 2009 a 2015, tedy o nesmírně populární modely typu Škoda Octavia II po faceliftu či Octavia III, Volkswagen Passat B7 nebo Ford Focus třetí generace. Původně měly tyto diesely z měst zmizet už dříve, ale masivní odpor veřejnosti, obavy ze sociálních dopadů a tlak automobilového průmyslu donutily italskou vládu zákaz v řadě oblastí odložit. Nejnovější termín ostrého startu celoplošných omezení pro Euro 5 je stanoven na 1. října 2026.
Majitelé benzinových aut mohou zůstat v relativním klidu. Protože benzinové motory neprodukují takové množství pevných částic, omezení se jich dotýkají minimálně. Stopku mají víceméně jen nejstarší ročníky normy Euro 0 a Euro 1, zatímco od normy Euro 3 výše mají benzínové vozy do městských zón volný vjezd.
|Emisní norma
|Roky výroby (přibližně)
Příklady dieselových vozidel (orientačně)
|Euro 3
|2000 – 2005
|Škoda Octavia I (1.9 TDI), VW Golf IV, VW Passat B5.5, Ford Focus I (1.8 TDCi), BMW řady 3 E46
|Euro 4
|2005 – 2009/2011
|Škoda Octavia II (1.9 TDI/2.0 TDI PD), VW Passat B6, VW Golf V, Ford Focus II, BMW řady 3 E90 (starší verze)
|Euro 5 (aktuální terč omezení)
|2009/2011 – 2015
|Škoda Octavia II FL/III (1.6 TDI, 2.0 TDI CR), VW Golf VI, VW Passat B7, Ford Focus III (1.6/2.0 TDCi), Audi A4 B8, VW Tiguan I
|Euro 6 (bez omezení vjezdu)
|2015 a novější
|Škoda Octavia III FL/IV, Škoda Superb III, VW Passat B8, VW Golf VII/VIII a drtivá většina moderních dieselů (často se systémem AdBlue)
|U benzínových motorů platí, že stejně staré ročníky obvykle plní o jednu až dvě třídy přísnější normu než jejich naftové protějšky.
Jak zjistit emisní třídu vozu
Pro ověření přesné emisní normy konkrétního vozidla nestačí spoléhat se na generaci vozu či rok výroby, protože mnohé automobilky plnily přísnější limity s předstihem či v rámci dílčích modernizací.
Klíčový údaj se nachází v Technickém průkazu vozidla (Osvědčení o registraci vozidla část II.) v kolonce V.9 pod názvem Předpis EHS/ES nebo EHK. Tento papírový doklad se však již nově nevydává a řidiči nemají povinnost jej u sebe mít. Pokud jej tedy fyzicky nevlastníte, nejsnadnější cestou k získání 100% jistoty je nahlédnutí do digitálního Portálu dopravy, oficiální aplikace eTechničák či online služby Karta vozidla. Tam rovněž v kolonce V.9 najdete buď přímo kód emisní třídy, nebo příslušný normativní kód, podle kterého lze přesnou normu snadno dohledat v převodních tabulkách.
Přísné pokuty a kličky pro místní
Ignorování zákazů se může cestovatelům prodražit. Za neoprávněný vjezd do omezené zóny hrozí podle italského zákona o silničním provozu pokuta od 168 do 679 eur. Pokud vás policie při stejném přestupku přistihne v průběhu dvou let opakovaně, riskujete navíc pozastavení platnosti řidičského průkazu na dva týdny až jeden měsíc.
Zajímavostí je, jak se s přísnými pravidly vyrovnávají sami Italové. Domácí řidiči, kteří nechtějí starší auto hned prodávat, mohou využít systém zvaný Move-In (MNOitoraggio dei Veicoli INquinanti). Do auta si nechají nainstalovat telematickou jednotku, jakousi černou skříňku, která odesílá data do centrálního systému. Výměnou za to získají roční příděl kilometrů, které mohou v zakázaných zónách odjet bez ohledu na emisní třídu. Zahraniční turisté však mají k tomuto systému ztížený přístup.
Karavany v ohrožení, dálnice jako spása
Nová pravidla představují velkou čáru přes rozpočet zejména pro milovníky kempování. Značná část flotily starších i novějších obytných dodávek a kempingových vozů staví na podvozcích typu Fiat Ducato či Ford Transit s naftovými motory plnícími právě normu Euro 4 nebo Euro 5. Pro cesty do kempů v okolí gardského jezera nebo do vnitrozemí je tak nutné trasu plánovat s maximální opatrností.
Dobrou zprávou zůstává, že dálniční síť je ze zákazů vyňatá. Pokud severní Itálií pouze projíždíte po dálnici směrem na jih, nebo směřujete přímo na velká záchytná parkoviště na okrajích měst propojená s metrem či vlakem, pokuta vám nehrozí. Zákazy začínají platit až ve chvíli, kdy sjedete do vnitřního území obcí s populací zpravidla nad 30.000 obyvatel.
Při cestování do severoitalských regionů nepomohou žádné univerzální nalepovací známky, jaké známe z Německa či Francie. Itálie podobné celostátní plakety nepoužívá.
Zdroje: ADAC, Auto Rattix, Auto-mania, Kanzlei Bussgeld, Sky TG24, WKO