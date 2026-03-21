Jaecoo 7 dostává novou verzi s klasickým hybridem. V Česku bude ještě letos
V Evropě populární Jaecoo 7 se po spalovací a PHEV verzi dočkalo také klasického full-hybridu. Dostává už dobře známou techniku, posouvá ale cenu do velmi ambiciózních výšin.
Hybridní pohony bez dobíjení, tzv. full-hybridy, jsou dnes dominantou zejména japonských a korejských značek. Z Evropanů je zatím prodává pouze Renault a Dacia, přidává se také americký Ford. U ostatních značek se pod názvem hybrid obvykle skrývá nějaká forma 48V mild-hybridu. Stále častěji se ale objevují také hybridy z Číny. Po Dongfengu nebo MG na ně začíná dávat větší důraz také Chery a jeho značky Omoda a Jaecoo.
Už dnes se na našem trhu dá koupit Chery Tiggo 4 HEV a Omoda 5 SHS-H, které mají obě stejný hybridní pohon. Založený je na přeplňované patnáctistovce a kombinovaný s hybridní převodovkou a elektromotorem. V Tiggu 4 má systém celkový výkon 120 kW, v Omodě 5 165 kW. Kombinovány jsou s baterií o kapacitě 1,83 kWh, která umožní pár krátkých kilometrů elektrické jízdy.
Letos nabídku doplní další dva hybridní modely se stejným systémem. U Chery půjde o větší model Tiggo 7, který se dnes v Česku nabízí se spalovacím motorem nebo plug-in hybridem. Více o tomto voze ale zjistíme až po představení příští týden. Očekávat se každopádně dá silnější varianta systému použitá v Omodě 5.
Brzy jej doplní také hybridní varianta nejúspěšnějšího vozu Chery v Evropě. Jaecoo 7 SHS-H má opět stejný systém jako Omoda 5, tedy patnáctistovka s hybridní převodovkou a celkovým výkonem 165 kW. Auto zrychlí na stovku za 8,3 sekundy a slibuje spotřebu 4,54 l/100 km. Auto bylo zatím uvedeno ve Velké Británii, kde začíná na ceně v přepočtu 828 000 Kč. Tam se ukázalo i v nové výbavě Black Luxury, která na karosérii přidává černé prvky.
To už je na čínský vůz ambiciózní cenovka, konkurence přitom není o moc dražší. Hybridní Hyundai Tucson začíná na 799.900 Kč, příbuzná Kia Sportage na 859.980 Kč. Toyota Corolla Cross je za 814.900 Kč a Ford Kuga za 740.900 Kč. Velkou konkurencí bude pro nové Jaecoo právě Omoda 5 z vlastní stáje, která se systémem SHS-H vyjde na 749.000 Kč.
Jaecoo 7 je od loňského vstupu na evropský trh jedním z nejúspěšnějších čínských vozů vůbec. Například ve Velké Británii se už v některých měsících dostalo na druhou pozici v prodejích celkově. V Česku je za první dva měsíce tohoto roku na 15. pozici, s 385 kusy jde letos o jasně nejpopulárnější čínské vozidlo. Minulý rok skončilo s 1227 prodanými kusy na 42. místě. Dnes se u nás prodává kromě spalovací verze také jako plug-in hybrid.
