Jaecoo 5 1.6 TGDI 7DCT vs. Mitsubishi Grandis 1.3 DI-T 7DCT – Dvě novinky na startu
Segment kompaktních SUV se nedávno rozrostl o dvě zajímavé novinky, Jaecoo 5 a Mitsubishi Grandis. Oba vozy zatím zůstávají ve stínu zavedenějších modelů, ale pozornost si rozhodně zaslouží.
Dojem, cena, prostor
Pokud se podíváte do loňských i letošních prodejních statistik, nejsilnější skupinou jsou u nás SUV-C. Mezi ně se započítávají kompaktní i středně velká SUV, přičemž jejich podíl v segmentu je zhruba poloviční. Seznam těch kompaktních je hodně dlouhý a koncem loňského roku se k němu přidaly i Jaecoo 5 a Mitsubishi Grandis.
Čínský výrobce má přitom velké ambice a svůj nejmenší model u nás prodává pouze s normálním benzinovým motorem, takže by mohl oslovit řadu konzervativnějších zákazníků. Japonské Mitsubishi zase vsadilo na spolupráci se značkou Renault. Její grandis je vlastně jen převlečený francouzský model Symbioz, takže jde o vyzkoušenou a osvědčenou koncepci i techniku, která by evropským motoristům měla být blízká.
DOJEM
Abychom byli upřímní, většina čínských aut se nám nelíbí a přijdou nám divná. V případě Jaecoo musíme svůj názor poopravit. „Pětka“ není přeplácaná a jednoduché linie autu sluší. Hranatá karoserie s dlouhou přídí, vzpřímenějším čelním sklem nebo rovnou střechou dává vozu drsnější výraz, který umocňuje obrovská maska s vertikálními lamelami. Čistý design a velké prosklení ale zároveň působí prémiově. Je jasné, že se čínští designéři inspirovali u britského Range Roveru, což dokládají i linie zadní části s úzkými světly.
Název Grandis se vrací po dvaceti letech, i když původně označoval prostorné MPV. Novinka na něj svým způsobem navazuje, protože zvýšená protažená karoserie může připomínat MPV, i když je grandis označovaný jako SUV.
Díky delšímu zadnímu převisu je linie vozu vyváženější než u krátkého ASX. Bohužel se japonské značce nepodařilo tento model dostatečně odlišit od francouzského vzoru a až příliš připomíná originální Renault Symbioz. Pozměněná je jen maska chladiče se svislými lamelami, která opticky vytváří jeden celek s nasávacím otvorem ve spodní části nárazníku. Kapota, světla, a dokonce i diody denního svícení po stranách jsou shodné. Ani se zadní částí si u Mitsubishi příliš hlavu nelámali.
