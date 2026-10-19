Nové Jaecoo 8 už je v Česku: Výkonný plug-in hybrid s velkou baterií cenou překvapí
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Vrcholný model čínské značky Jaecoo vsadil na plug-in hybridní pohon s pohonem všech kol a kapacitním trakčním akumulátorem. Český ceník je jednoduchý, základní cena sympatická.
Zejména kvůli přetlaku výrobních kapacit v Číně spousta tamních automobilek v posledních letech vstoupila do Evropy, čímž následovala mimořádně úspěšné MG s britskými kořeny. Vedle elektromobilů, na které si více než dva roky vztahují dodatečná cla, Číňané sázejí především na stále populárnější plug-in hybridy. V tomto případě se většinou můžeme těšit z velkých trakčních akumulátorů, které dovolují klidně i více než 100 elektrických kilometrů na jedno nabití.
V případě přes 4,8 metru dlouhého Jaecoo 8 SHS-P máte k dispozici rovnou 34,46 kWh, což je obdobná hodnota jako třeba u elektrické Škody Citigo. Čínské SUV s takhle velkou baterií zvládne až 134 kilometrů bez spuštění přeplňovaného zážehového čtyřválce o objemu 1,5 litru s výkonem 105 kW. Tomu pomáhají hned dva přední trakční elektromotory se 75 a 90 kilowatty a třetí jednotka vzadu se 175 kW. Systémový výkon je 315 kilowattů, celkový točivý moment činí 580 Nm. S ohledem na hmotnost 2260 kg jaecoo na stovku zrychlí za 5,8 sekundy, maximální rychlost je omezena na 180 km/h.
Díky kombinaci velké baterie s podporou stejnosměrného dobíjení o výkonu až 70 kW se 70litrovou palivovou nádrží uvádí Jaecoo 8 celkový dojezd přes 1000 kilometrů. Potěší také podpora funkce V2L pro dobíjení externích elektrických zařízení o výkonu až 3,3 kilowattů.
Jedna výbava, téměř bez příplatků
V Česku je Jaecoo 8 dostupné pouze v jediném výbavovém stupni Exclusive, jehož cena díky 50tisícovému bonusu startuje na akční ceně 1.299.000 Kč. Linie je již v základu velmi dobře vybavena. Ve standardu máte například adaptivní tempomat, asistenty pro udržení v jízdním pruhu, pro změnu jízdního pruhu, pro jízdu v koloně, vyhýbání se překážkám, sledování mrtvého úhlu, upozornění na provoz za vozem, 10 airbagů včetně kolenního a centrálního vaku mezi předními sedadly, 20palcová litá kola, automatické světlomety s asistentem dálkových světel či samočinné stěrače s dešťovým senzorem.
Dále máte k dispozici 12V zásuvku v zavazadelníku a vpředu, bezdrátovou nabíječku s aktivním chlazením, bezdrátové rozhraní Apple CarPlay a Android Auto, porty USB A o výkonu 10,5 W a USB C s 27 W, audiosystém Sony se 14 reproduktory (jeden z nich je i v hlavové opěrce řidiče), dvojici 12,3palcových displejů, sedmimístný interiér v černé kůži Nappa a masážní přední sedadla s ventilací a vyhříváním. Odvětrávaná a klimatizovaná jsou též zadní sedadla.
Vedle předních a zadních parkovacích senzorů je ve standardu také 540stupňový panoramatický parkovací systém, o lepší cestovní komfort se stará adaptivní odpružení, akustická přední skla a aktivní potlačování hluku ANC, které známe třeba ze sluchátek. Ve výbavě najdeme též dálkové spuštění motoru s možností výhřevu a klimatizování interiéru, head-up displej, elektricky ovládanou panoramatickou střechu, samostatný panel klimatizace pro 2. řadu sedadel, systém monitorování kvality vzduchu v interiéru a další prvky.
Jedinými volitelnými příplatky jsou metalické laky v černém a stříbrném (v obou případech za 20.000 Kč), respektive olivově šedém a bílém odstínu s černou střechou za 30 tisíc korun a hnědý kožený interiér taktéž za 30.000 Kč.
Zdroj: Jaecoo, foto: Jaecoo, video: Auto.cz