Iveco přechází pod indická křídla. Tata Motors drží většinový podíl
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Tata Motors zaplatila za akcie Iveca v přepočtu 92,5 miliardy korun a bude je stahovat z burzy. Zavázala se udržet při životě mimo jiné i značku Iveco Bus, která vyrábí autobusy ve Vysokém Mýtě.
Italská automobilka Iveco je známá užitkovými vozidly od dodávek až po kamiony a ve Vysokém Mýtě vyrábí také autobusy. Loni oslavila 50 let na trhu a letos se stala součástí indického automobilového giganta Tata Motors. Ten čerstvě drží 89,42 % kmenových akcií.
Pro firmu to samozřejmě znamená i výměny na pozicích nejvyššího vedení. Předsedu správní rady nově vykonává Natarajan Chandrasekaran, který je zároveň předsedou představenstva skupiny Tata Group. K dalším členům správní rady patří Pathamadai Balachandran Balaji, který je zároveň finančním ředitelem Tata Motors a generálním ředitelem JLR. Na pozici generálního ředitele zůstává Olof Persson, který toto místo drží od července 2024.
Čerstvé dokončení transakce v celkové hodnotě 3,8 miliardy eur (92,5 miliardy korun) je završením rok trvajícího procesu převzetí. Tata v současnosti ještě nabízí akcionářům odkup akcií, pak je stáhne z burzy. Sídlem společnosti i nadále zůstává italský Turín a Tata se zavázala udržovat mimo jiné i značku Iveco Bus.
Iveco bylo dosud ovládáno rodinou Agnelli, do níž se řadí mimo jiné zakladatel Fiatu Giovanni Agnelli a jejíž členové jsou součástí nejvyššího vedení, nebo jiným způsobem ovládají např. Ferrari, Stellantis či fotbalový klub Juventus Turín.
Součástí dohody je i rozdělení Iveca. Divize obranného průmyslu zůstává v italských rukou, koupila ji tamní zbrojovka Leonardo, uvádí web Zdopravy. Fabrika ve Vysokém Mýtě však přechází pod indické vedení. Kromě ní má Iveco továrny ve Francii, Německu, Velké Británii, Číně a Latinské Americe. Celkem celosvětově zaměstnává 36 tisíc lidí.
Zdroje: Iveco, Zdopravy.cz