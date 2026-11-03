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Iveco přechází pod indická křídla. Tata Motors drží většinový podíl

Iveco Crossway Hybrid

Iveco Crossway Hybrid Zdroj: Iveco

Iveco Crossway Hybrid
Iveco Crossway LE (od 2017)
Iveco Crossway LE (od 2017)
Iveco Crossway LE (od 2017)
Iveco Crossway LE (od 2017)
Iveco Crossway LE (od 2017)
Iveco Streetway Elec
Iveco Evadys
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Marek Bednář
Marek Bednář
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Tata Motors zaplatila za akcie Iveca v přepočtu 92,5 miliardy korun a bude je stahovat z burzy. Zavázala se udržet při životě mimo jiné i značku Iveco Bus, která vyrábí autobusy ve Vysokém Mýtě.

Italská automobilka Iveco je známá užitkovými vozidly od dodávek až po kamiony a ve Vysokém Mýtě vyrábí také autobusy. Loni oslavila 50 let na trhu a letos se stala součástí indického automobilového giganta Tata Motors. Ten čerstvě drží 89,42 % kmenových akcií.

Pro firmu to samozřejmě znamená i výměny na pozicích nejvyššího vedení. Předsedu správní rady nově vykonává Natarajan Chandrasekaran, který je zároveň předsedou představenstva skupiny Tata Group. K dalším členům správní rady patří Pathamadai Balachandran Balaji, který je zároveň finančním ředitelem Tata Motors a generálním ředitelem JLR. Na pozici generálního ředitele zůstává Olof Persson, který toto místo drží od července 2024.

Čerstvé dokončení transakce v celkové hodnotě 3,8 miliardy eur (92,5 miliardy korun) je završením rok trvajícího procesu převzetí. Tata v současnosti ještě nabízí akcionářům odkup akcií, pak je stáhne z burzy. Sídlem společnosti i nadále zůstává italský Turín a Tata se zavázala udržovat mimo jiné i značku Iveco Bus.

Iveco bylo dosud ovládáno rodinou Agnelli, do níž se řadí mimo jiné zakladatel Fiatu Giovanni Agnelli a jejíž členové jsou součástí nejvyššího vedení, nebo jiným způsobem ovládají např. Ferrari, Stellantis či fotbalový klub Juventus Turín.

Součástí dohody je i rozdělení Iveca. Divize obranného průmyslu zůstává v italských rukou, koupila ji tamní zbrojovka Leonardo, uvádí web Zdopravy. Fabrika ve Vysokém Mýtě však přechází pod indické vedení. Kromě ní má Iveco továrny ve Francii, Německu, Velké Británii, Číně a Latinské Americe. Celkem celosvětově zaměstnává 36 tisíc lidí.

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Za volantem Iveca Daily a eDaily • Marek Bednář/Auto.cz

Zdroje: Iveco, Zdopravy.cz

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